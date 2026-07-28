Las acciones del mayor fabricante de chips de China se dispararon un 466%

Las acciones de ChangXin Memory Technologies (CXMT), el mayor fabricante de chips de memoria de China, se dispararon ayer tras comenzar a cotizar en Shanghái en la mayor oferta pública inicial realizada en China continental en los últimos años, informó Associated Press.

En números concretos, los títulos de CXMT se dispararon un 466% en su primer día de cotización. De esta manera, la firma se convirtió en la empresa más valiosa que cotiza en una bolsa de China continental, con una capitalización de mercado estimada en alrededor de 3,3 billones de yuanes (más de US$487.000 millones).

A su vez, recaudó al menos 8600 millones de dólares con la oferta, valorada en 8,66 yuanes (1,3 dólares) por acción, en su cotización en el mercado STAR de la Bolsa de Shanghái, similar al Nasdaq. De acuerdo a Associated Press, se trató de la segunda mayor salida a la bolsa de China continental.

A lo largo de los últimos años, CXMT supo tener un rol clave en esta nueva era tecnológica, marcada por el avance de la inteligencia artificial (IA). De hecho, es uno de los principales fabricantes a nivel mundial de DRAM (dynamic random access memory, o memoria dinámica de acceso aleatorio), un tipo de semiconductor utilizado en diferentes dispositivos, como servidores para IA teléfonos inteligentes y computadoras.

CXMT recaudó al menos 8600 millones de dólares con la oferta, valorada en 8,66 yuanes (1,3 dólares) por acción

Bajo esta línea, la compañía atraviesa un momento de gran crecimiento, mientras China lleva adelante una estrategia de mayor “autosuficiencia” en tecnologías de vanguardia y enfrenta un acceso limitado a equipos avanzados para la fabricación de chips por restricciones de Estados Unidos.

“CXMT desempeña un papel fundamental en el impulso de China hacia la IA, especialmente ante los controles de exportación estadounidenses”, señaló a Associated Press Kyle Chan, investigador de la Brookings Institution y experto en políticas tecnológicas chinas.

En este contexto, los ingresos de CXMT alcanzaron los 50.800 millones de yuanes (7.500 millones de dólares) tras el aumento de la demanda por el crecimiento de la IA en los tres primeros meses de 2026, lo que equivale a un aumento de más del 700% interanual.

Además, en 2025 la compañía fue el cuarto mayor fabricante de chips DRAM por volumen de envíos, abarcando cerca del 8% del mercado global, según datos de Counterpoint Research, una firma de investigación tecnológica. En tanto, Samsung Electronics representó el 36%, SK Hynix el 29% y Micron alrededor del 24%.

Durante los primeros tres meses de 2026, CXMT acaparó el 9% de los envíos globales. En ese sentido, Counterpoint Research estima que para 2028 su cuota de mercado alcance cerca del 11%. No obstante, desde la consultora aventuran que la empresa necesitará al menos un 15% de cuota del mercado global para ser “competitivo a largo plazo”.

“Las restricciones comerciales a las herramientas siguen siendo el principal desafío para CXMT”, comentó MS Hwang, director de investigación de Counterpoint, especializado en semiconductores de memoria. En ese sentido, legisladores en Estados Unidos solicitaron al gobierno de Donald Trump impedir que empresas locales adquieran chips de CXMT por “motivos de seguridad nacional y económica”.

En 2025, la compañía fue el cuarto mayor fabricante de chips DRAM por volumen de envíos, abarcando cerca del 8% del mercado global (Foto: FreePick)

Además, CXMT es una de las muchas empresas chinas que, de acuerdo al Pentágono, posee vínculos con el ejército chino. El gobierno de Xi Jinping rechazó tales acusaciones en la mayoría de los casos.

La estrategia de China

La carrera por la IA impulsó, a su vez, la evaluación de parte de China de endurecer controles de exportación de tecnologías vinculadas a la IA y los semiconductores, de acuerdo al Financial Times.

Según dos fuentes cercanas al asunto, los reguladores conversaron con los principales grupos locales de IA y fabricación de chips sobre cómo evitar que estas tecnologías y empresas sean adquiridas por Occidente.

En detalle, el diálogo habría sido con Alibaba, ByteDance y Zhipu, con quienes se debatió cómo limitar la transferencia de información clave sobre entrenamiento de modelos a otros países. Restringir la posibilidad de que usuarios extranjeros descarguen los pesos de tales sistemas también fue un tema crucial. Sin embargo, China seguiría brindando acceso a clientes internacionales para acceder a sus modelos y servicios.