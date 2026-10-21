El Gobierno debió corregir la conformación del Consejo de Control de la Hidrovía

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) dispuso una rectificación de la integración del Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal, el organismo creado para supervisar y canalizar la participación de provincias, usuarios y actores vinculados a la principal ruta fluvial del país. Ya no están previstos más cambios.

La decisión quedó plasmada en una resolución firmada por el director ejecutivo del organismo, que modifica la Resolución 59 del 5 de octubre de 2026. Según el texto oficial, la corrección responde a un “error material involuntario” en la conformación de los distintos sectores que integran el Consejo.

La principal novedad es la incorporación de la provincia del Chaco como miembro representante del sector provincial, una participación que había quedado omitida en la resolución original. Originalmente, la resolución 59/2026 había incorporado a seis provincias en el sector de representación provincial del Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal: Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Formosa y Buenos Aires.

En los considerandos, la Anpyn sostiene que la rectificación tiene efectos retroactivos debido a que se limita a subsanar un error material.

De esta manera, el Gobierno busca regularizar la composición del Consejo de Control de la Hidrovía sin afectar la validez de las decisiones y gestiones que el organismo viene desarrollando desde su creación, en el marco de la nueva etapa de administración y control de la principal vía de exportación de la Argentina.

El organismo surgió en paralelo al proceso de concesión de la Hidrovía, la principal arteria logística de la Argentina, por donde se transporta alrededor del 80% de las exportaciones nacionales. La vía concentra cerca de 60 terminales portuarias y conecta el sistema productivo del interior con los mercados internacionales.

Una lupa sobre la Hidrovía

El Consejo de Control era uno de los pedidos de los distintos sectores relacionados con la Hidrovía. Fue creado en agosto de este año para generar un nexo entre el Estado nacional, las provincias y los usuarios de la Vía Navegable Troncal. Tiene el objetivo de seguir el funcionamiento de la concesión de la Vía Navegable Troncal, canalizar observaciones, propuestas y reclamos de los distintos sectores y analizar cuestiones vinculadas al dragado, señalización, mantenimiento y operación de la Hidrovía.

Ya se realizó la primera reunión, cuya apertura estuvo a cargo del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), Iñaki Arreseygor, quien fue el principal gestor de la reciente adjudicación de las tareas de dragado y balizamiento de la vía navegable.

Según información oficial, remarcó la relevancia de contar con un espacio institucional donde tanto el sector productivo como las provincias ribereñas podrán recibir la información actualizada sobre las tareas del concesionario Vía Navegable Argentina.

Habrá encuentros de plenario cada dos meses, donde se votarán temas que luego serán trabajados por las comisiones técnicas (con representación de todos los sectores). Luego, las conclusiones pueden ser o no aprobadas por el plenario.

Representación de provincias y usuarios

El estatuto establece que el Consejo está conformado por cuatro sectores:

Representantes de las provincias vinculadas a la Vía Navegable Troncal.

Representantes de los usuarios del sistema.

Representantes de áreas técnicas y sociales.

Representantes de la autoridad de aplicación y control.

La Hidrovía concesionada comprende el tramo que se extiende desde la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior. Son alrededor de 1000 kilómetros.