El Gobierno sólo renovó el 81% de lo que le vence y liberará unos $3 billones

El Gobierno no logró renovar esta vez la totalidad de la deuda en pesos que vence a fin de mes, pese a haber convalidado una suba de tasas. Como consecuencia, el próximo martes podrían quedar “liberados” unos $3 billones. Esto podría contribuir a oxigenar una actividad económica que aún sigue condicionada por el apretón monetario aplicado antes de las últimas elecciones, siempre que esos fondos no se vayan al dólar.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $13,22 billones habiendo recibido ofertas por un total de $14,93 billones.

Esto significa un rollover de 81.26% sobre los vencimientos del día de la fecha.



Licitación:



✅ LECAP/BONCAP a:… pic.twitter.com/FW6ENaP3Uo — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) June 26, 2026

El resultado quedó definido en la licitación de deuda realizada hoy, en la que el Tesoro recibió ofertas por $14,93 billones por los ocho títulos de distintas características que ofreció al mercado, aunque finalmente adjudicó $13,22 billones. Dado que enfrentaba vencimientos por unos $16,2 billones, consiguió refinanciar apenas el 81,26% de ese monto, por lo que deberá utilizar el martes alrededor de $3 billones de sus depósitos —que, según los últimos datos, ascendían a $11,2 billones en el Banco Central (BCRA)— para cancelar los pagos a los tenedores que prefirieron cobrar en efectivo antes que renovar sus posiciones.

El resultado no sorprendió a los analistas, que en los últimos días ya habían advertido que una refinanciación total sería difícil. “La demanda de dinero aumenta a fines de junio por el pago de aguinaldos y las condiciones de liquidez del sistema ya no eran tan holgadas como en ruedas previas. Anteayer el stock de repos de los bancos con el BCRA cerró en $1,42 billones, el nivel más bajo en casi dos meses", señalaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

“Se estiró la vida promedio de la cartera en 1,81 años y se patearon vencimientos hasta 2028 por $6,5 billones“, destacó Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, y uno de los directores del BICE.

Como era previsible, el instrumento más demandado fue la Letra Capitalizable (Lecap) a tasa fija con vencimiento el 13 de noviembre, una de las alternativas más cortas de la licitación. Recibió ofertas por $4,7 billones, aunque el Tesoro adjudicó $4,18 billones para evitar convalidar un costo mayor.

Aun así, la letra terminó colocándose a una tasa efectiva mensual del 2,10%, levemente por encima de la que mostraban los instrumentos comparables en el mercado secundario, lo que implica una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) del 28,32%.

Le siguieron en nivel de demanda el bono dual y el bono a tasa variable (TXMD9 y TML27), que en conjunto captaron más de $6,1 billones, lo que deja en evidencia que tres títulos explicaron por sí solos casi el 80% del financiamiento, señaló el economista Salvador Vitelli. El analista destacó además que el primero, con vencimiento a mediados de diciembre, “hizo volar la duration promedio ponderada a 20 meses, un nuevo máximo”.

Estiran plazos

Para Vitelli, el resultado fue positivo considerando que se trataba de “una subasta desafiante, en un contexto de tasas algo más picantes y con un dólar que venía de subir 5%”.

“Lo llamativo es que no hubo gran apetito por los títulos dollar-linked, lo que ayuda a explicar los movimientos recientes de esos papeles en el mercado secundario y el salto en las coberturas mediante contratos de futuros", dijo.

“Pese a un contexto menos favorable, el Tesoro logró extender la duration a tasas razonables y aliviar el mercado de pesos, que en las últimas ruedas había mostrado cierto estrés en las tasas", coincidió Martín de la Fuente, de BAVSA.

Apetito por el Bonar

La convocatoria también estuvo marcada por la colocación del cupo remanente del Bonar 2028 en dólares (AO28), que recibió ofertas por US$545 millones, el doble del monto disponible. Esa fuerte demanda permitió reducir por primera vez el rendimiento exigido por el mercado por debajo del 8%, ya que la colocación se pactó con una TIR del 7,83%.

Del bono se adjudicaron US$257 millones, el máximo previsto en efectivo, con el objetivo de dejar al menos US$100 millones disponibles para la segunda rueda, que se realizará el lunes. La colocación de ese remanente quedó prácticamente asegurada, dado que persistió una demanda insatisfecha por US$279 millones.

Con esta nueva captación de divisas, el Tesoro Nacional incrementará los US$3649 millones que, según los últimos datos, mantenía depositados en sus cuentas del Banco Central, y quedará cerca de alcanzar los US$4000 millones, un monto que permitiría cubrir algo más del 90% del pago de deuda por unos US$4350 millones que deberá afrontar el próximo 9 de julio.