El Gobierno intenta aprovechar una licitación para empezar a cubrirse de la incertidumbre 2027

El Gobierno buscará renovar el vencimiento de deuda en pesos más bajo que enfrenta en lo que va del año —unos $5,1 billones— y dar un nuevo paso en su objetivo de alargar los plazos de colocación y llevarlos, en lo posible, más allá de 2027, año de las próximas elecciones presidenciales.

La Secretaría de Finanzas anuncia una nueva licitación para el miércoles 10 de junio:



➡️ Licitación



✅ CER/TAMAR



15/12/28 (TXMD8) - nuevo

14/12/29 (TXMD9) - nuevo

28/6/30 (TXMJ0) - nuevo



✅ Dólar Linked



31/08/26 (D31G6) - nuevo

15/12/28 (TZVD8) - nuevo



✅ Hard Dólar:… pic.twitter.com/NK2mq8AX5c — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) June 8, 2026

El objetivo, que forma parte de una estrategia más amplia para intentar blindarse ante eventuales corridas contra el peso, como la registrada antes de las elecciones de medio término del año pasado, quedó en evidencia ayer cuando la Secretaría de Finanzas presentó un menú de instrumentos dirigido a los inversores compuesto mayormente por títulos nuevos, en el que cuatro de las cinco opciones ofrecidas son bonos con vencimiento entre fines de 2028 y mediados de 2030, es decir, una vez definido si habrá continuidad o cambio de gestión.

A eso se suma una nueva convocatoria para canjear el Boncer TZX26, un título que explica cerca de un tercio del vencimiento total superior a $23 billones —el mayor del año— que ya asoma para fin de mes, así como el Dual CER/Tamar (TTJ26), por nuevos bonos duales con vencimiento en 2028, 2029 y 2030 (en el primer caso) y en 2028 y 2029 (en el segundo).

Haciendo huecos en la previa de la elección 2027

“Con los vencimientos más bajos en lo que va de 2026 y ahorros de caja que más que duplican el monto del compromiso a enfrentar, el Gobierno se permite innovar con un menú integrado exclusivamente por instrumentos nuevos y una sola Lelink con vencimiento dentro de este mandato”, explicó el economista Federico García Martínez, quien destacó además que se trata de “la primera colocación programada de esta gestión sin instrumentos a tasa fija ni ajustados por CER” y en la que se apela a la opcionalidad para “maximizar plazos e intentar concretar la colocación más larga desde enero de 2024 —cuando fue declarada desierta— o mayo de 2022”.

“Además, ofrecerá canjes para aliviar los abultados vencimientos de la próxima licitación, con una fuerte participación del sector privado”, agregó.

Gracias a la transferencia de utilidades del 21/05/2026 por parte del BCRA, el Tesoro estaría llegando a la licitación con depósitos por más del doble de los vencimientos a enfrentar; es el ratio de cobertura más alto desde el 15/10/2025.



A su vez, los vencimientos del… https://t.co/UQoM9tfENI pic.twitter.com/KMiV4bdODP — Federico García Martínez (@fegarciam) June 8, 2026

“Es un menú orientado a extender duration, en línea con la estrategia de estirar plazos más allá del actual mandato de gobierno. Incluso el canje, que constituye un componente relevante del llamado y apunta principalmente a descomprimir la licitación de fin de mes, busca postergar vencimientos para después de las elecciones”, coincidieron en señalar desde Delphos Investment.

Todo se enmarca en los movimientos preventivos que ya ensaya el equipo económico para no repetir la traumática experiencia de la dolarización preelectoral de 2025, que consumió más del 50% de la base monetaria (BM), disparó las tasas de interés y dejó un legado costoso en términos de mora bancaria que aún se hace sentir y limita la recuperación de la actividad económica vinculada al consumo.

Desde Facimex Valores consideran razonable la apuesta oficial, dado que la carga de vencimientos que enfrenta es la “menos desafiante desde octubre de 2025, previo a las elecciones. El principal compromiso corresponde a la Lecap S12J6 ($5,1 billones), ya que el cupón del TY30P ($0,2 billones) fue abonado el 1° de junio”, detallaron.

Tasas muy bajas y estabilizadas Compumar

Tomando en cuenta este contexto y los confortables niveles de liquidez con los que viene operando el mercado en los últimos días —estiman que ayer el BCRA absorbió $2,8 billones mediante operaciones repo—, esperan una tasa de refinanciamiento superior al 100%, aun cuando se ofrezcan “otros instrumentos” y no haya una alternativa a tasa fija como la que vence ahora, además de tratarse de colocaciones a plazos más largos.

La subasta de mañana incluirá también la habitual oferta quincenal del Bonar 2028 (AO28), con un tope de US$200 millones, ampliable a US$300 millones en la segunda vuelta, luego de que se completara el cupo de US$2000 millones del AO27 en la licitación anterior. Esos recursos serán utilizados por el Gobierno para afrontar el pago a los bonistas por un total de US$4400 millones, previsto para el próximo 9 de julio.