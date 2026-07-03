El Gobierno cumplió por primera vez la meta de reservas con el FMI y quedó a un paso del objetivo anual

El Gobierno logró por primera vez cumplir la meta de acumulación de reservas internacionales netas acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el programa firmado en abril de 2025, uno de los compromisos centrales del programa económico. Según estimaciones privadas realizadas tras el cierre de junio, el Banco Central (BCRA) acumuló alrededor de US$6300 millones bajo la metodología utilizada por el organismo, muy por encima de los US$3500 millones comprometidos para la primera revisión semestral.

El resultado contrasta con lo ocurrido el año pasado. En la segunda revisión del programa, publicada en mayo, el staff del FMI recordó que la Argentina había incumplido la meta de acumulación de reservas de fines de 2025 por unos US$10.000 millones. El organismo atribuyó ese desvío principalmente a la dolarización de carteras en la antesala de las elecciones legislativas de octubre, que derivó en fuertes salidas de capitales privados y obligó al Banco Central y al Tesoro a vender divisas para contener la presión cambiaria. A raíz de ese incumplimiento, el Gobierno solicitó un waiver (dispensa) y una recalibración a la baja de las metas para 2026.

El cumplimiento marcó un cambio respecto de 2025, cuando la acumulación de divisas aparecía como uno de los principales interrogantes del programa económico. Además, deja al Banco Central muy cerca de alcanzar el objetivo previsto para todo 2026, fijado en US$8000 millones. Así, el desafío para el segundo semestre ya no pasa tanto por cumplir con el FMI como por seguir fortaleciendo las reservas de cara a un 2027 que combinará fuertes vencimientos de deuda con el calendario electoral.

Estimaciones de Equilibra muestran que el Banco Central acumuló cerca de US$6300 millones en reservas internacionales netas durante el primer semestre, muy por encima de la meta de US$3500 millones comprometida con el FMI para junio.

De acuerdo con cálculos de Equilibra, el BCRA acumuló US$6278 millones de reservas internacionales netas a precios constantes del 30 de diciembre de 2025, casi el doble de la exigencia establecida para junio. En consecuencia, restarían alrededor de US$1700 millones para alcanzar el objetivo de fin de año.

En la misma línea, Sebastián Menescaldi, director asociado de Eco Go, estimó que el Gobierno incluso habría sobrecumplido la meta de junio entre US$800 millones y US$1000 millones. Según el economista, con las primeras compras de divisas registradas en julio prácticamente quedaría asegurado el cumplimiento de la meta anual. “No va a tener que comprar una gran cantidad de dólares durante el segundo semestre para cumplir con el Fondo”, señaló.

Entre enero y mayo, la balanza comercial acumuló un saldo positivo de US$11.800 millones, impulsada por el crecimiento de las exportaciones —especialmente de energía, agro y minería—, mientras las importaciones continuaron mostrando un desempeño débil. En ese contexto, un informe de JP Morgan destacó que durante la primera mitad del año el Gobierno logró reconstruir “colchones” de protección para la economía gracias a la disciplina fiscal y a un shock favorable en los términos del intercambio, impulsado principalmente por el aumento del precio internacional del petróleo durante el conflicto en Medio Oriente.

Al cierre de junio, las reservas internacionales netas alcanzaban US$17.077 millones, mientras que las reservas netas aún permanecían en terreno negativo por unos US$2100 millones.

Según JP Morgan, el BCRA había comprado más de US$11.000 millones en el mercado cambiario hasta fines de junio y las reservas líquidas —descontando el oro y el swap con China— mostraban una mejora significativa respecto del inicio del año. Bajo esa dinámica, el banco estimó que la meta anual del FMI luce “alcanzable” y proyectó una acumulación cercana a US$9500 millones para todo 2026, incluso por encima de la exigencia del organismo.

El cumplimiento de la meta, sin embargo, coincidió con una desaceleración en el ritmo de compras de divisas por parte del Banco Central, en un mes en el que el tipo de cambio oficial avanzó cerca de 5%, su mayor suba desde las últimas elecciones. Un informe de Aurum Valores mostró que junio cerró con el menor promedio diario de adquisiciones desde comienzos del año.

La consultora atribuyó ese comportamiento a dos factores principales. Por un lado, una reducción en las emisiones de obligaciones negociables (ON) en dólares, que durante los primeros meses del año habían contribuido a incrementar la oferta de divisas. Por otro, una menor liquidación del complejo agroexportador, luego de que parte de las exportaciones se adelantaran durante el año pasado para aprovechar el beneficio transitorio de retenciones reducidas, que permitía liquidar las divisas y entregar la mercadería hasta 360 días después.

El ritmo de compras de divisas del Banco Central se desaceleró durante junio. Según Aurum Valores, influyeron una menor liquidación del agro y una reducción en las emisiones de deuda corporativa en dólares, que habían aumentado la oferta de divisas en los primeros meses del año.

De todos modos, Aurum consideró que el segundo semestre podría comenzar con una recuperación de la oferta de dólares si la suba del tipo de cambio vuelve a incentivar nuevas liquidaciones del agro. No obstante, advirtió que el Banco Central podría mostrarse menos agresivo en sus compras para evitar agregar presión sobre un dólar que viene operando más cerca del techo de la banda cambiaria.

Para JP Morgan, el cumplimiento de la meta marca el cierre de la etapa de estabilización y el inicio de una fase distinta del programa económico. El banco sostuvo que durante la segunda mitad del año el foco del Gobierno debería estar puesto en consolidar los avances logrados, continuar fortaleciendo las reservas, recuperar gradualmente el acceso al financiamiento internacional y llegar a 2027 con una economía menos vulnerable frente al calendario electoral y los importantes vencimientos de deuda en moneda extranjera.