El Gobierno confirmó que pondrá en marcha un reactor nuclear de diseño argentino

El Secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, confirmó hoy que el Reactor Argentino Multipropósito RA-10 se pondrá en marcha en 2027 y anunció el modelo que permitirá incorporar inversión privada para desarrollar la planta de producción de radioisótopos asociada al reactor.

El proceso de puesta en marcha comenzará antes de fin de año, con el objetivo de completarse durante los primeros meses de 2027. El anuncio se realizó en el Centro Atómico Ezeiza, durante una jornada que reunió a autoridades del sector nuclear, representantes de empresas e invitados institucionales, e incluyó un recorrido por las instalaciones.

El RA-10 es el proyecto de mayor envergadura desarrollado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en las últimas décadas. La CNEA es responsable del proyecto y propietaria de la tecnología del reactor, y lleva adelante su construcción con la participación de INVAP en la gestión del proyecto y la provisión de servicios de ingeniería especializados.

Una obra reactivada y próxima a finalizar

Al inicio de la actual gestión, el proyecto se encontraba sin el financiamiento necesario para continuar los trabajos, con contratos y frentes de obra paralizados. El montaje de los equipos y sistemas del reactor registraba un avance del 52%.

A partir de la reactivación de los contratos y de los trabajos en el sitio, la obra civil y la ingeniería fueron completadas y el montaje avanzó hasta el 96%, por lo que la construcción del reactor se encuentra actualmente en su tramo final. Unas 530 personas trabajan hoy en el proyecto.

Las tareas se concentran en completar el montaje y realizar los ensayos necesarios para verificar el funcionamiento de los distintos sistemas. Finalizada la construcción, el proyecto avanzará sobre las etapas de licenciamiento y puesta en marcha, que constituyen instancias diferentes del avance físico de la obra.

“Recibimos un proyecto paralizado, sin financiamiento para continuar los trabajos y sin una definición sobre cómo aprovechar su capacidad productiva. Hoy la construcción está prácticamente terminada, tenemos un cronograma para su puesta en marcha y un esquema para transformar esa inversión en producción para la Argentina y para el mundo”, señaló Ramos Napoli.

La inversión necesaria para producir radioisótopos

La finalización del reactor resuelve una parte central del proyecto, pero no alcanza por sí sola para desarrollar la producción comercial de radioisótopos. Para ello es necesario contar también con una planta de producción asociada, en la que se procesarán los materiales irradiados en el RA-10 para obtener los radioisótopos destinados al sistema de salud y a los mercados de exportación.

El proyecto no contaba con una definición ni con el financiamiento necesario para construir esa planta. Por ese motivo, la Secretaría de Asuntos Nucleares definió un modelo que permitirá incorporar capital privado para financiar su desarrollo y construcción y llevar adelante las actividades productivas y comerciales asociadas al reactor.

De esta manera, la inversión necesaria para completar la capacidad productiva del RA-10 será aportada por el sector privado, mientras que el Estado mantendrá la conducción de la política nuclear y las responsabilidades vinculadas con la regulación, la seguridad y las salvaguardias.

“Terminar el reactor es fundamental, pero también tenemos que asegurarnos de que pueda producir y generar valor. La planta asociada es la que nos permitirá convertir la capacidad del RA-10 en radioisótopos para el sistema de salud, exportaciones y divisas. Para desarrollarla vamos a incorporar inversión privada, sin resignar ninguna de las responsabilidades que corresponden al Estado en materia nuclear”, afirmó Ramos Napoli.

El esquema se encuadra en los criterios establecidos por la Ley 24.804 de la Actividad Nuclear, que mantiene en cabeza del Estado nacional la definición de la política nuclear, la regulación y la fiscalización, y contempla la participación estatal y privada en las actividades productivas y comerciales del sector.

La industria nuclear argentina cuenta desde hace décadas con experiencias de articulación de este tipo. Es el caso de CONUAR, fabricante de componentes para el ciclo de combustible nuclear, empresa de capital mayoritariamente privado en la que la CNEA mantiene participación accionaria.

Qué producirá el RA-10

El RA-10 es un reactor nuclear multipropósito de investigación y producción, con una potencia de 30 MW. No genera electricidad: utiliza los neutrones producidos por la fisión nuclear para elaborar productos y prestar servicios destinados a la salud, la industria, la ciencia y la tecnología.

Una de sus principales funciones será la producción de radioisótopos utilizados en medicina nuclear. Entre ellos se encuentra el molibdeno-99, a partir del cual se obtiene el tecnecio-99m, ampliamente utilizado en estudios de diagnóstico por imágenes. También podrá producir lutecio-177, empleado en tratamientos oncológicos, e iridio-192, utilizado en aplicaciones médicas e industriales.

La capacidad proyectada permitirá alcanzar una producción equivalente a aproximadamente el 20% del mercado mundial actual de determinados radioisótopos, lo que ubicará a la Argentina entre los principales productores internacionales.

El reactor permitirá además producir silicio dopado, un insumo utilizado en la fabricación de semiconductores de alta potencia para aplicaciones industriales, sistemas eléctricos, energías renovables y transporte.

También brindará servicios de ensayo de materiales, irradiación y análisis por activación neutrónica para aplicaciones científicas e industriales.

La capacidad prevista para el RA-10 supera la demanda doméstica proyectada. Esto permitirá abastecer al sistema de salud argentino con producción nacional y exportar el excedente, generando divisas y empleo altamente calificado en un mercado internacional con pocos productores y altas barreras tecnológicas.

Con su entrada en operación y el desarrollo de la planta de producción asociada, la Argentina sumará una infraestructura estratégica para transformar las capacidades desarrolladas durante décadas por su sector nuclear en productos, servicios y exportaciones de alto valor agregado.