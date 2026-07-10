Punto por punto: los detalles del contrato firmado por Jan De Nul y Servimagnus para gestionar la Hidrovía

El nuevo contrato que establece que Jan De Nul y Servimagnus operarán la Vía Navegable Troncal (VNT) durante los próximos 25 años fue recientemente firmado y se dio así el último paso para poner en marcha la licitación.

El concesionario se hará cargo de la realización de tareas de modernización, ampliación, señalización, dragado y redragado de la VNT. Abarca el tramo desde el kilómetro 1238 del río Paraná (punto denominado Confluencia) hasta el kilómetro 239 del Canal Punta Indio. Se trata de un corredor clave para el comercio exterior argentino, que necesita ponerse a tono con los buques mercantes de mayor porte, que requieren más calado para navegar con la carga completa.

En primer lugar, ya aparece en escena la nueva sociedad: Vía Navegable Argentina (VNA). La autoridad de aplicación es la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), a cargo de Iñaki Arreseygor, y el concedente, expresamente, “no será responsable por ningún hecho ocurrido en relación directa o indirecta con la realización de las tareas de la concesión”. Culmina así una etapa de cuatro años durante la cual la vía navegable pasó de la gestión privada a la estatal.

Después de una dura contienda no exenta de polémica, que incluyó un dictamen con duras advertencias de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la firma del contrato se llevó adelante esta semana.

Tarifa del peaje con cierta flexibilidad

El cumplimiento de las obligaciones del concesionario será fiscalizado por la Autoridad de Aplicación y Control (Anpyn), o quien esta designe. Revisará los informes presentados por el concesionario y evaluará anualmente la ecuación económico-financiera de la concesión. Puede recomendar la modificación del cuadro tarifario.

También se podrá revisar “ante la solicitud fundada del concesionario, recabando la participación u opinión de los usuarios y entidades representativas de los sectores afines y obligados al pago”. Si esto no sucede, de todas maneras habrá una revisión cada 10 años.

Los casos principales en los que podría cambiar la tarifa del peaje son:

Modificación en el tráfico: Si la tasa de crecimiento anual del tráfico de la vía navegable supera el 3% anual durante los últimos 10 años, las partes, de común acuerdo, pueden ajustar la tarifa a la baja . Si sucede lo contrario, podría subir.

Si la tasa de crecimiento anual del tráfico de la vía navegable supera el durante los últimos 10 años, las partes, de común acuerdo, pueden . Si sucede lo contrario, podría subir. Mejoras por nuevas tecnologías: Si se mejora la rentabilidad, el 50% de ese beneficio debe destinarse a los usuarios mediante una disminución en la tarifa vigente .

Si se mejora la rentabilidad, el 50% de ese beneficio debe destinarse a los usuarios mediante una . Variación en la fórmula polinómica de costos: La tarifa básica se ajusta periódicamente mediante una fórmula que contempla los costos de combustible, mano de obra e índices de precios al consumidor. Variaciones en la fórmula pueden aumentar o disminuir la tarifa.

Toda modificación del cuadro tarifario debe estar debidamente justificada por informes técnicos, económicos, financieros y legales previos que analicen el impacto en la ecuación económico-financiera de la concesión.

Cambios en la sociedad y mayor profundización

Un punto que generó controversia es el de la cesión del contrato. En su momento, DEME, la empresa que compitió contra Jan De Nul, dijo que tenía “socios” de Estados Unidos que, sin embargo, no se habían presentado en conjunto con la empresa en la licitación. Por otro lado, se hizo referencia a otros posibles y futuros socios de Jan De Nul, que la misma empresa belga desmintió.

En el contrato se deja claro que podrá cederse a un tercero de manera total o parcial, pero debe haber transcurrido el 20% del plazo original del contrato o de la inversión comprometida, lo que ocurra antes. Es la Autoridad de Aplicación la que debe autorizar la cesión.

Por otro lado, el concedente podrá realizar variaciones unilaterales en el contrato, en lo que respecta a la ejecución del proyecto. Pueden alcanzar un límite máximo del 20% del valor total del contrato. Tal como se especifica en el Anexo N°4, se pueden incluir, por ejemplo, trabajos de profundización u otras actuaciones de interés público que no estaban previstas originalmente en los pliegos de bases y condiciones.

Aunque en el contrato no se hace referencia al esquema de profundización, que es la médula de la licitación, se mantiene lo establecido en el pliego.

Más obligaciones del concesionario

Otros ítems presentes en el contrato de VNA en el Contrato de Concesión de la Vía Navegable Troncal son:

1. Mantenimiento: debe asegurar la navegación de forma permanente (24 horas al día) en condiciones de absoluta normalidad, procediendo de inmediato a las tareas necesarias para conservarla en buenas condiciones de tránsito.

2. Presentación de informes:

Trimestrales: sobre el tráfico facturado, estadísticas de volúmenes de actividad e inventario actualizado.

sobre el tráfico facturado, estadísticas de volúmenes de actividad e inventario actualizado. Anuales: memoria, estados contables dictaminados y actualización de planes económico-financieros.

memoria, estados contables dictaminados y actualización de planes económico-financieros. Final: será un balance de cierre y descripción del estado de la VNT al terminar la concesión.

También es mandatario poner a disposición de la autoridad toda la información requerida para cumplir con el programa de integridad y alertar sobre posibles hechos de corrupción.

3. Obligaciones financieras y de seguros:

Cánones y fondos: el concesionario debe destinar porcentajes de sus ingresos brutos mensuales a diversos fines, que serán gestionados por la Anpyn :

el concesionario : 2% para tareas de supervisión y gastos del panel técnico

para tareas de supervisión y gastos del panel técnico

1,5% para un fondo de mejoras y adicionales

para un fondo de mejoras y adicionales

2,5% para un fondo destinado al pago de obras de seguridad, operación y mantenimiento

para un fondo destinado al pago de obras de seguridad, operación y mantenimiento Regularización de deuda: la gestión estatal dejó una deuda de US$80 millones con Jan De Nul, de los cuales queda pagar US$35 millones. Este remanente se trasladó a los ganadores de la concesión en una suerte de “autopago”.

la gestión estatal dejó una deuda de US$80 millones con Jan De Nul, de los cuales queda pagar Este remanente se trasladó a los ganadores de la concesión en una suerte de “autopago”. Seguros: contratar y mantener pólizas anuales de responsabilidad civil por un monto mínimo de US$10.883.737, accidentes de trabajo (ART) y seguro ambiental.

4. Responsabilidad socioambiental y laboral

Protección ambiental: se avanza en la etapa 0 con los permisos y autorizaciones ambientales necesarias, mientras que en las etapas 1 y 2 hay que hacer estudios de impacto ambiental

se avanza en la etapa 0 con los permisos y autorizaciones ambientales necesarias, mientras que en las etapas 1 y 2 hay que hacer estudios de impacto ambiental Personal: seguirán trabajando los empleados actuales, respetando su antigüedad y condiciones laborales.

Estas obligaciones no incluyen que Vía Navegable Argentina asuma funciones de policía de seguridad, aduanera o de control ambiental, que quedan a cargo de Prefectura Naval Argentina, ARCA y autoridades ambientales, entre otras. Se trata de un punto especialmente sensible, ya que en la anulada licitación anterior había varias de estas obligaciones extra dragado y mantenimiento que encarecían la operación y provocaron la queja de los postulantes.

Qué opinan los usuarios

Las entidades la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (Capym), destacaron la firma del contrato y también pidieron la pronta puesta en marcha del Consejo de Control de la VNT.