El número de la creación de nuevos puestos de trabajo que citó Milei y abrió una polémica

“Durante la presidencia de Javier Milei se crearon más de medio millón de puestos de trabajo. Nada, eso”, publicó Federico Sturzenegger en su cuenta de la red social X y reavivó el debate sobre el empleo en la Argentina.

Citando el informe Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que arroja un alza estimada de 509.876 puestos de trabajo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado tuvo una eufórica respuesta del Presidente.

ESTE POSTEO PONDRÁ VIOLENTOS A LAS MIERDAS HUMANAS ADICTOS AL SOBRE CON MICRÓFONOS...



MENTIR ES VIOLENCIA.



CIAO! https://t.co/CWCq9JKwPT — Javier Milei (@JMilei) August 28, 2026

“Este posteo pondrá violentos a las m... humanas adictas al sobre con micrófonos... Mentir es violencia. Ciao!”, publicó Milei minutos más tarde, dándole origen a la polémica.

Es así que distintos economistas y analistas de datos salieron a poner en contexto las cifras y a desarmar la celebración oficial. Daniel Schteingart, director de Desarrollo Productivo y curador de Argendata en Fundar, contestó: “Este dato engaña por varias razones”.

“El aumento de medio millón de trabajadores tiene que ver prácticamente con el cuentapropismo no registrado, informal. En general, son empleos malos, de plataformas, ventas ambulantes... gente que trabaja mucho y gana poco. Es un acto de supervivencia, no es que les dieron ese trabajo”, sostuvo por su parte el economista Jorge Colina, especialista en economía laboral del instituto Idesa, en diálogo con LA NACION.

En esa línea, Schteingart detalló: “La creación de puestos de trabajo es inferior al crecimiento de la población en edad laboral. Creció 2,2% en 3 años. La población en edad laboral creció 3%”.

Este dato engaña por varias razones.



Razón 1: la creación de puestos de trabajo es inferior al crecimiento de la población en edad laboral. Creció 2,2% en 3 años. La población en edad laboral creció 3%.



Razón 2: la creación de puestos de trabajo es mucho menor que la de… https://t.co/OkfoP5K6WZ — Daniel Schteingart (@danyscht) August 28, 2026

“La creación de puestos de trabajo es mucho menor que la de gobiernos anteriores. Se crearon 510.000 empleos en 3 años, lo que da 170.000 por año. En el gobierno de (Mauricio) Macri se crearon 280.000 por año (todo informal). En el de (Alberto) Fernández, 442.000 por año (formal e informal)”, agregó el miembro de Fundar.

Por último, el economista sentenció: “El empleo se precariza. Se destruyeron 172.000 empleos formales, compensados por el empleo asalariado informal y, sobre todo, el no asalariado (cuentapropismo). Contrariamente a la idea del cuentapropista como un emprendedor cool o un freelancer, el grueso del trabajo independiente es informal y de baja productividad”.

“Casi medio millón de no asalariados (mucho cuenta propia informal) y 200.000 asalariados no registrados. Nada, eso”, indicó también Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma.

Además, otro usuario de la red social X especialista en diseño señaló que el gráfico presentado por Sturzenegger sería tendencioso: “La regla dice que si obviás el cambio en porcentaje y toqueteás el eje vertical para exagerar la variación, es porque el dato real no es tan bueno”.

La regla dice que si obvias el cambio en porcentaje y toqueteas el eje vertical para exagerar la variación, es porque el dato real no es tan bueno.



Así sería la versión correcta: https://t.co/hvsXHrJU5T pic.twitter.com/L4DP0S3zMx — Andrés Snitcofsky (@rusosnith) August 28, 2026

Mientras tanto, medios afines al oficialismo describieron el dato como una señal de que “se cae el relato kirchnerista” y de que se está “desmintiendo el relato opositor de una supuesta destrucción generalizada del empleo”.

Sin embargo, otro economista, de origen radical y pasado en el Indec, analizó que, si bien se crearon alrededor de 510,000 puestos de trabajo entre el primer trimestre de 2023 y de 2026, esa cifra se explica por los 492.000 nuevos puestos no asalariados (entre cuentapropistas y patrones) y 192.000 puestos asalariados no registrados, los cuales se sopesan con la pérdida de 170.000 puestos asalariados registrados.