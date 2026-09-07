El mito de la deuda que desaparece: la trampa de “borrar la app” y la letra chica de las fintech

Los ciudadanos que solicitaron un crédito mediante plataformas digitales y hayan escuchado hablar del mito de que la deuda desaparece deben tener a mano toda la información pertinente para saber en qué consiste la trampa de “borrar la app” y la letra chica de las fintech sobre los contratos digitales en este tipo de créditos.

Los préstamos digitales están regidos por un contrato formal Freepik

En primer lugar, es importante saber que pese a la inmediatez y la facilidad para contar con el dinero solicitado, el click o la aceptación del préstamo a través del celular encierra los derechos y obligaciones de un contrato formal entre el emisor y el aspirante que tiene todas las características de un documento formal en papel.

Más allá de que en un préstamo digital no existe la instancia de acuerdo con firma con lapicera, presencia de escribanos o el gesto de estrecharse las manos entre las partes comprometidas, sí rigen las condiciones de cualquier convenio financiero, donde aparece un ente regulador de ese acuerdo.

La trampa de “borrar la app” y la letra chica de las fintech

Una vez solicitado el crédito, muchas personas se preguntan si es posible desestimar la deuda de manera tan sencilla como se obtuvo, y resolver así la situación de morosidad.

Aumenta la mora en billeteras virtuales: cada vez menos personas pagan sus deudas

En concreto, y aunque difieran de una entidad bancaria, las billeteras digitales que otorgan préstamos a través de sus plataformas están reguladas por el BCRA (Banco Central de la República Argentina) y deben reportar cada préstamo a la Central de Deudores del sistema financiero.

Esto significa que en caso de caer en morosidad y no poder afrontar las cuotas mensuales, el solicitante aparecerá en el registro de deudores y esto conlleva algunos inconvenientes posteriores.

Por eso, desinstalar la aplicación no elimina la obligación contraída en el momento de obtener el préstamo digital.

Lo que hay que saber de los contratos digitales y el costo financiero total

Si se cae en la morosidad, la situación queda registrada en la Central de Deudores del Banco Central, y esto desencadena, principalmente, en la imposibilidad de acceder a cualquier otro crédito del sistema formal.

En caso de no poder regularizar su situación y abonar la deuda y la cuota mensual, el nombre del solicitante será el foco de un estudio de cobranza o de una demanda judicial, debido a que la deuda digital tiene las mismas particularidades que cualquier préstamo bancario.

Si se cae en la morosidad, la situación queda registrada en la Central de Deudores del Banco Central Shutterstock

Qué es la central de deudores del BCRA

La Central de Deudores es un informe consolidado, por clave de identificación fiscal, respecto de financiaciones otorgadas por entidades financieras, fideicomisos financieros, entidades no financieras emisoras de tarjetas de crédito o compra, otros proveedores no financieros de créditos, sociedades de garantía recíproca, fondos de garantía de carácter público y proveedores de servicios de crédito entre particulares a través de plataformas.

Cómo consultar si figuro como deudor en el BCRA

El BCRA cuenta con una apartado específico para indicar los datos personales y así saber con exactitud si el nombre de una persona figura en el listado de morosidad.

El interesado debe ingresar el número de CUIT, CUIL o CDI; posteriormente seleccionar el botón consultar y el sistema arrojará la información pormenorizada sobre la situación financiera.

Cómo consultar si una persona es deudora en el BCRA

Cuándo el solicitante de un préstamo se convierte en moroso

Tal como publicó LA NACION, el BCRA considera en mora a quienes acumulan atrasos superiores a 90 días. Una persona con una demora de hasta 180 días debe pagar dos cuotas del crédito refinanciado para salir. En tanto, quienes arrastran incumplimientos mayores pueden tardar entre cinco y ocho meses.

Por qué es importante comunicar la situación antes de caer en la morosidad

Si una persona presume que tendrá dificultades para afrontar la cuota mensual de un préstamo digital, debe accionar antes de que la deuda se convierta en impagable. Habitualmente las tasas de interés son las que entran en juego ante un escenario de morosidad y es preciso evitar cuanto antes que se acreciente el monto.

Para ello, es importante conocer cuál es el número preciso de la deuda, lo que incluye el saldo total con el CFT (Costo Financiero Total) aplicado, para tener presente la cifra real.

Lo siguiente, y no menos relevante, es comunicarse con la entidad emisora digital antes de entrar en mora. Aunque parezca un detalle, dar a conocer la situación financiera cuando no se registraron incumplimientos, ofrece un abanico de maniobras más amplio para salir del inconveniente.

Por eso, la recomendación es pedir una instancia de refinanciación o extensión de plazo para ponerse al día con la deuda y elegir entre las alternativas de pago disponibles.