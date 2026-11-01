El mercado concentra todas sus miradas en Estados Unidos

La Fed se tomó un respiro en octubre con la tasa. Hubo disenso entre los miembros de la votación. Es cierto. Pero a diferencia de julio, la decisión no movió la aguja del mercado. El foco está ahora puesto en las elecciones legislativas del próximo martes. Las encuestas, que vienen de errar de forma grosera en Brasil, se inclinan por una victoria demócrata en ambas cámaras. El verdadero dilema es otro: ¿escalará Trump su ofensiva en Medio Oriente superado el escollo electoral?

El futuro escenario para la Argentina

¿Puede un Congreso demócrata trabar el put de Bessent? Sin dudas, un interrogante muy común entre los inversores de la deuda argentina. Elevar el “costo político”, sí, pero lejos de evitarlo. La herramienta clave es el Exchange Stabilization Fund (ESF), que permite al Tesoro, con aprobación presidencial, instrumentar asistencia financiera con los recursos disponibles sin requerir una nueva votación del Congreso. Creemos que es más relevante el índice de aprobación de Trump que el resultado electoral.

Brasil después de la sorpresa electoral

Lula se convirtió en el primer candidato en perder la primera vuelta y ganar el balotaje desde 1985. Este hito rompió todos los pronósticos y propinó un duro golpe al mercado, que veía en Flavio Bolsonaro un camino más rápido hacia el equilibrio fiscal y la moderación del crecimiento de la deuda (en reales). Siempre reacio a las sorpresas, el mercado reajustó expectativas. El EWZ cayó cerca de 22% en la semana y el tipo de cambio saltó 8,3%. ¿Habrá espacio para que Lula vire al centro?

El efecto sobre los bonos y el riesgo país

Sobre llovido, mojado. El derrotero de la deuda soberana sumó un episodio más ligado al resultado electoral en Brasil. Sin embargo, la magnitud fue menor de lo esperado. Tras tocar el máximo nivel de riesgo país desde octubre de 2025 (765 puntos básicos), descomprimió hasta 725 bps (+18 bps en la semana). El elefante en la sala que explica la debilidad son las elecciones en 2027. El tramo largo de la curva global, que solía descontar una probabilidad de reelección de 88% en julio, ahora roza el 51%.