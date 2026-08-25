El Gobierno dejó en pausa la emisión del Bonar 29 para evitar validar un rendimiento de dos dígitos

El Gobierno dejó en pausa la emisión del Bonar 2029 (AO29), el bono en dólares heredero de los 2028 y 2027 —repite su tasa y estructura— con el que tomaba divisas de la plaza local para ir haciéndose de la liquidez necesaria para afrontar pagos de deuda sin tener que comprarle reservas al Banco Central (BCRA).

La novedad se conoció hace unas horas, al difundir el Ministerio de Economía el tradicional llamado a licitación para el tramo final del mes —son quincenales—, destinado a renovar la deuda que vence en pesos.

Dichas convocatorias, desde fines de febrero del año pasado, pasaron a incluir este bono en dólares, que se colocaba secuencialmente aprovechando estas licitaciones y con cupo acotado.

El Presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo LUIS ROBAYO - AFP

Se trata de un papel diseñado para atraer, además de los inversores que buscan este tipo de instrumentos, a ahorristas que buscan mayor retorno para sus dólares depositados en bancos. De allí que, aunque es bullet (devuelve el capital a su vencimiento), paga mensualmente los intereses a sus tenedores, a una tasa del 6% anual.

En el llamado a inversores publicado el martes aparecen cinco títulos, a tasa fija o con capital indexado por inflación o por el tipo de cambio oficial, mayoritariamente de corto plazo, con los que buscará refinanciar unos $12,6 billones. Pero brilló por su ausencia el AO29, lanzado sin cupo tras el pago de los Bonares y Globales del último 9 de julio, para intentar que los beneficiarios reinvirtieran esos billetes en él, lo que llamó la atención.

LLAMADO A LICITACIÓN MECON



Licitará este jueves 27/08/2026 5 instrumentos en ARS por efectivo:



- LECAP/BONCAP a 3, 5 y 9 meses,

- LECER a 5 meses y

- DLK a 2 meses.



Ante vencimientos exigentes de ARS 12,6 B y con alta participación del sector privado, y contando con depósitos… https://t.co/tYnK9O8SHC pic.twitter.com/c57tDhBeor — Federico García Martínez (@fegarciam) August 25, 2026

La oferta de este bono se repitió luego en las dos subastas que siguieron en el calendario. Hasta hoy.

“Por primera vez interrumpió las licitaciones quincenales de Bonares desde el anuncio del 23/02/2026. Desde esa fecha, colocó en el mercado local US$5227 millones en 12 subastas consecutivas a 2027, 2028 (alcanzando el tope de US$2000 millones para cada uno) y 2029 (con remanente de US$774 millones)”, consignó al conocerse la novedad el economista Federico García Martínez.

Consultadas fuentes oficiales al respecto, confirmaron a LA NACION que la no inclusión del mencionado bono fue una decisión estratégica destinada a no tener que convalidar tasas de mercado que se consideran “elevadas”.

“Ya tenemos cubierto el 60% del cupo y consideramos que las tasas están altas. Y como no hay apuro alguno...”, explicaron. La alusión oficial es a los US$1226 millones de este papel ya colocados, sobre una emisión total de US$2000 millones ya pautada, como ocurrió con sus versiones anteriores.

Desde el mercado consideraron que la decisión fue “acertada”, dado el castigo que han venido recibiendo los bonos argentinos en dólares en las últimas semanas, reflejado en la suba del riesgo país. Al deprimirse sus cotizaciones de mercado, sus tasas de rendimiento se elevan.

La proyección de tasa en base a precios del día Compumar

“A como está el mercado, es razonable, porque hubieran tenido que convalidar una TNA de dos dígitos. Eso es tomando como unidad de cuenta el dólar cable”, explicó el analista Juan José Vázquez, de Cohen Aliados Financieros, quien adjuntó datos de mercado que mostraban que, lo más probable, es que esa tasa, que había sido del 8,39% en la última emisión, corría un serio riesgo de llegar al 10,01%.

“Era esperable que tomaran esta decisión porque el riesgo país estuvo subiendo en las últimas semanas y entre jugadores internacionales hubo algún desarme de posiciones en la Argentina, tanto en soberanos como provinciales. En estos casos tiene sentido frenar un poco la pelota y no seguir agregando oferta nueva hasta que el mercado no se acomode, especialmente en una situación como la actual, en la que el Gobierno puede darse el lujo de esperar por tener ya muy encaminado el programa financiero”, coincidió su colega Adrián Yarde Buller, de Facimex Valores.