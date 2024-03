El Gobierno constituyó una garantía millonaria para poder apelar un fallo en contra en Londres

Escuchar

El Gobierno creó hoy por decreto el “Fideicomiso Especial de la República Argentina – 2024″ en Nueva York para constituir a través de este instrumento una garantía por US$337 millones. Es el paso previo para estar habilitado a apelar un fallo de la Justicia de Inglaterra que condenó a la Argentina por el impacto que la manipulación de estadísticas había tenido en el pago de los Cupones atados al PBI emitidos junto a los bonos en la reestructuración 2005 de la deuda y atados al crecimiento de la economía local.

Lo hizo mediante el Decreto 277/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial, norma por la que aprobó “el modelo de acuerdo de fideicomiso denominado ‘RofA Special Trust 2024′ o ‘Fideicomiso Especial de la República Argentina – 2024′, en idioma inglés y su traducción al idioma español que obra como Anexo del presente decreto y forma parte integrante de esta medida”, según reza su primer artículo resolutivo.

🛑Argentina anuncia que va a crear el RofA Special Trust 2024 en Nueva York para crear una garantía de cerca de USD 330 millones como condición para poder apelar el fallo Cupón PBI en Londres.



Gracias @mbarberia por el aviso. — Sebastian Maril (@SebastianMaril) March 25, 2024

La decisión oficial toma en cuenta lo determinado por el Tribunal de Apelaciones de Londres, que resolvió que la Argentina debía depositar US$337 millones antes del 5 de abril en una cuenta fiduciaria si quería tener la opción de continuar con el juicio que se tramita por el mecanismo de ajuste de los números de los PBI y su impacto sobre los “cupones”.

Todo forma parte de la causa “Palladian Partners L.P. and ors v. The Republic of Argentina and anor (FL-2019-000010)”, que inició un grupo de tenedores de estos instrumentos y por la cual el juez Simon Picken declaró al Estado argentino responsable de un pago por más de €1300 millones por el supuesto perjuicio generado a ellos, además de ordenar publicar “una aproximación del PBI en año de precios base 1993 desde 2014 hasta 2034 para aplicar la interpretación de los Demandantes sobre las condiciones de pago de los Valores Negociables”.

A mitad del año pasado (el 30 de junio de 2023), el gobierno de Alberto Fernández le había solicitado a la Corte de Apelación de Inglaterra y Gales permiso para apelar el fallo de Picken. El 18 de enero último, el juez Stephen Phillips concedió dicho permiso, pero hizo lugar a una condición solicitada por los demandantes, representados por el estudio jurídico Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan (que tiene entre sus socios a Dennis Hranitzky, el abogado que embargó la Fragata Libertad en 2012), y determinó dos opciones para ello: “Que la República Argentina pague en efectivo la condición en custodia en una cuenta remunerada para que el Fiduciario de los Valores Negociables lo retenga hasta que se resuelva la apelación de la Argentina” o que esta proporcione una garantía en una forma alternativa (como una carta de crédito Standby), sujeta a que los demandantes y el Fiduciario de los Valores Negociables acuerden dicha modalidad alternativa o, en ausencia de dicho acuerdo, a que la corte lo ordene”.

El Gobierno de Milei optó por la segunda opción, según el artículo 2º del decreto publicado hoy, ya que aprueba “el modelo de Carta de Crédito Standby o ‘Standby Letter of Credit’ para otorgar a favor del Fiduciario de los Valores Negociables, en idioma inglés y su traducción al idioma español que obra como Anexo II (IF-2024-30505166-APN-SLYA#MEC) de la presente medida y forma parte integrante de la misma”.

Aprueba esquema de honorarios y gastos para UMB Bank y Banco Santader SA.

Designa al BNA Agente de Proceso.

Faculta a SecFin, SecHac y SLyA MECON suscripciones en nombre de RArg.



*CNV - DESIGNACIÓN* 276/2024

Designa a Fernando Moser como Vocal CNV. — Ciro Andrés Patiño Smokvina 🇦🇷🗽🇪🇸 (@ciro_aps) March 25, 2024

“En el texto del decreto autoriza la extensión de la jurisdicción a favor de los tribunales estatales y federales de Nueva York. Además, renuncia a objetar la defensa de inmunidad soberana únicamente en relación con la jurisdicción que se amplíe, en los contratos suscritos en el marco de este decreto. Pero lo interesante es que el RofA Special Trust 2024, creado especialmente para atender este caso, fue constituido bajo Ley Nueva York”, explicó Sebastian Maril, director de Latam Advisors.

“¿Eso implica que este fideicomiso podía ser usado para atender otras causas contra el Estado argentino?”, lo consultó LA NACION

“No creo que lo dejen abierto para otros casos; supongo que armarían un fideicomiso similar para empezar a negociar otros fallos. Hay que prestar atención a la estructura tomada: hay dos entidades de Wall Street que toman el riesgo de emitir una Letra de Crédito por US$330 millones aproximadamente a favor de Argentina, cuando los mercados internacionales mantienen las puertas cerradas a tomar cualquier tipo de deuda. Hay una señal ahí que no casualmente aparece con el riesgo país en franca caída.”, resaltó.

Las entidades financieras internacionales que realizan este tipo de operatoria y accedieron a un pedido del Gobierno para cotizar por constituir un fideicomiso bajo leyes extranjeras y depositar en él el importe necesario “para cumplir con la Orden de la Condición y solicitar una carta de crédito en favor del Fiduciario de los Valores Negociables” fueron UMB Bank, National Association y Banco Santander, S.A.

