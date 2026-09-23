El Gobierno oficializó un aumento para jubilaciones, pensiones y AUH que regirá a partir de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó este miércoles una nueva actualización de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH), que regirá desde octubre. Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial y también contemplan cambios en los límites de ingresos y otros parámetros utilizados para determinar el acceso a las prestaciones y calcular sus importes.

A través de la Resolución 284/2026, el organismo fijó los nuevos valores del sistema previsional, con un incremento del 1,66%. El ajuste se calculó a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el marco del mecanismo de movilidad mensual vigente.

Con esa actualización, el haber mínimo garantizado será de $435.748,51, mientras que el máximo alcanzará los $2.932.174,85 desde octubre.

El importe de la mínima corresponde al haber previsional, sin sumar bonos adicionales.

En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó establecida en $348.598,81, equivalente al 80% de la jubilación mínima. La Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes del cálculo jubilatorio, pasará a $199.335,05.

La norma también actualizó las bases imponibles mínima y máxima, es decir, los límites de la remuneración utilizados para calcular los aportes previsionales. A partir del período devengado de octubre, esos valores serán de $146.759,98 y $4.769.631,49, respectivamente.

La AUH y la Asignación por Embarazo tendrán un valor general de $156.588

Además, estableció los índices para actualizar las remuneraciones que se utilizan en el cálculo de nuevas jubilaciones. La disposición alcanza a quienes cesen en actividad desde el 30 de septiembre y a quienes, bajo el régimen de compatibilidad previsto por la ley, continúen trabajando y soliciten la prestación desde el 1 de octubre.

Asignaciones familiares

Por otra parte, mediante la Resolución 283/2026, la Anses dispuso una suba del 1,66% en los montos, límites y rangos de ingresos de las asignaciones familiares, con las excepciones previstas en la normativa. Los nuevos valores se aplicarán a las prestaciones que se perciban o cuyos hechos generadores se produzcan desde octubre.

De esta manera, la AUH y la Asignación por Embarazo tendrán un valor general de $156.588, mientras que la asignación universal por hijo con discapacidad será de $509.863. Se trata de los importes totales establecidos para esas prestaciones.

Para la zona diferencial que comprende a La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones, los montos serán de $203.565 para la AUH y embarazo, y de $662.822 para la asignación universal por hijo con discapacidad.

En el caso de los trabajadores registrados en relación de dependencia, el valor general de la asignación familiar por hijo y de la prenatal será de $78.304 para los grupos familiares con ingresos de hasta $1.212.301. Para quienes superen ese ingreso y perciban hasta $1.777.957, el monto será de $52.821.

Las familias con ingresos superiores a $1.777.957 y de hasta $2.052.708 cobrarán $31.949, mientras que para el tramo que supere ese último valor y llegue hasta $6.419.726, la prestación será de $16.487. Los anexos contemplan importes diferenciales según la zona del país.

La Anses también actualizó los límites de ingresos para cobrar asignaciones familiares Leandro Garcia

Dentro de ese mismo régimen, la asignación por hijo con discapacidad tendrá valores generales de $254.943, $180.358 y $113.829, según el tramo de ingresos del grupo familiar. La escala más alta de ingresos comienza por encima de $1.777.957 y no establece un límite máximo.

También se fijaron las asignaciones por nacimiento en $91.273, por adopción en $545.685 y por matrimonio en $136.662, para los beneficiarios que reúnan los requisitos correspondientes. Para los titulares del sistema previsional y los veteranos de guerra alcanzados, la asignación por cónyuge será de $19.002 como valor general y de $37.695 en la zona diferencial.

En las prestaciones sujetas a límites de ingresos, el tope del grupo familiar quedó en $6.419.726. Además, si uno de sus integrantes percibe más de $3.209.863, el grupo queda excluido del cobro aunque la suma de sus ingresos no supere el máximo familiar.

Para los monotributistas, la asignación por hijo y la prenatal serán de $78.304 para la categoría A, $52.821 para la B y $16.487 para las categorías C a G. En el caso de hijo con discapacidad, los valores serán de $254.943 para la A, $180.358 para la B y $113.829 para las categorías C a K.