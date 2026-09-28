El Gobierno confirmó el bono previsional de octubre para jubilados y pensionados

A través del Decreto 1108/2026, el Gobierno oficializó la entrega del bono previsional de hasta $70.000 que se abonará en octubre a jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). La medida fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y se da luego de que se confirme un aumento en las jubilaciones.

De acuerdo a la normativa, el bono completo será entregado a aquellos titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado. De este modo, para determinar el importe no se considerará cada prestación por separado, sino el total de los ingresos previsionales que cobre una misma persona.

En tanto, quienes superen el haber mínimo recibirán un monto proporcional. En esos casos, el importe máximo del bono será equivalente a la suma necesaria para alcanzar el tope resultante de agregarle $70.000 al haber mínimo previsional. Por lo tanto, el refuerzo disminuirá a medida que los ingresos del beneficiario se acerquen a ese límite.

Para poder percibir el bono, los beneficios deberán encontrarse vigentes durante octubre, el mismo mes en el que se realizará su liquidación. Además, la normativa precisa que el pago se efectuará por titular. En el caso de las pensiones con más de un copartícipe, todos serán considerados como un único titular a los efectos del derecho a recibir el refuerzo, independientemente de la cantidad de personas que compartan el beneficio.

El bono tendrá carácter no remunerativo, no podrá sufrir descuentos y tampoco será computable para ningún otro concepto. La Anses quedó facultada para encargarse de su administración, otorgamiento, pago, control y supervisión. El organismo también podrá disponer el recupero de las sumas que puedan ser percibidas de manera indebida.

Aumento en las jubilaciones

Tal como informó LA NACION, este miércoles, el Gobierno oficializó un aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH), que comenzará a regir a partir de octubre. El organismo estableció los nuevos valores y dispuso una actualización del 1,66%. El ajuste se calculó a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el marco del mecanismo de movilidad mensual vigente.

La Anses fijó una actualización de haberes Gemini

Con esa actualización, el haber mínimo garantizado será de $435.748,51, mientras que el máximo alcanzará los $2.932.174,85 desde octubre. El importe de la mínima corresponde al haber previsional, sin sumar bonos adicionales.

A su vez, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó fijada en $348.598,81, equivalente al 80% de la jubilación mínima, y la Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes del cálculo jubilatorio, pasará a $199.335,05.