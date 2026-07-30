El Gobierno elevó a US$3000 el límite para compras online en el exterior por puerta a puerta

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) elevó a US$3000 el límite de valor para importar mercadería mediante el régimen de envíos postales internacionales puerta a puerta destinado a uso personal.

La medida, oficializada bajo la Resolución General 5884/2026, alcanza las compras online en el exterior cuyo valor no supere el límite establecido, con un máximo de hasta tres unidades de la misma especie de producto por paquete y siempre que no se presuma una finalidad comercial.

Las encomiendas de hasta US$3000 de valor FOB —sin incluir el flete ni el seguro internacional— ya no tendrán que pasar los controles del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) ni la fiscalización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) cuando se trate de “preparaciones de perfumería, tocador o cosmética”.

La resolución elimina distintas trabas que demoraban el proceso Daniel Basualdo

Por otro lado, la norma libera a estos paquetes de cumplir con normativas técnicas locales del Sistema Digital de Identificación de Productos (SiDIP), de restricciones económicas, medidas antidumping o compensatorias y controles de terceros organismos posteriores al despacho.

La regulación exceptúa de estas libertades a los medicamentos para uso personal o familiar, los cuales sí mantienen la exigencia de presentar la autorización previa de la ANMAT para su ingreso al país.

La disposición complementa la medida oficializada el pasado 17 de julio a través del Decreto 604/2026, mediante el cual el Poder Ejecutivo unificó el tratamiento de las importaciones por correo.

La medida se suma a un decreto previo, que redujo los impuestos en compras de hasta US$400

Según ese texto, los envíos de hasta US$400 quedan exentos del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística, con un límite de hasta cinco operaciones anuales por persona, equiparando el esquema con el de los couriers privados.

Además, el decreto eliminó los topes de valor para las exportaciones comerciales por vía postal y autorizó al operador postal a representar automáticamente al destinatario en el control aduanero.

Nueva responsabilidad para el vendedor

En el marco de la simplificación del régimen, se estableció que el operador postal deberá presentar una declaración ante la aduana antes de la llegada del envío.

El comprador podrá validar o rectificar los datos en la plataforma en un plazo de 24 horas. En caso de superar el tope fijado o las tres unidades de la misma especie, el paquete quedará sujeto al pago de la totalidad de los impuestos del régimen general de importación.