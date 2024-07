El irónico mensaje de Marcos Galperin a María O’Donnell por su viaje a Miami

Escuchar

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, le respondió a la periodista a María O’Donnell, quien lo había cuestionado por darle importancia al valor del dólar blue, a diferencia del vocero presidencial, Manuel Adorni, que dijo: “No nos importa el valor del dólar”.

O’Donnell utilizó sus redes sociales tras la conferencia del portavoz de Javier Milei en Casa Rosada, quien le quitó importancia a la reacción negativa de los mercados. “Adorni hoy: “La verdad es que no le buscamos explicación al día a día de lo que va pasando, no nos importa el valor del dólar, no estamos preocupados por el dólar, no nos ocupa el dólar, no nos ocupa el riesgo país”, escribió la periodista.

En esa misma publicación, adjuntó un posteo del empresario que data de hace un mes, cuando se aprobó la Ley Bases en diputados. “Galperin hace pocas semanas: Que sentirá la gente que vota en contra de una ley que, luego de ser aprobada, suben los bonos, baja el riesgo país, cae el dólar, suben las acciones...¿En algún momento se replantearán que sus ideas son malas para el país?”

Este miércoles, el CEO de Mercado Libre no se quedó atrás y redobló la apuesta con una chicana hacia O’Donnell por su presencia en la Copa América 2024, por la que fue duramente cuestionada por el Presidente.

“Maryyyy, seguís en Miameeeeee??!! ¿Nunca un Caracas para ir de compras, no?”, replicó Galperin en su cuenta de X.

Maryyyy, seguís en Miameeeeee??!! Nunca un Caracas para ir de compras, no? https://t.co/sZVgD06IYU — Marcos Galperin (@marcos_galperin) July 17, 2024

El 13 de junio, Galperin había destacado en un mensaje publicado en la red social X que, tras la sanción de la Ley Bases propuesta por el Gobierno, “suben los bonos, baja el riesgo país, cae el dólar y suben las acciones”.

En este sentido, el CEO del gigante del e-commerce reflexionó: “¿Que sentirá la gente que vota en contra de una ley que, luego de ser aprobada, suben los bonos, baja el riesgo país, cae el dólar, suben las acciones... ¿En algún momento se replantearán que sus ideas son malas para el país?”.

Sin embargo, ante la negativa de los mercados -que hace que suba la divisa paralela y el riesgo país-, a diferencia de los primeros meses de gobierno, Adorni le restó importancia a esos valores. El martes, durante su conferencia de prensa, analizó ambas variantes y le bajó el tono.

“No le buscamos explicación, no nos importa el valor del dólar. No estamos preocupados por el dólar; no nos ocupa el dólar o el riesgo país, lo que nos preocupa, ocupa y desvela todos los días hasta que terminemos de solucionar el problema es el peso”, sentenció el funcionario mileísta. Mientras decía eso, el riesgo país subía el martes por arriba de los 1600 puntos.

En un intento de imprimir tranquilidad en Balcarce 50 sobre estas variables, Adorni insistió: “No hay que ver la foto de un día, hay que ver la película más completa. Nuestra obsesión es que haya menos pesos porque eso va a hacer que la inflación se termine de pulverizar, es la estocada final y va a hacer que el resto de las variables se corrijan. No estamos obsesionados con el dólar, estamos obsesionados con el peso”.

