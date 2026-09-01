Ganadores y perdedores de la temporada de balances de empresas argentinas: energéticas en récord y caída del consumo masivo

El grueso de los balances del segundo trimestre de las empresas argentinas ya fue presentado. Dejó a la vista que el complejo energético y la banca brillan, mientras que el consumo masivo continúa golpeado.

“La temporada de balances del segundo trimestre de 2026 dejó un mapa corporativo con dos velocidades: el complejo energético de Vaca Muerta y la banca mejoraron su rentabilidad, mientras el consumo masivo sigue atrapado en una recesión de demanda”, afirmó Martín D’Odorico, cofounder de Guardian Capital, al señalar que los sectores exportadores y dolarizados capturan las mejores noticias.

En tanto, los bancos quedaron “en el medio” porque mejoraron su rentabilidad trimestral gracias a menores tasas y títulos públicos, pero la morosidad familiar continúa bajo la lupa.

Los resultados de la temporada de balances del segundo trimestre evidencia un ecosistema corporativo "a dos velocidades" Magnific

Y agregó: “El sector de consumo masivo transita su tercer trimestre consecutivo de deterioro”. Evaluó que las mejoras que muestran algunas compañías del sector provienen de “recortes de costos y no de una recuperación genuina de la demanda”, mientras que otras ya empiezan a mostrar pérdidas netas.

“En el tercer trimestre podríamos ver repetirse este escenario”, previó Ezequiel Fernández, director de Research Corporativo en Balanz. No obstante, advirtió que el mercado comienza a priorizar las expectativas sobre las elecciones de 2027, lo que le resta protagonismo relativo a la fuerza de los balances.

Sector energético

YPF y Vista Energy se destacaron por sus resultados récord Sobrevolando Patagonia - Shutterstock

Un informe de IOL Inversiones calificó el segundo trimestre de 2026 como “uno de los mejores trimestres en años para el complejo energético argentino”, con YPF y Vista Energy a la cabeza. Reportaron resultados récord o cercanos a sus máximos, apalancadas en precios internacionales firmes y en el avance de sus respectivos proyectos en Vaca Muerta. A su vez, anunciaron proyectos de escala bajo el régimen RIGI, lo que se prevé un mayor crecimiento en los próximos años.

YPF cerró el período con una ganancia neta de US$1205 millones y registró el mejor Ebitda ajustado de su historia al alcanzar los US$2804 millones (+149% interanual), con un margen operativo de un 43%, el más alto en dos décadas. En ese sentido, Delphos Investment indicó que “reportó el mejor trimestre de su historia”. D’Odorico adjudicó este resultado a una producción no convencional (shale) de 213.000 barriles diarios (+47% interanual), menores costos y precios internacionales más altos. Desde Adcap Grupo Financiero sumaron que la compañía presentó mejores márgenes en el segmento de refinación y comercialización (downstream), tras alcanzar el procesamiento de 351.000 barriles de petróleo crudo por día.

Por su parte, Vista Energy tuvo un trimestre de “fuerte expansión”, dado que consolidó los activos de Equinor (Bandurria Sur y Bajo del Toro) en su balance. El reporte de IOL detalló que esto provocó un salto de la producción total del 32% interanual, hasta 156.100 barriles diarios. Dicho desempeño se tradujo en ingresos por US$1150 millones (+89% interanual) y un Ebitda ajustado de US$805 millones (+99% interanual), con un margen del 17%. La empresa también se vio beneficiada por el incremento en el precio de realización del petróleo, según apuntó Adcap.

Sector financiero

“Los bancos consiguieron revertir una situación difícil: en primer lugar, porque venían de pérdidas significativas en la segunda mitad de 2025 y también porque la mora en los créditos los estaba presionando. Sin embargo, lograron recuperar la rentabilidad sobre el patrimonio más rápido de lo esperado: en estos momentos están entre el 10% y el 15% de rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)”, señaló Fernández.

Por su parte, Adcap observó una recuperación financiera dispar en la banca, marcada por esfuerzos de reducción de estructuras, un crecimiento acotado del crédito real y niveles de morosidad que siguen bajo la lupa.

El alto nivel de la morosidad pesa sobre los buenos resultados del sector financiero Freepik

Grupo Financiero Galicia: protagonizó un trimestre de fuerte recuperación con una ganancia neta de $258.322 millones (+12% interanual) y un ROE anualizado del 11,3%, aunque su morosidad escaló al 10,6%.

protagonizó un trimestre de fuerte recuperación con una ganancia neta de $258.322 millones (+12% interanual) y un ROE anualizado del 11,3%, aunque su morosidad escaló al 10,6%. Banco Macro: ganó $206.775 millones y logró el ROE más alto del panel líder con un 13,4%, con una cartera de préstamos que trepó hasta los $11,69 billones.

ganó $206.775 millones y logró el ROE más alto del panel líder con un 13,4%, con una cartera de préstamos que trepó hasta los $11,69 billones. Grupo Supervielle: pasó de una pérdida de $18.200 millones en el primer trimestre a una ganancia de $12.800 millones y un ROE del 4,4% apoyado en una baja de los cargos por incobrabilidad pese a la caída en la colocación de créditos. Igualmente, el margen financiero neto cayó 17,1% interanual.

Otros sectores

Fernández hizo hincapié en las firmas reguladas o utilities, que “se encuentran con flujo de caja muy fuerte” y tienen “muy buen soporte de tarifa”. En la misma línea, Adcap destacó el caso de Central Puerto, cuyo Ebitda ajustado se ubicó en US$120 millones (+42% trimestral; +33% interanual), con un margen del 48%. La ganancia neta alcanzó los US$142 millones, impulsada por la desregulación del mercado eléctrico, mejores precios y beneficios asociados al autoabastecimiento de gas.

Tras presentar su balance, las acciones de Mercado Libre cayeron 6% dado que el mercado la sigue castigando por sus márgenes Shutterstock - Shutterstock

A su vez, Fernández puntualizó que Mercado Libre “crece a ritmo récord, pero con menos rentabilidad”. Superó por primera vez los US$10.000 millones de ingresos trimestrales (+50% interanual), el mayor ritmo en cuatro años. Pero el resultado operativo cayó 17% (US$683 millones) y la ganancia neta bajó 11% (US$466 millones), por mayores previsiones de incobrabilidad en una cartera de crédito (+75% interanual).

Empresas alimenticias

D’Odorico puntualizó que el golpe sobre el consumo masivo —con una caída del 3% en supermercados durante el primer semestre, según el Indec— se reflejó en los resultados de las alimenticias:

La caída del consumo masivo golpeó el desempeño de las empresas alimenticias [e]MARTIN ZABALA - XinHua