El Gobierno retiró pesos del mercado en el debut de un nuevo bono dual

El Gobierno logró este miércoles refinanciar con holgura los vencimientos de deuda en pesos de fin de mes y, además, retirar liquidez del mercado, en una licitación marcada por el debut de un nuevo bono dual que despertó un fuerte interés entre los inversores.

La Secretaría de Finanzas adjudicó instrumentos por un total de $12,21 billones frente a vencimientos estimados en unos $8,45 billones, lo que implicó un rollover del 144,53%. En la práctica, el resultado permitió absorber cerca de $3,8 billones del mercado, en línea con la estrategia oficial de evitar una mayor circulación de pesos.

El principal protagonista de la subasta fue el nuevo bono dual con vencimiento en enero de 2028, que ajusta el capital por la tasa Tamar o por la evolución del dólar oficial, según cuál de las dos variables resulte más conveniente para el inversor. El instrumento, presentado por primera vez en esta licitación, concentró adjudicaciones por $4,72 billones, equivalente a casi el 39% del monto total colocado.

La incorporación de este bono había sido interpretada por el mercado como un intento del Ministerio de Economía por adaptarse a una mayor demanda de cobertura cambiaria, en un contexto en el que los inversores comenzaron a mostrar mayor interés por activos vinculados al dólar de cara a los próximos años. Al ofrecer protección tanto frente a una eventual aceleración del tipo de cambio como ante un escenario de tasas elevadas, el instrumento amplía las alternativas disponibles para renovar deuda en moneda local.

Además del nuevo dual, el Tesoro adjudicó una Lecap con vencimiento en octubre por $4,61 billones, un bono CER/Tamar por $870.000 millones y dos bonos dollar linked por otros $2 billones en conjunto.

La licitación también incluyó una nueva colocación del Bonar 2029 (AO29), el bono en dólares que el Gobierno comenzó a emitir este mes para captar divisas sin recurrir al mercado internacional. En esta oportunidad adjudicó un valor nominal de US$309 millones, con un rendimiento del 8,33% anual.

Con ese resultado, el monto colocado mediante este instrumento asciende a US$976 millones desde su lanzamiento, equivalente a casi el 49% del cupo original de US$2000 millones anunciado por el Ministerio de Economía. Este jueves, además, se realizará una segunda vuelta por hasta US$150 millones adicionales al mismo precio de corte.

El AO29 forma parte de la estrategia de financiamiento presentada este mes por el ministro de Economía, Luis Caputo, que busca volver a captar dólares en el mercado sin emitir deuda en el exterior. El bono puede suscribirse tanto en dólares como en pesos al tipo de cambio oficial y forma parte del esquema diseñado para cubrir parte de las necesidades financieras de 2027.

La aparición del nuevo bono dual, en tanto, había sido la principal novedad del llamado a licitación difundido el lunes. Hasta ahora, el Tesoro había emitido bonos duales que combinaban la tasa Tamar con una tasa fija o con un ajuste por CER. La nueva variante incorpora por primera vez una cobertura vinculada al dólar oficial, una alternativa que el mercado venía demandando en un contexto de mayor búsqueda de cobertura cambiaria.