Blanqueo: similitudes y diferencias con el de Macri

Luego de la reglamentación del Poder Ejecutivo del proyecto de ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, la AFIP hizo lo propio hoy con el procedimiento para adherir al Régimen de Regularización de Activos, más conocido como el blanqueo.

El Gobierno busca con esta herramienta aumentar la recaudación y sumar reservas al Banco Central (BCRA). Estimaciones privadas señalan que podrían ingresar US$2000 millones al fisco, que se verían reflejados mayoritariamente en la recaudación de agosto.

A diferencia del blanqueo que lanzó el gobierno de Mauricio Macri, en 2016, el monto mínimo que se puede regularizar sin pagar impuestos es mayor, de US$100.000, mientras que el anterior era en torno a los US$23.000 ($350.000 a un tipo de cambio oficial que cotizaba cerca de $15).

De hecho, si se regulariza dinero en efectivo y se lo deja en el sistema financiero hasta el 1 de enero de 2026, no se paga ninguna multa. La fecha límite para blanquear dinero es el 30 de septiembre. Otra opción es invertir ese efectivo en algunas de las colocaciones autorizadas por el Ministerio de Economía, que faltan detallar.

Para el resto de los activos que se quieran regularizar, el Gobierno estableció tres alícuotas de pago sobre el excedente de los US$100.000, que irán aumentando a medida que se tarda más tiempo en adherir al régimen.

La primera etapa es desde mañana hasta el 30 de septiembre próximo, y se abona una alícuota del 5% sobre el excedente de US$100.000; la segunda, hasta el 31 de diciembre próximo, y la alícuota es del 10%, y la tercera, hasta el 31 de marzo de 2025, la alícuota asciende al 15%. El Poder Ejecutivo, sin embargo, está habilitado a poder extenderlo unos meses más, de ser necesario.

A diferencia del blanqueo de 2016, ahora el pago del impuesto, de corresponder, se hace en dólares. El Gobierno deberá definir a qué tipo de cambio. Durante el blanqueo del gobierno de Macri, solo hubo una excepción de pagos en dólares para los que depositaban en la cuenta del Banco Nación en Estados Unidos.

“El tipo de cambio de regularización de activos es $1000 por cada dólar para valuar la base imponible, pero falta detallar el tipo de cambio para el pago del impuesto”, explicó César Litvin, CEO de Lisicki Litvin & Asociados.

“Este blanqueo es más barato que el que lanzó Macri, que tenía dos etapas. En la primera etapa se cobraba una alícuota del 10%, que era desde su vigencia hasta diciembre de 2016, y superado ese plazo, aumentaba a 15%. En este blanqueo hay tres etapas, con la alícuota que arranca en 5%”, agregó Litvin.

Para los contribuyentes que regularicen efectivo en el exterior, no hay obligación de traerlo al país. Si se trae y se deja inmovilizado hasta el 1 de enero de 2026 o invertido en algunos de los instrumentos que determina el Poder Ejecutivo, no se paga el impuesto.

“Recibimos varias consultas”, dice Litvin, y explica: “Tiene que ver mucho con el intercambio de información con Estados Unidos, que está vigente desde el 1 de septiembre de 2023. El primer reporte que llega de manera automática va a ser en septiembre próximo. Quedaron alineados los planetas, porque los que tiene cuentas no declaradas en Estados Unidos y las tienen que informar, tienen la posibilidad de regularizarlas a un bajo costo”, dijo.

“No es un simple formulario el que hay que llenar, ya que es una reflexión que tiene que hacer el contribuyente para la planificación financiera, impositiva y familiar, porque se puede armar una estrategia para pagar también Bienes Personales”, agregó, con relación al otro impuesto que aprobó el Congreso en la ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.

En detalle, el Gobierno habilita a adelantar el pago de una vez de los próximos cinco años de Bienes Personales con un alícuota de 0,45%. Esto incluye el pago de 2023, con la foto de los activos de ese año. También se unifica la alícuota para los bienes en el exterior con los que están en el país.

Para los que ingresan a la regularización de activos y deciden adelantar el pago del tributo, deben pagar cuatro años, ya que el de 2023 queda incluido con el blanqueo. La alícuota, sin embargo, es levemente mayor, de 0,5%.

El Gobierno tiene que especificar también qué ocurrirá con los activos adquiridos este año, ya que no entrarían en el régimen. “El blanqueo de Macri tenía como fecha de vigencia del corte de los activos cuando salía la ley, que fue el 22 de julio de 2016. En este régimen establecieron como corte el 31 de diciembre de 2023. Por lo tanto, el que compró un bien entre enero y julio, si lo compró con dinero no declarado, no lo puede regularizar, porque la fecha de corte fue el 31 de diciembre”, explicó Litvin.

Además del proyecto de regularización de activos y el pago adelantado de Bienes Personales, la ley incluye una nueva moratoria impositiva, que será la quinta en 15 años; es decir, una cada tres años. Cada moratoria permite la condonación de interés y multas. Por ejemplo, podrán ingresar aquellos contribuyentes que deben el impuesto a la Riqueza que diseñó el gobierno anterior durante la pandemia.

“Hay muchas moratorias porque hay mucha presión fiscal, porque hay mucha informalidad. En la medida que mejore el sistema tributario o baje la presión fiscal, va a ser innecesario tener tantas moratorias seguidas”, dijo Litvin.

El próximo mes se espera que aumente fuertemente la recaudación del Estado, porque se programaron los vencimientos de Ganancias y Bienes Personales para agosto, que incluye el pago adelantado de los próximos cinco años, además del blanqueo y la moratoria.

