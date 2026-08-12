Retiran carne argentina en los Estados Unidos que no pasó por una reinspección obligatoria

Unas 13,4 toneladas de carne vacuna argentina fueron retiradas del mercado de los Estados Unidos debido a que se comercializaron sin pasar por una reinspección obligatoria. El hecho no implicó ningún castigo para el frigorífico que abasteció la carne ni tampoco problema alguno para las exportaciones, que siguen su curso.

La novedad la dio a conocer el Food Safety and Inspection Service (FSIS) del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés). Se trata mercadería que la firma Corte Argentino USA LLC, de Florida, importó desde el frigorífico argentino Gorina. El producto, equivalente a menos de la carga de un contenedor, terminó luego, según trascendió, en el depósito de otra firma, muy reconocida en Estados Unidos y de gran reputación. En el comunicado oficial no se señaló el nombre.

Esta última empresa, por algún error, no realizó la reinspección obligatoria que correspondía. La situación no involucra ningún tema sanitario, sino solo esta cuestión administrativa. LA NACION pudo saber de fuentes al tanto del caso de que las circunstancias se dieron así y que no afectan a Gorina como tal ni le generaron perjuicio alguno. Ya hubo contactos entre las diferentes partes y el asunto está aclarado. Dijeron que la responsabilidad por el error fue del depósito final de la mercadería.

Gorina es uno de los mayores exportadores de carne vacuna de la Argentina a diversos mercados, entre ellos China, el primer mercado que hoy tiene el país.

No obstante ello, el organismo de los Estados Unidos oficialmente informó: “Corte Argentino USA LLC, ubicada en Aventura, Florida, está retirando del mercado aproximadamente 29,628 libras de productos de carne cruda [13,4 toneladas] importadas de la Argentina sin el beneficio de una reinspección de importación en los Estados Unidos”.

En detalle, FSIS señaló que la carne se produjo entre el 15 de mayo y el 20 de mayo de 2026, con fechas de consumo preferente o de congelación entre el 15 de septiembre y el 20 de septiembre de 2026. Entre los productos considerados se encuentran cuadril sin tapa, peceto, nalga, cuadrada y bola de lomo.

Estados Unidos es el segundo mercado del país

De acuerdo con la información del FSIS, la carne llegó a distribuidores y minoristas en Florida y Texas. Consignó que el hallazgo se produjo durante inspecciones rutinarias del mismo FSIS. En otro orden, descartó problemas sanitarios: “No se han reportado casos confirmados de enfermedad o lesión por el consumo de estos productos”. En tanto, pidió a quienes lo compraron su devolución o que descarten esos cortes.

El mercado de Estados Unidos

La Argentina tiene un cupo para exportar carne vacuna a los Estados Unidos de 100.000 toneladas con aranceles reducidos (44 dólares por tonelada). La cuota original era de 20.000 toneladas, pero se amplió a 100.000 toneladas por una decisión del presidente Donald Trump. Esto se dio por fuera del acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos que se rubricó en su momento.

Donald Trump amplió la cuota para la Argentina Mark Schiefelbein - AP

El entendimiento con EE.UU. tuvo un impacto notable para la carne argentina. Hoy ese país es el segundo comprador de la Argentina en este producto.

Entre enero y junio de 2026, los embarques totales al mundo alcanzaron las 411.705 toneladas equivalentes res con hueso, un 10% más que en igual período de 2025, según informó la Secretaría de Agricultura. De ese volumen, China se llevó el 53% de los embarques, Estados Unidos el 19,5%, Israel el 10%, la Unión Europea el 9,1% y Chile representó casi el 2%.

En tanto, en valor las exportaciones argentinas de carne vacuna se incrementaron, respecto del primer semestre de 2025, un 44,7%, a US$2202,059 millones.