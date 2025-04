El secretario del Tesoro de EE.UU. dijo que no habrá una línea crediticia extra para la Argentina

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que no habrá una línea de crédito extra para la Argentina. Fue en una entrevista que ofreció a Bloomberg este lunes por la tarde desde Buenos Aires, después de su reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. “Eso no está bajo consideración”, sostuvo.

Besset llegó al país tras el visto bueno del Fondo Monetario Internacional (FMI) al acuerdo por US$20.000 millones, con US$12.000 millones de “libre disponibilidad” para fortalecer las reservas argentinas. Durante la declaración conjunta con el Presidente, el funcionario de Trump elogió el rumbo económico de la gestión libertaria.

Por otro lado, en diálogo con el portal estadounidense, se refirió al 10% de aranceles que pesan sobre los productos argentinos que se exportan a EE.UU. y no descartó una posible reducción, pero puso al país en la misma línea que el resto del globo: “Recién empezamos las negociaciones. Hablamos con todos los países. Todo depende de varios obstáculos: barreras arancelarias y no arancelarias, manipulación cambiaria y subsidios”.

Bessent no dijo que sea una condición de Estados Unidos que la Argentina termine su relación financiera con China. Cuando la periodista de Bloomberg le consultó específicamente por el tema, el secretario del Tesoro estadounidense explicó que con el paso del tiempo el país tendrá suficientes inversiones para devolver ese dinero. Además destacó “la buena fe” del gobierno chino.

“Argentina tiene un swap con China por 18 mil millones de dólares en yuanes. El gobierno anterior usó 5 mil millones y eso quedará pendiente. China actuó con buena fe tras el anuncio del FMI y ese tramo será renovado por un año. Si la administración mantiene el rumbo económico, deberían tener ingresos para pagar“, destacó.

En la misma línea que el funcionario de Trump se expresó Milei, que negó cualquier pedido de EE.UU. vinculado al intercambio de divisas: “Eso nunca me lo pidió. No sé quién dijo esa cosa. Nadie me pidió eso. Nadie. De hecho, China nos renovó el swap. No nos pidieron nada eso. Es mentira. Es un invento”.

Bessent aclaró que sí preocupa a Estados Unidos la presencia china en América Latina: “Lo que queremos evitar en todo caso es lo que ocurre con el continente africano, donde China firmó acuerdos disfrazados de ayuda. Así tomaron derechos sobre minerales, cargaron de deuda los balances de esos países. Tienen acuerdos de peaje, lo que garantiza que las futuras generaciones sean más pobres y sin recursos. Y no queremos que eso pase con américa en América Latina“.

El Presidente Javier Milei recibió esta tarde en su despacho de Casa Rosada al Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent Presidencia

Por último, respecto de por qué hay tanto énfasis de la administración Trump en la Argentina, precisó que se debe a “un par de razones”: “Primero que nada, el motivo de mi presencia acá es por el ‘día cero’ -el levantamiento del cepo cambiario-. El Gobierno hizo dos ajustes importantes, y esto marca el comienzo del tercero. Llevaron adelante un gran ajuste fiscal, un gran ajuste monetario, y ahora están haciendo un gran ajuste cambiario. El FMI les asignó US$20 mil millones. El Banco Mundial les asignó US$12 mil millones. Y yo quería venir hoy para mostrar apoyo al presidente Milei y su compromiso con lo que creo que es algo histórico“.

La Argentina debutó este lunes con un nuevo esquema cambiario, en el que ya no rige el cepo para personas humanas (que pueden comprar en homebanking la cantidad de dólares que quieran) y el Banco Central puede intervenir si el dólar se mueve por encima de los $1400. Hoy, cerró a $1230.

Qué dijo Bessent sobre el swap con China y una ayuda extra a la Argentina

-Bloomberg: Ha habido un enfoque temprano en América Latina por parte de esta administración de Trump en sus primeros 100 días. ¿La política hacia América Latina también es, en cierto sentido, una política hacia China?

-Bessent: Bueno, creo que esa puede ser una buena descripción. Porque lo que intentamos evitar es lo que ha ocurrido en el continente africano, donde China ha firmado una serie de acuerdos rapaces disfrazados de ayuda. Han tomado derechos sobre minerales, han cargado de deuda los balances de esos países, sin divulgar nada a otras organizaciones internacionales. Tienen acuerdos de peaje (tolling), lo que garantiza que las futuras generaciones sean más pobres y sin recursos. Y no queremos que eso pase —más de lo que ya ha pasado— en América Latina.

-Bloomberg: China tiene un swap de divisas con Argentina. ¿Considerarían una línea de crédito directa desde Estados Unidos?

-Bessent: Eso no está bajo consideración. Tienen un swap de 18 mil millones en yuanes. Bajo el anterior gobierno peronista, Argentina utilizó 5 mil millones, y eso seguirá pendiente. Los chinos mostraron un buen gesto de buena fe tras el anuncio del FMI, así que eso se va a renovar por un año.

-Bloomberg: ¿Pero quieren que se deshagan de ese swap con Pekín?

-Bessent: Bueno, creo que si esta administración continúa con el curso de sus políticas económicas, eventualmente deberían tener suficientes ingresos de divisas como para poder pagar eso.

Qué dejó la visita de Bessent y su encuentro con Milei

La reunión, de la que participaron también el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y su par de Políticas Económicas, José Luis Daza, se extendió durante una hora y media en el despacho presidencial.

“Durante la reunión, el secretario Bessent reafirmó el pleno apoyo de Estados Unidos a las audaces reformas económicas del presidente Milei y lo elogió por la pronta acción de su gobierno para reducir las barreras al comercio recíproco con Estados Unidos”, informó tras el cónclave la oficina del secretario del Tesoro.

Luego la administración Milei dio a conocer una declaración conjunta grabada entre el Presidente y Bessent. “Hubo un hombre que reconoció que el Estado no era la solución, sino el problema. Un hombre que tuvo el coraje de defender a la Argentina oponiéndose al establishment. Y ese hombre hoy está aquí junto a mi”, sostuvo el secretario del Tesoro, y estrechó la mano del líder del Ejecutivo.

En la declaración conjunta, Bessent sostuvo que “en muchos sentidos Milei y el movimiento MAGA comparten el rumbo”, ya que “en el centro de ambos yace la creencia de que el poder pertenece al pueblo, no a los burócratas”. “Me entusiasmaba hacer este viaje para dar inicio a las primeras conversaciones formales sobre comercio recíproco entre nuestros países. Además he venido a transmitir el optimismo que sentimos en Estados Unidos respecto de esta nueva Argentina”, afirmó al leer la declaración en la sala de conferencias de la Casa Rosada.

Javier Milei se reunió con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent

Bessent abundó en elogios: “Gracias a la audaz agenda del presidente Milei, vemos señales de un giro histórico. El sector privado vuelve a entrar en escena, mientras el sector público retrocede (...). Pero este cambio solo será duradero si los amigos de la Argentina brindan su apoyo. Por eso en Estados Unidos nos enorgullece haber apoyado el programa con el FMI y el compromiso significativo del Banco Mundial y del BID”.

“El programa del FMI le dará un respiro financiero a la Argentina en medio del ajuste. Facilitará la liberalización cambiaria, al tiempo que protegerá la estabilidad del mercado. Esto va a dar paso a lo que debería ser un auge masivo de inversión extranjera directa. A muchas empresas estadounidenses con las que yo he hablado, les entusiasma aportar el capital a largo plazo para formar parte de este milagro económico”, agregó.

“Estoy aquí para manifestar la voluntad de colaboración del gobierno del presidente Trump para con el pueblo argentino”, dijo y sumó: “Nosotros somos sus socios en esta transformación histórica”.

Declaración conjunta del Presidente Javier Milei y el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en Casa Rosada. pic.twitter.com/on76nd01FE — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 14, 2025

Por su parte, Milei dijo que el respaldo norteamericano posibilitó “el día de la liberación” en la Argentina, en referencia a la salida del cepo cambiario. “Tras 15 años de control de capitales, nos hemos deshecho para siempre de ese yunque al que estábamos encadenados, para retornar a un sendero de crecimiento sostenible”.

“La Argentina tiene la intención de ser un aliado firme de los Estados Unidos en la región. Y de hecho ha sido el primero en manifestar este compromiso y de sostenerlo confiablemente en todas las instancias diplomáticas”, remarcó Milei, en un discurso leído.

Por otra parte sumó: “Entendemos la propuesta de aranceles recíprocos que elaboró el presidente Trump y estamos listos para firmar un acuerdo comercial en dicha línea, que sin dudas beneficiará tanto a los Estados Unidos como a la Argentina”.

