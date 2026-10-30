El Gobierno confirmó que aumentará los subsidios a los colectivos para evitar subas del boleto

El gobierno nacional confirmó que incrementará subsidios a las líneas de colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con lo que evita otro aumento del boleto y desactiva un conflicto con las empresas operadoras.

De esta manera, no habrá aumentos en el precio del pasaje al menos hasta enero y se preservará el esquema tarifario actual.

La decisión fue sellada el jueves tras una reunión entre las autoridades de la Secretaría de Transporte y los representantes de las principales cámaras del sector automotor. En el encuentro, se terminó de definir una propuesta que comenzó a gestarse días atrás.

El Estado absorberá costos operativos del funcionamiento de los colectivos hasta enero Hernan Zenteno - La Nacion

Las empresas habían advertido que, de no mediar una mejora en sus ingresos, comenzarían a recortar las frecuencias nocturnas en 104 líneas de jurisdicción nacional que recorren la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.

El entendimiento se dio luego de un cambio por parte del Gobierno respecto al financiamiento de corto plazo del sistema. Según fuentes oficiales, la Nación se comprometió a actualizar mensualmente la estructura de costos de las prestatarias desde octubre hasta enero próximo.

La medida implica que cualquier incremento en los costos operativos —como combustibles, repuestos y salarios— será absorbido por el Estado a través de mayores compensaciones económicas. Es así que, con más subsidios, se blindará a los pasajeros de nuevos aumentos.

Asimismo, Transporte acordó un cronograma para saldar una deuda pendiente con las prestatarias del servicio que, según cálculos del sector privado, ascendía a los 40.000 millones de pesos.

Mientras las empresas presionaban por un pago único, las negociaciones concluyeron en que el desembolso se ejecutará en tres cuotas.

Oficialmente, se subrayó que el incremento en el gasto no compromete el equilibrio fiscal, ya que el aumento de las transferencias al sector es por una serie de ahorros y eficiencias logradas en otros componentes del gasto durante los meses previos.

A cuánto queda el boleto de colectivo en el AMBA

Actualmente, el boleto mínimo para la jurisdicción nacional es de $742,81.

Sin embargo, informes elaborados por las cámaras indican que la “tarifa técnica” —el valor real del viaje sin subsidio— trepa a los $2.494,13. Se trata de una brecha de $1.751,32 por pasaje, por lo que más del 70% del costo es pagado por el Tesoro.

Con la firma de este pacto, las líneas mantendrán sus servicios con los cronogramas habituales. No obstante, una vez agotado el plan de subsidios acordados a partir de febrero, el Gobierno deberá definir si retoma su plan original de quita progresiva de asistencia.