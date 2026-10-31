Vandalismo rural: un paso adelante del Congreso en la agenda agropecuaria

La reciente media sanción obtenida en la Cámara de Diputados por el proyecto que incorpora nuevas figuras vinculadas al vandalismo rural al Código Penal puede ser interpretada como uno de los avances legislativos más significativos de los últimos años para el sector agropecuario. No tanto por el endurecimiento de las penas, sino porque pone en agenda una discusión que durante décadas permaneció relegada: la brecha entre la protección jurídica de la propiedad en las ciudades y la que existe en las zonas rurales.

El impulso de la iniciativa surge de una realidad que productores, entidades rurales y fuerzas de seguridad vienen describiendo desde hace años. Roturas de silobolsas, daños sobre instalaciones productivas, ingreso ilegal a establecimientos (particularmente de cazadores ilegales), ataques a sistemas de riego, robo de animales y hechos de violencia contra familias rurales conforman un escenario que excede la cuestión patrimonial. Detrás de cada episodio aparece una sensación persistente de vulnerabilidad y, sobre todo, de escasa capacidad de respuesta del Estado.

El proyecto busca transformar en delito conductas que, en numerosos casos, hoy son consideradas simples contravenciones. El ejemplo más citado durante el debate es el ingreso sin autorización a un campo. Mientras que entrar a una vivienda urbana constituye una acción pasible de persecución penal, en los establecimientos rurales muchas veces la respuesta legal resulta limitada, aun cuando la situación genere temor o implique riesgos para quienes viven o trabajan allí.

Martín Ardohain (PRO), productor agropecuario y presidente de la comisión en Diputados

Esa diferencia es la que el diputado nacional Martín Ardohain (PRO-La Pampa), presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, intentó resumir con una frase que probablemente se convierta en una de las más recordadas del debate: “se terminan las luces y se termina la ley”.

Otro aspecto relevante de la iniciativa es que incorpora una mirada actualizada sobre los activos productivos rurales. El Código Penal argentino fue redactado en 1921 y, naturalmente, no contemplaba herramientas que hoy forman parte cotidiana de la producción agropecuaria. Silobolsas, paneles solares, sistemas de riego, bombas sumergibles y equipamiento tecnológico pasaron a ocupar un lugar central en la generación de valor de la actividad. Los daños sobre esos bienes suelen representar pérdidas económicas significativas, pero no siempre encontraban una tipificación adecuada dentro de la legislación vigente.

Sin embargo, sería un error creer que la inseguridad rural se resolverá exclusivamente con una reforma legal. El propio Ardohain lo reconoció al señalar que el verdadero desafío comenzará después de una eventual sanción definitiva. Una ley puede tipificar delitos y establecer penas, pero la eficacia dependerá de otros factores igual de importantes: patrullas rurales operativas, recursos logísticos, capacitación policial, fiscales especializados y una Justicia dispuesta a investigar y sancionar con rapidez.

En ese punto aparece una cuestión crucial. El reclamo del agro no se limita a la severidad de las condenas. Lo que históricamente ha generado mayor frustración es la percepción de impunidad. Muchos productores sostienen que dejaron de denunciar porque consideran que los expedientes no avanzan o que los responsables rara vez enfrentan consecuencias concretas. Si esa dinámica no cambia, la nueva legislación podría correr el riesgo de convertirse en una herramienta valiosa en el papel pero con escaso impacto práctico.

La amplia mayoría obtenida en Diputados también merece una lectura política. En un Congreso atravesado por la confrontación permanente, reunir 162 votos positivos para una iniciativa de estas características demuestra que la inseguridad rural logró consolidarse como una problemática reconocida por buena parte del arco político. Muchas veces se ha criticado con razón la imposibilidad de transformar en leyes los distintos proyectos sobre la realidad agropecuaria. Fue un grave error de los bloques de izquierda y algunos miembros de Unión por la Patria votar en contra del proyecto.

Ahora la iniciativa deberá atravesar la instancia del Senado. Si consigue convertirse en ley antes de fin de año, como esperan sus impulsores, comenzará una etapa mucho más compleja que la parlamentaria: la de trasladar al mundo rural una promesa de mayor protección para quienes viven y producen en el campo.