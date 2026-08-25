“Mafioso vs. Álvaro”: quién tiene el toro más caro de la Argentina

Luego de que la Asociación Argentina de Angus informara que el 50% del toro “Álvaro” se había vendido en $300 millones y presentara la operación como un récord para la ganadería argentina, la Asociación Argentina de Brangus sostuvo que ese lugar continúa en manos de “Mafioso”, un reproductor de esa raza por cuyo 50% se pagaron $272 millones en agosto de 2025.

En rigor, la diferencia está en el momento en que se realizaron ambas operaciones. Aunque Álvaro alcanzó el mayor valor nominal en pesos, al convertir los precios según el dólar oficial vigente en la fecha de cada remate, Mafioso queda por encima: los $272 millones pagados el 8 de agosto de 2025 equivalían a unos US$203.400, mientras que los $300 millones desembolsados por Álvaro el 22 de agosto de 2026 representaban alrededor de US$197.600, tomando para este último caso la cotización del último día hábil previo.

La discusión surgió después de que la Asociación Argentina de Angus informara que el 50% de Álvaro, un reproductor de la Cabaña Santa Rosa, de la familia Bellocq, se había vendido por $300 millones y sostuvo que el monto, equivalente a alrededor de US$200.000, constituía un récord para la ganadería argentina. El remate se realizó el sábado 22 de agosto de 2026 en Tres Arroyos, y el animal fue adquirido por un consorcio de criadores y cabañeros de La Pampa.

Dos días después, en una nota a LA NACION firmada por su presidente Mauricio Groppo, la Asociación Argentina de Brangus señaló: “Mafioso, Reservado Gran Campeón de Palermo 2025 y de la Expo Nacional 2025, criado por la cabaña El Porvenir, fue adquirido en agosto de 2025 por el centro Select Debernardi y un grupo de criadores, que pagaron $272.000.000.- por el 50% del reproductor (equivalentes a USD200.000), en el remate llevado a cabo el 8 de agosto de 2025 por la consignataria O’Farrell”.

Señalaron que se trata de “información objetiva que demuestra que el toro más caro de la ganadería argentina es Brangus”.

Álvaro fue Gran Campeón Macho Colorado en la última Exposición Angus de Otoño y obtuvo el premio de 3° Mejor Toro en la Exposición Rural de Palermo Gentileza

La venta ya había sido informada oportunamente por LA NACION en una operación récord para la ganadería. Tal como se mencionó, el animal al que se refirió la entidad es “Mafioso”, Reservado Gran Campeón de Palermo 2025 y de la Expo Nacional 2025, criado por la cabaña El Porvenir, de Walter Orodá.

La diferencia entre ambos casos surge al comparar los precios con un mismo tipo de cambio y en la fecha de cada operación. El 8 de agosto de 2025, cuando se vendió Mafioso, el promedio vendedor del dólar oficial minorista relevado por el Banco Central era de $1337,04. Con esa cotización, los $272 millones desembolsados por el 50% del reproductor representaban US$203.434. Ese día, además, el dólar vendedor del Banco Nación cerró a $1335.

En el caso de Álvaro, el remate se realizó en una jornada sin actividad cambiaria. En rigor, el viernes 21 de agosto durante el último cierre, el promedio vendedor del dólar oficial informado por el BCRA fue de $1518,13. Divididos por ese tipo de cambio, los $300 millones pagados por el 50% de Álvaro representaron US$197.612.

Mafioso salió Reservado Gran Campeón Macho en las Nacionales 2025

Aunque Álvaro ostenta el mayor precio nominal en pesos, la comparación al dólar oficial correspondiente a cada momento ubica a Mafioso unos US$5823 por encima, una diferencia cercana al 2,95%. Como en ambas operaciones se comercializó exactamente el 50% de cada reproductor, los valores son comparables directamente. Mafioso habría alcanzado unos US$406.900 al 100%, contra cerca de US$395.200 de Álvaro.

En el caso de Mafioso, la información difundida al momento de la venta indicó que los $272 millones pagados por el 50% del reproductor representaban unos US$200.000, equivalencia que luego fue retomada por la Asociación Argentina de Brangus al reivindicar el récord del animal. El 8 de agosto de 2025, cuando se vendió Mafioso, el promedio vendedor del dólar oficial relevado por el BCRA fue de $1337,04, por lo que los $272 millones representaban en realidad unos US$203.434.

Por otra parte, Álvaro es un reproductor de genética propia de Santa Rosa, hijo de “Mateo” y de una vaca de la nueva generación de donantes de la cabaña. Además, fue Gran Campeón Macho Colorado en la Exposición Angus de Otoño 2026 y tercer Mejor Toro en la Exposición Rural de Palermo. En el remate intervino Campos y Ganados, de Oscar Subarroca, con el martillo de Manolo Lanusse. El consorcio pampeano que adquirió su 50% tendrá el uso exclusivo del reproductor durante el primer período de extracción de semen, hasta fines de este año.

El nombre original pensado para “Mafioso” era “Maligno”, en homenaje al deportista cordobés José Augusto "Maligno" Torres Gil, pero se equivocaron a la hora de nombrarlo

Mafioso también llegó a su venta con una trayectoria destacada en las pistas. Además de ser Reservado Gran Campeón en Palermo 2025, había obtenido ese mismo reconocimiento en la Nacional Brangus de ese año y también había sido Reservado Gran Campeón en Palermo 2024. El reproductor es hijo de “Picante” y de una vaca donante llamada “Barbie”, cuya cabaña El Porvenir está ubicada en Quilino, Córdoba.

Álvaro marcó el mayor precio nominal en pesos, con $300 millones por su 50%; Mafioso, al comparar ambas operaciones según el dólar oficial vigente al momento de cada remate, conserva el mayor valor equivalente en moneda estadounidense.