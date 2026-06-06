El Gobierno simplificó los controles y eliminó trabas para la importación de pilas y baterías

El Gobierno nacional aprobó la modernización del sistema que regula la importación y comercialización de pilas y baterías en la Argentina. Se trata de un “nuevo régimen técnico” que tiene como objetivo “simplificar procedimientos, reducir cargas administrativas y modernizar los mecanismos de control, sin resignar los estándares de calidad, seguridad y protección ambiental”.

La Secretaría de Turismo y Ambiente y la Secretaría de Coordinación de Producción oficializaron la medida mediante la Resolución Conjunta 1/2026, publicada el viernes último en el Boletín Oficial.

De todos modos, el sistema entra en vigencia siete días hábiles después de su publicación, es decir, a partir del miércoles 18 de junio. Esta nueva norma reglamenta los cambios introducidos por el Decreto 431/2025 a la ley de Energía Eléctrica Portátil N.º 26.184.

Se simplican los trámites para comercailizar pilas y baterías, lo que ayuda a su importación shutterstock - Shutterstock

“Entre las principales novedades, el nuevo esquema reemplaza procedimientos previos por un sistema basado en declaraciones juradas de conformidad y mecanismos de evaluación más ágiles, alineados con los criterios de simplificación y desburocratización impulsados por el Gobierno”, detalló el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Además, señaló que se reconoce “la validez de certificaciones emitidas por organismos técnicos extranjeros habilitados”.

De esa forma, se evita la duplicación de trámites y costos para fabricantes, ensambladores e importadores.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó que la reforma apunta a eliminar trabas burocráticas que encarecían productos de uso cotidiano sin aportar mayores garantías de seguridad.

“Si una pila ya acreditó su conformidad ante organismos técnicos reconocidos internacionalmente, Argentina reconoce esa acreditación sin obligar a repetir todo el procedimiento desde cero”, señaló.

Además, explicó que “desaparecen las autorizaciones previas para importar y comercializar y el cumplimiento se acredita mediante una declaración jurada de conformidad”. Así se reducen costos y se facilita el acceso a bienes como relojes, juguetes, controles remotos, calculadoras, linternas y otros productos de consumo masivo.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, destacó la medida Fabián Malavolta

La normativa también establece que la comercialización de estos productos no requerirá autorizaciones previas, salvo que haya una disposición que exprese lo contrario, y dispone que los controles se realizarán mediante mecanismos documentales y físicos posteriores.

Asimismo, se mantienen las exigencias vinculadas a los límites máximos permitidos de mercurio, cadmio y plomo en pilas y baterías, en línea con la legislación vigente destinada a proteger la salud de las personas y el ambiente.

Qué pasa con los que no cumplan

Los productos que incumplan esos parámetros serán considerados residuos peligrosos y quedarán sujetos a las sanciones y procedimientos previstos por la normativa ambiental. Todos los trámites deberán realizarse de manera digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).