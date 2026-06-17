El Gobierno informó que finalizó mayo con superávit primario y llegó a la mitad de la meta con el FMI

El Gobierno informó que el Sector Público Nacional (SPN) cerró mayo con superávit primario y financiero, un resultado que incluye el pago de los intereses de la deuda pública y que el equipo económico considera una de las principales anclas del programa. Con este resultado, en el acumulado del año llegó a la mitad de la meta prevista con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para todo 2026 (1,4% del PBI de superávit primario)

Según detalló el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales, durante mayo el SPN registró un superávit primario de $1,92 billones y un superávit financiero de $478.613 millones. En el mismo período, el pago de intereses de la deuda pública, descontadas las tenencias dentro del propio sector público, alcanzó los $1,45 billones.

La diferencia entre ambos conceptos es central para entender el resultado de las cuentas públicas. Mientras el superávit primario refleja que los ingresos corrientes superaron a los gastos antes del pago de intereses, el superávit financiero incorpora también ese costo. Por ese motivo, es considerado una medida más exigente del equilibrio fiscal.

Con el resultado de mayo, el Gobierno logró extender una secuencia de meses con saldo positivo en las cuentas públicas y consolidó uno de los principales pilares de su programa económico. De acuerdo con los datos oficiales, en los primeros cinco meses del año el SPN acumuló un superávit primario equivalente a aproximadamente 0,7% del PBI y un superávit financiero de 0,2% del producto.

La meta anual derivada de la última revisión con el FMI contempla un superávit primario de 1,4% del PBI para 2026.

“Este resultado vuelve a reafirmar el compromiso con el ancla fiscal, pilar fundamental del programa económico”, sostuvo Caputo.

Los números difundidos muestran además que el gasto primario continuó registrando una contracción en términos reales. Según Economía, el gasto se redujo 2,2% interanual una vez descontado el efecto de la inflación. Sin embargo, algunas partidas sociales mantuvieron una evolución por encima del promedio.

Entre ellas se destacaron las erogaciones destinadas a la Asignación Universal por Hijo (AUH), que crecieron 8,6% en términos reales, y las jubilaciones y pensiones contributivas, que avanzaron 1,2% respecto del mismo período del año anterior. Ambas partidas ajustan de forma automática por la inflación de dos meses atrás.

Según la Secretaría de Hacienda, los ingresos totales del SPN alcanzaron en mayo los $14,53 billones, con un crecimiento interanual de 27,8%. Dentro de los recursos tributarios se destacó el desempeño del impuesto a las Ganancias, cuya recaudación aumentó 72,5% frente al mismo mes del año pasado. En contraste, los derechos de exportación continuaron mostrando una caída interanual de 17,4%.

Del lado del gasto, las erogaciones primarias totalizaron $12,6 billones, un alza nominal de 30,3%. Las prestaciones sociales representaron la mayor partida, con desembolsos por $8,38 billones y una suba de 33,2% interanual, mientras que las remuneraciones del sector público alcanzaron los $1,62 billones (+26,9%).

Hacienda también informó que las transferencias corrientes al sector público crecieron 47,4% interanual durante mayo, impulsadas principalmente por un aumento de 89,1% en los fondos destinados a las universidades nacionales. En tanto, los subsidios económicos ascendieron a $784.178 millones, de los cuales $523.417 millones correspondieron al sector energético y $258.687 millones al transporte.

Otro dato relevante del mes fue la transferencia de utilidades del Banco Central correspondientes al ejercicio 2025 por $24,4 billones. Según precisó el Palacio de Hacienda, esos recursos fueron destinados principalmente a reducir la deuda que mantiene el Tesoro con la autoridad monetaria, en línea con la estrategia oficial de saneamiento de los balances del sector público.