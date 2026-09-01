El Gobierno busca reforzar el impulso al desarrollo de Vaca Muerta en EE.UU.

ASHEVILLE, Carolina del Norte.- En un evento en la embajada argentina en Washington que reunió al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y al secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, con representantes norteamericanos de distintas áreas, el Gobierno buscó reforzar el impulso al desarrollo de Vaca Muerta y cosechó nuevos elogios de un alto funcionario de la administración de Donald Trump.

El encuentro en la capital norteamericana, organizado por la embajada que conduce Alec Oxenford, contó con la presencia del flamante subsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, hijo de argentinos, que mostró su entusiasmo sobre el futuro del país.

Segura, que ocupa un puesto clave para la relación con América Latina en el esquema del secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que la Argentina “está en el camino correcto”, destacó la “gran afinidad” entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei, y la importancia de la inversión para “prosperidad argentina”, según señalaron a LA NACION asistentes al evento.

El encuentro para impulsar el desarrollo de Vaca Muerta en la embajada argentina, en Washington. X

Además de Segura —que asistió a su primer evento en su nuevo rol—, a la embajada asistieron representantes del Departamento de Energía y del Departamento de Guerra, del Congreso norteamericano, de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés), del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM) y del BID Invest.

El fundador y presidente ejecutivo de Continental Resources, Harold Hamm; el CEO de Continental, Doug Lawler; el presidente del Pan American Energy Group, Alejandro Bulgheroni, y el fundador y presidente de Integra Capital, José Luis Manzano, estuvieron presentes en el encuentro.

También hubo representantes de Chevron, Bechtel, Tesla, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el Atlantic Council, la Americas Society y el Council of the Americas, además de otros actores de sectores energéticos y empresariales.

Un pozo de perforación en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. Sobrevolando Patagonia - Shutterstock

La presencia de Marín, Figueroa y González “envió una señal poderosa sobre cuán estratégicamente importante se ha vuelto la transformación energética de la Argentina” y sobre la “fuerte coordinación actual entre el Gobierno, Neuquén e YPF”, señaló Oxenford en un posteo en X, en el que dio detalles del encuentro.

El objetivo de la iniciativa, que contará con un evento esta noche en Washington organizado por el Atlantic Council sobre oportunidades energéticas en la Argentina, es presentar al gobierno norteamericano, instituciones financieras e inversores el potencial de Vaca Muerta, su creciente contribución a la estabilidad macroeconómica de la Argentina; su impacto en la economía real y las enormes oportunidades de inversión, añadió el embajador.

“Fue una muy buena oportunidad para contar cómo desde YPF estamos liderando proyectos para transformar a la Argentina en un exportador de energía. Por primera vez en Washington, tres actores clave que impulsamos Vaca Muerta nos reunimos en Estados Unidos”, señaló, por su parte, Marín.

“Estos encuentros son importantes para generar vínculos, atraer inversiones y trabajar juntos para que la energía argentina llegue a todo el mundo. Estamos convencidos del enorme potencial que tenemos a partir del desarrollo de Vaca Muerta”, añadió en X el presidente y CEO de YPF.

Gracias embajador Alejandro Oxenford por recibirnos. Fue una muy buena oportunidad para contar cómo desde @YPFoficial estamos liderando proyectos para transformar a la Argentina en un exportador de energía.



Por primera vez en Washington D.C., tres actores clave que impulsamos… https://t.co/evQi1jEwc0 — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) September 1, 2026

Impulsados por el crecimiento de Vaca Muerta, el avance de las exportaciones mineras y el financiamiento asociado a nuevos proyectos, los sectores energético y minero aportaron durante el primer cuatrimestre prácticamente la misma cantidad de dólares que el complejo agroexportador, según un reciente informe de la consultora 1816 elaborado sobre la base de datos sectoriales del Banco Central.

Según el estudio, la oferta neta de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) proveniente de petróleo, gas y minería alcanzó unos US$8150 millones entre enero y abril, un monto equivalente al generado por los sectores cerealeros y oleaginosos.

Vaca Muerta alberga los segundos mayores recursos de gas de esquisto del mundo y los cuartos mayores recursos de petróleo de esquisto.