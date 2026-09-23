El Gobierno oficializó un aumento para jubilaciones, pensiones y AUH que regirá a partir de octubre
La actualización será del 1,66%; también se ajustaron los límites de ingresos para cobrar asignaciones familiares
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó este miércoles una nueva actualización de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH), que regirá desde octubre. Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial y también contemplan cambios en los límites de ingresos y otros parámetros utilizados para determinar el acceso a las prestaciones y calcular sus importes.
A través de la Resolución 284/2026, el organismo fijó los nuevos valores del sistema previsional, con un incremento del 1,66%. El ajuste se calculó a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el marco del mecanismo de movilidad mensual vigente.
Con esa actualización, el haber mínimo garantizado será de $435.748,51, mientras que el máximo alcanzará los $2.932.174,85 desde octubre.
El importe de la mínima corresponde al haber previsional, sin sumar bonos adicionales.
En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó establecida en $348.598,81, equivalente al 80% de la jubilación mínima. La Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes del cálculo jubilatorio, pasará a $199.335,05.
La norma también actualizó las bases imponibles mínima y máxima, es decir, los límites de la remuneración utilizados para calcular los aportes previsionales. A partir del período devengado de octubre, esos valores serán de $146.759,98 y $4.769.631,49, respectivamente.
Además, estableció los índices para actualizar las remuneraciones que se utilizan en el cálculo de nuevas jubilaciones. La disposición alcanza a quienes cesen en actividad desde el 30 de septiembre y a quienes, bajo el régimen de compatibilidad previsto por la ley, continúen trabajando y soliciten la prestación desde el 1 de octubre.
Asignaciones familiares
Por otra parte, mediante la Resolución 283/2026, la Anses dispuso una suba del 1,66% en los montos, límites y rangos de ingresos de las asignaciones familiares, con las excepciones previstas en la normativa. Los nuevos valores se aplicarán a las prestaciones que se perciban o cuyos hechos generadores se produzcan desde octubre.
De esta manera, la AUH y la Asignación por Embarazo tendrán un valor general de $156.588, mientras que la asignación universal por hijo con discapacidad será de $509.863. Se trata de los importes totales establecidos para esas prestaciones.
Para la zona diferencial que comprende a La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones, los montos serán de $203.565 para la AUH y embarazo, y de $662.822 para la asignación universal por hijo con discapacidad.
En el caso de los trabajadores registrados en relación de dependencia, el valor general de la asignación familiar por hijo y de la prenatal será de $78.304 para los grupos familiares con ingresos de hasta $1.212.301. Para quienes superen ese ingreso y perciban hasta $1.777.957, el monto será de $52.821.
Las familias con ingresos superiores a $1.777.957 y de hasta $2.052.708 cobrarán $31.949, mientras que para el tramo que supere ese último valor y llegue hasta $6.419.726, la prestación será de $16.487. Los anexos contemplan importes diferenciales según la zona del país.
Dentro de ese mismo régimen, la asignación por hijo con discapacidad tendrá valores generales de $254.943, $180.358 y $113.829, según el tramo de ingresos del grupo familiar. La escala más alta de ingresos comienza por encima de $1.777.957 y no establece un límite máximo.
También se fijaron las asignaciones por nacimiento en $91.273, por adopción en $545.685 y por matrimonio en $136.662, para los beneficiarios que reúnan los requisitos correspondientes. Para los titulares del sistema previsional y los veteranos de guerra alcanzados, la asignación por cónyuge será de $19.002 como valor general y de $37.695 en la zona diferencial.
En las prestaciones sujetas a límites de ingresos, el tope del grupo familiar quedó en $6.419.726. Además, si uno de sus integrantes percibe más de $3.209.863, el grupo queda excluido del cobro aunque la suma de sus ingresos no supere el máximo familiar.
Para los monotributistas, la asignación por hijo y la prenatal serán de $78.304 para la categoría A, $52.821 para la B y $16.487 para las categorías C a G. En el caso de hijo con discapacidad, los valores serán de $254.943 para la A, $180.358 para la B y $113.829 para las categorías C a K.
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