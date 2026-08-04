El paro de los prácticos ya afecta la distribución de combustibles y una obra clave de Vaca Muerta

El paro de los prácticos, que dejó a por lo menos 140 buques mercantes sin poder operar tras la publicación del decreto 690/2026, empezó a golpear dos frentes sensibles para la Argentina: la distribución de combustibles en todo el país y la construcción del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la mayor obra privada de los últimos años, que permitirá exportar petróleo desde la cuenca neuquina hasta Río Negro.

El decreto, firmado por el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, señala que tiene como objetivo desregular al régimen vigente del practicaje desde 1991, aunque el mismo ya había sido modificado en 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri, bajo el decreto 188/19.

Los prácticos —encargados de asesorar las maniobras de entrada y salida de los buques— respondieron con una interrupción del servicio que ya generó demoras en al menos seis terminales del país.

En un comunicado, la Cámara Argentina de Energía (CADE) informó que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas “se encuentran momentáneamente interrumpidas” por la falta de disponibilidad de prácticos. La interrupción afecta a los dos extremos de la cadena: el ingreso de petróleo crudo a las refinerías, hoy suspendido, y la salida de combustible ya refinado hacia los centros de distribución del país.

La entidad detalló que la parálisis alcanza a los muelles de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz. El freno se extiende también a Caleta Córdova, en Comodoro Rivadavia, Chubut, terminal clave para el traslado del combustible refinado hacia las estaciones de servicio.

El HL White Marlin permanece fondeado en la boya 17, frente a Bahía Blanca, y no puede navegar para Punta Colorada, Río Negro, para avanzar con la construcción de la terminal marítima del VMOS

Fuentes de una empresa afectada por el conflicto precisaron a LA NACION que el problema central es el movimiento de combustible entre los puertos más relevantes, tanto hacia el norte como hacia el sur del país. Explicaron que el combustible sale de las refinerías de Campana, Dock Sud, La Plata y Bahía Blanca con destino a la terminal de Comodoro Rivadavia, desde donde se abastece gran parte de la Patagonia sur, y que ese tráfico está detenido.

El norte del país, en cambio, atraviesa la situación con menor tensión. El sistema de poliductos permite llegar a la terminal de Rosario y a otras estaciones de San Lorenzo, desde donde se distribuye combustible por camión. “El problema lo va a empezar a tener la Patagonia, que si en poco tiempo no se puede mover combustible, puede llegar a tener complicaciones de abastecimiento” , señalaron las mismas fuentes.

Otra compañía del sector, también afectada por la falta de prácticos, advirtió que su margen de maniobra es acotado. “Nos quedan 24 horas de espacio en la refinería. Si no se soluciona, hay que bajar carga”, señalaron fuentes de la empresa, que atribuyeron a los niveles de stock previos a la parálisis el margen con el que cuentan hasta ahora para sostener la operación.

El eje del problema, coincidieron las fuentes consultadas por LA NACION, es el movimiento de combustible hacia la Patagonia sur, la región con menor infraestructura alternativa de abastecimiento frente al freno portuario.

Demoras en la obra VMOS

El conflicto también repercute en la construcción de la terminal marítima de exportación del VMOS, en Punta Colorada, Río Negro. Según indicaron fuentes de una de las empresas afectadas, un buque de gran porte que debía trasladarse desde Bahía Blanca hasta la zona de operaciones —donde se instalará el tramo que conecta la costa con la monoboya— no pudo zarpar y acumula entre 24 y 48 horas de demora.

La Cámara Argentina de Energía confirmó que la parálisis alcanza a los muelles de Campana, Dock Sud, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova (foto) Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

El medio especializado ArgenPorts había informado que el HL White Marlin, uno de los mayores buques semisumergibles de transporte pesado del mundo, arribó el domingo al país y quedó fondeado en la boya 17, frente a Bahía Blanca. Sobre su cubierta trasladó las embarcaciones que participarán de la construcción de la terminal offshore, desde donde se exportará buena parte del petróleo producido en Vaca Muerta hacia los mercados internacionales.

El VMOS es un oleoducto de 437 kilómetros que unirá Vaca Muerta con el puerto de Punta Colorada, en Río Negro. El inicio de sus operaciones está previsto para noviembre, aunque la primera exportación de petróleo se realizaría entre fines de enero y principios de febrero, una vez que se completen las pruebas del sistema y el llenado de los tanques de almacenamiento junto a la terminal.

“Por ahora no es grave, pero se trata de un buque extranjero, con lo cual conviene que pueda moverse cuanto antes”, dijeron fuentes de la empresa vinculada a la obra.