Malvinas: más de 40 entidades de la agroindustria respaldaron, con un fuerte mensaje, los anuncios de Milei para reivindicar la soberanía

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) respaldó los anuncios realizados por el Gobierno sobre Malvinas. El CAA está formado institucionalmente por más de 40 organizaciones.

El jueves pasado, en cadena nacional, para reforzar la soberanía sobre el archipiélago el presidente Javier Milei comunicó diversas medidas. Entre ellas, la ampliación de los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. Además, se enviará un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional para modificar la Ley N° 26.659 con el objetivo de sancionar a las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas. También se incorporarán declaraciones juradas en trámites hidrocarburíferos y el RIGI.

“Respaldamos los anuncios recientes del gobierno nacional destinados a la defensa integral de los derechos soberanos en el Atlántico Sur y las Islas Malvinas”, señaló el CAA en un posteo en X donde mencionó a Milei y al canciller Pablo Quirno.

“El resguardo de nuestros recursos naturales y la aplicación rigurosa de sanciones a operaciones no autorizadas protegen la integridad territorial y el potencial económico marítimo de la Argentina. No hay desarrollo sostenible sin defensa de lo propio”, agregó la declaración.

Desde @AgroIndArg respaldamos los anuncios recientes del Gobierno Nacional destinados a la defensa integral de los derechos soberanos en el Atlántico Sur y las Islas Malvinas. 🧵👇@pabloquirno @JMilei — Consejo Agroindustrial Argentino (@AgroindArg) September 6, 2026

El CAA remarcó: “La consolidación de la presencia argentina en Tierra del Fuego y el Atlántico Sur refuerza un eje logístico, biooceánico e industrial clave para el comercio exterior, la pesca y la proyección económica integral de las provincias del sur”.

La entidad, que preside Gustavo Idígoras, finalizó: “Apoyamos las herramientas legales, diplomáticas y de gestión pública que priorizan la defensa de la camiseta argentina y los intereses nacionales. Soberanía, regla de ley y desarrollo productivo para todo el país”.

La entidad que preside Gustavo Idígoras indicó: "Soberanía, regla de ley y desarrollo productivo para todo el país" Gentileza Clera

En el CAA están entidades de exportadores, organizaciones por cadenas de cultivos, bolsas de cereales y diversas agrupaciones de economías regionales. De las tradicionales entidades gremiales de productores solo se encuentra Coninagro.

El mensaje de la Rural

El mismo día en que Milei realizó los anuncios se había pronunciado la Sociedad Rural Argentina (SRA). “Expresamos nuestro apoyo al mensaje del Gobierno Nacional sobre el reclamo de la soberanía de las Islas Malvinas y al paquete de medidas que anunció el Presidente de la Nación para resguardar los recursos naturales del país”, dijo la Rural.

Expresamos nuestro apoyo al mensaje del Gobierno Nacional sobre el reclamo de la soberanía de la Islas Malvinas y al paquete de medidas que anunció el Presidente de la Nación para resguardar los recursos naturales del país.



La defensa de la soberanía nacional es una prioridad… — Sociedad Rural Argentina (@SociedadRural) September 4, 2026

“La defensa de la soberanía nacional es una prioridad histórica que nos convoca a trabajar juntos por el futuro y el desarrollo de nuestro país”, añadió la entidad que preside Nicolás Pino.