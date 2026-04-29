El Gobierno tomó otros US$148 millones del mercado local y afina su estrategia para hacer el pago a bonistas

El Gobierno tomó hoy otros US$148 millones del mercado local en la denominada segunda vuelta de la licitación para ofrecer los Bonar 2027/28 entre inversores.

Es decir, cubrió el 74% del cupo máximo de US$200 millones ofrecido, dato que no llamó la atención dado que, de la demanda presentada ayer en la subasta original, sólo habían quedado sin satisfacer pedidos de compra por apenas US$78 millones.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de USD 148 millones habiendo recibido ofertas por un total de USD 148 millones.



✅ Hard Dólar a:

➡️ 29/10/27 (AO27) – USD 100 millones a 5.16% TIREA (5.04% TNA).

➡️ 31/10/28 (AO28) – USD 48… — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) April 29, 2026

De este modo, completó esta edición de la emisión secuenciada quincenalmente de hasta US$2000 millones por cada especie, captando US$848 millones en total, en vez de los hasta US$900 millones posibles.

La diferencia surge por los US$48 millones que atrajo solamente el Bonar 2028 (AO28), pese a que se sabía que rendía un 8,44% al suscribirlo, contra el 5,16% del 2027 (AO27). Dicha diferencia, de 328 puntos básicos, representa el riesgo político (o “kuka”, al decir del Gobierno) que debe asumir el inversor por tomar un título que, si bien es casi el mismo (paga mensualmente un cupón del 6% anual en concepto de intereses), vence un año después; es decir, pasados 10 meses de un posible cambio de administración.

El monto total captado supera en más de un 69% al conseguido en la anterior licitación, desarrollada dos semanas atrás. Esto se explica porque el Tesoro amplió en US$200 millones el cupo máximo ofrecido (de US$150 a US$350 millones) en la subasta original y mantuvo la segunda vuelta, apuntada a minoristas, por otros US$200 millones.

Para los analistas, esa decisión dejó a la vista un intento por asegurar el acceso a la mayor cantidad de dólares locales posible, de cara al pago por US$4200 millones que debe hacerse el 9 de julio a los bonistas.

“Creo que están ampliando las emisiones para cubrir lo máximo posible por esta vía y no tener que recurrir a fuentes alternativas de financiamiento, que habían planteado ante la mala recepción que esa estrategia pareció tener en el mercado, dada la ampliación vista en los últimos días en el diferencial de riesgo argentino respecto del emergente”, interpretó el economista Amílcar Collante, de Profit Consultores.

El Tesoro logró adjudicar entre ayer y hoy casi 850 millones de dólares, con lo cual tiene cubierto el pago de intereses al FMI de mayo, sin necesidad de solicitarle Reservas al BCRA https://t.co/QlyTnqVPMg — Federico Machado (@fede_machado_b) April 29, 2026

Para su colega Federico Machado, de EconomíaOpen, la idea sería dejar espacio para que el Banco Central (BCRA) siga comprando reservas a buen ritmo, para despejar esa variable de la lista de incertidumbres locales.

“Intuyo que buscan aprovechar al máximo la estacionalidad a favor que tienen abril y mayo: liquidación de divisas con mucha oferta del campo, precios récord del petróleo, poca demanda interna de gas y turismo. Fue lo que permitió comprar reservas, pero también darle mayor liquidez en dólares al sistema financiero local”, sostuvo.

Más allá de eso destacó que el monto captado entre ayer y hoy “ya les permite tener “cubierto el pago de intereses al FMI de mayo, por unos US$800 millones, sin necesidad de solicitarle reservas al BCRA”

Fuera de eso, en las cuentas que el Tesoro tiene en el BCRA había apenas US$549 millones depositados, aunque hasta aquí había recolectado US$1431 millones colocando los Bonar, según los últimos datos oficiales.

Con lo que le ingresará mañana (día de liquidación de lo licitado anteayer y hoy), esa tenencia podría subir hasta casi US$1400 millones, cifra que cubriría buena parte de los US$1500 millones que se deben pagar en julio a los bonistas en concepto de intereses.

Luis Caputo junto al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga Guillermo Idiart

Acercarse al pago del capital programado (unos US$ 2200 millones) por esta vía sería más complicado. Quedan sólo US$550 millones por colocar del AO27 (si no amplían su emisión), el bono más demandado y barato, y poco más de US$1260 millones del 2028, más caro y difícil de colocar.

La sensación entre los analistas es que, al menos, lo van a intentar. “A lo sumo, ya cerca del día de pago, le comprarán al BCRA los dólares. Tiene más de $8 billones hoy ahorrados que podrían usar para eso”, recordó un operador.

El objetivo sería mostrarle al mercado que no se necesitó recurrir a las garantías de los organismos internacionales para ver si eso propicia una baja del riesgo que abra la chance de ir al mercado global luego del pago y antes de las elecciones en EE.UU. “En ese momento, si es que se abre, esa ventana también comenzará a cerrarse”, cree Collante.

Desde el ministerio de Economía, consultados al respecto, no quisieron hacer nuevos comentarios. “Todo lo que se puede decir ya lo dijo el ministro en sus últimas apariciones públicas”, dijeron ante la consulta de LA NACION.