El gobierno de Trump anticipó a empresas estadounidenses que habrá más financiamiento para proyectos en la Argentina

El Gobierno de Donald Trump transmitió a empresas estadounidenses que operan en la Argentina su intención de ampliar el financiamiento para proyectos en el país.

El mensaje llegó durante la visita del subsecretario de Estado, Christopher Landau, la semana pasada, según relató Alejandro Díaz, de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), quien mencionó recursos potenciales por US$20.000 millones de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) y una posible ampliación del respaldo del banco de exportaciones EXIM a US$10.000 millones.

Las cifras podrían llevar el apoyo de ambos organismos hasta US$30.000 millones, aunque Díaz presentó esa suma como su interpretación de las conversaciones y aclaró que la ampliación de EXIM requiere la aprobación de su directorio. No se trata de desembolsos ya aprobados: el respaldo puede adoptar la forma de préstamos, garantías, seguros o participaciones en el capital de las empresas.

La señal agrega precisiones al acercamiento financiero que Washington desplegó en las últimas semanas para proyectos de energía, minería e infraestructura. “Sé que hay 25 proyectos que el DFC hoy está estudiando”, afirmó Díaz, sin identificar a las compañías involucradas ni detallar el monto de las operaciones.

El ejecutivo vinculó esa disponibilidad de recursos con el cambio de estrategia de Estados Unidos para acompañar a sus empresas y competir con China. Describió que, mientras el país asiático suele ofrecer una solución que reúne financiamiento, equipamiento y ejecución, las compañías estadounidenses encontraban menos acompañamiento financiero de su propio Estado.

AMCHAN, CEO Alejandro Díaz Rodrigo Nespolo

“Ese es un cambio sustancial que ha incorporado la administración de Donald Trump”, sostuvo. A su juicio, el respaldo a proyectos argentinos refleja tanto el alineamiento geopolítico entre ambos países como el interés norteamericano por asegurar recursos estratégicos.

En el caso de EXIM, Díaz señaló que se revisa el monto de hasta US$7000 millones anunciado en septiembre en el marco del Corredor Andes-Atlántico. “El capital comprometido del Eximbank probablemente lo lleven a US$10.000 millones, pero hay que revisarlo y tiene que aprobar el directorio”, explicó, en referencia al límite de financiamiento.

Sobre los US$20.000 millones mencionados para DFC, inicialmente expresó dudas acerca de si incluían los recursos de EXIM. Luego sostuvo que entendía que eran instrumentos separados: “Los 20.000 millones son, para mí, separados”. Esa distinción abre la posibilidad de un respaldo conjunto mayor, aunque no constituye la confirmación de un paquete por US$30.000 millones.

Díaz también precisó que la cifra de DFC comprende distintas herramientas. “Dan garantías, dan desembolsos directos. Es un portafolio”, explicó. El organismo puede otorgar préstamos, cubrir riesgos o realizar aportes de capital, por lo que el monto no equivale exclusivamente a dinero que ingresaría mediante créditos.

Además, señaló que esos recursos deben complementarse con otras fuentes. “El DFC lo que promueve es que la empresa lo complemente con financiamiento privado”, indicó. Los desarrolladores deben buscar el resto del capital entre bancos comerciales, organismos multilaterales u otros inversores.

Como informó LA NACION, entre las operaciones bajo análisis de DFC figura un préstamo corporativo para Vista Energy Argentina. También hay conversaciones por el desarrollo de líquidos del gas natural de TGS, destinado a procesar componentes del gas de Vaca Muerta y exportarlos desde Bahía Blanca.

El principal caso testigo de EXIM sigue siendo Argentina LNG, liderado por YPF, ENI y XRG. Para ese desarrollo, que requerirá inversiones por US$51.000 millones, el organismo presentó una propuesta indicativa y no vinculante de hasta US$6000 millones para financiar bienes y servicios estadounidenses, sujeta a la aprobación final de su directorio y a las condiciones de la operación.

El embajador norteamericano en la Argentina, Peter Lamelas, había hablado de movilizar hasta US$20.000 millones antes de que termine 2027 y condicionado la continuidad del respaldo posterior al rumbo político argentino. El relato de Díaz aporta ahora el mensaje transmitido a las empresas durante la visita de Landau y una cartera concreta de iniciativas en evaluación.

El financiamiento también deberá acompañarse de obras que permitan concretar las exportaciones. Díaz identificó la infraestructura logística y de transporte como un obstáculo central para el desarrollo de la minería y Vaca Muerta. La disponibilidad de capital, planteó, abre una oportunidad cuyo aprovechamiento dependerá también de reducir los costos de operar y llevar la producción a los mercados.