El Presidente y Guzmán se reunirán con Kristalina Georgieva en Roma en el momento de mayor tensión entre el Gobierno y el FMI

El Presidente y el ministro de Economía emprendieron el viaje a Roma, donde se reunirán mañana con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en un contexto en el cual la relación entre el Gobierno y el organismo multilateral atraviesa su peor momento. Las presiones electorales para mejorar el resultado de las PASO impactaron en los discursos de Alberto Fernández y Martín Guzmán, que debieron adoptar un tono mucho más crítico hacia el Fondo, pese a que hace solo unos pocos meses destacaban los diálogos constructivos que mantienen.

El primer signo de cambio ocurrió con Guzmán, cuando el domingo pasado dijo que “hoy el pueblo argentino está pagando con menos oportunidades de empleo y más inflación” el préstamo que el FMI le hizo al gobierno de Mauricio Macri, sin admitir responsabilidad alguna por el aumento constante de precios y la lenta recuperación de la economía, luego de la pandemia.

Luego, le echó la culpa al organismo por no tener un acuerdo ya cerrado. “A quien deberían estar apurando es al FMI, para que baje los sobrecargos y acepte el programa nuestro que ya hemos presentado”, cuestionó.

La respuesta a Guzmán llegó de boca del futuro embajador estadounidense en la Argentina, Marc R. Stanley, quien dijo ante el Senado de ese país que “es responsabilidad de los líderes argentinos elaborar un plan macro para devolver [el préstamo], y aún no lo han hecho; dicen que ya pronto viene uno”. No es menor su declaración, si se tiene en cuenta que Estados Unidos es el principal accionista del FMI y el único con poder de veto. Por eso no es de sorprender que el Gobierno no haya logrado pactar todavía un encuentro presencial con el presidente Joe Biden ni en Italia ni en Escocia, en donde participarán luego de una cumbre por el cambio climático. Guzmán, por su parte, tampoco pudo reunirse todavía con su par Janet Yellen.

El objetivo del ministro en Italia es que, en la declaración final de los jefes de Estado del G20, se incluya como temas a revisar las sobretasas que cobran los organismos internacionales. En el caso de la Argentina, el país paga 3% de tasa anual extra por haber pedido un crédito mayor al que le corresponde por su cuota dentro del FMI y por haber cumplido más de tres años desde que se realizó el préstamo. En total, paga 4,05% de tasa en dólares, que igualmente es mucho menor al 17% que le cobrarían el mercado internacional si decidiera pedir financiamiento.

Guzmán proyecta que el país se ahorraría US$1000 millones por año si se eliminan los sobrecargos, un monto no menor para el nivel de reservas del Banco Central. Los economistas del FMI son más reticentes en eliminar las sobretasas, que tienen como fin apurar las devoluciones de los créditos y financiar la burocracia del Fondo.

IMF Managing Director Kristalina Georgieva and Argentina's Economy Minister Martin Guzman attend a conference hosted by the Vatican on economic solidarity, at the Vatican, February 5, 2020. REUTERS/Remo Casill Archivo - X02874

Pero quien escaló esta semana su discurso en contra del organismo fue el presidente Alberto Fernández, quien de manera eufórica indicó que, “si todavía no cerramos un acuerdo con el Fondo, es porque no nos vamos a arrodillar”, pese a que hace solo dos meses había dicho que se estaba cerca de sellar un arreglo. “Vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar la deuda”, agregó el mandatario, mientras era aplaudido por Máximo Kirchner y casi todo su Gabinete, excepto Guzmán, que oportunamente ya estaba por embarcarse hacia Roma.

Los tiempos se acortan

En el Gobierno insisten en que no tienen apuro en llegar a un acuerdo con el FMI, cuando en la práctica, las reservas disponibles del Banco Central dicen otra cosa. Hasta ahora, el Gobierno priorizó la política de pisar el tipo de cambio antes que generar un clima de confianza e impulsar la reactivación económica: obligó a las empresas a reestructurar sus deudas con acreedores privados del exterior y limitó las importaciones.

Pese a que estas medidas le permitieron ganar tiempo y postergar el acuerdo con el FMI (además de verse beneficiado con el precio alto de los commodities y la llegada de dinero fresco del mismo Fondo), la fecha límite que tiene la Argentina para lograr un acuerdo es el 21 de marzo. Ese día, el país debería pagarle US$2877 millones al Fondo y, una semana después, otros US$2000 millones al Club de París. Los US$4400 millones que giró el FMI de derechos especiales de giro no alcanzan para financiar todos estos vencimientos.

El presidente Alberto Fernández se encuentra reunido en Roma con Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el primer encuentro presencial entre ambos.

Antes de cerrar cualquier acuerdo, los representantes del FMI le pidieron a Guzmán en Washington lograr consensos para encarar las negociaciones. Guzmán ya había tomado nota de este requisito y propuso que el acuerdo preliminar sea aprobado por el Congreso. Pero esta condición, que es vista con buenos ojos por el sector privado, ya que le quita presión a una eventual salida de Guzmán del cargo, también acorta los tiempos de negociación.

La agenda en Roma

El Presidente partió ayer rumbo a Roma, acompañado de la primera dama, Fabiola Yañez; el canciller Santiago Cafiero, el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié; el embajador argentino ante los Estados Unidos y sherpa en el G20, Jorge Argüello; la vocera de la Presidencia, Gabriela Cerruti; los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello y de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; y el jefe de Asesores, Juan Manuel Olmos; la asesora presidencial, Cecilia Nicolini y el subsecretario de Comunicación y Prensa, Marcelo Martín.

Guzmán viajó antes y hoy participará del encuentro de ministros de Finanzas y de Salud del G20, y está previsto que mantenga reuniones bilaterales con sus pares de Alemania y Francia. Luego, se sumará a la comitiva del Presidente en otros encuentros bilaterales y reuniones de distintas temáticas, desde economía y salud global, apoyo a pymes, cambio climático y desarrollo sostenible, en el marco de la Cumbre de Líderes del G20.

La actividad oficial del Presidente, por su parte, comienza mañana en el Centro de Convenciones La Nuvola de Roma, donde los líderes y Jefes de Estado asistirán a la ceremonia de bienvenida y, tras la tradicional foto oficial del evento, participarán de la primera sesión plenaria del G20, que se realizará bajo la temática “Economía global y salud global”.

En el transcurso del mismo sábado, el Presidente sostendrá diversas reuniones bilaterales con la canciller alemana Angela Merkel; el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; el primer ministro de España, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Asimismo, ese mediodía, horario argentino, será su encuentro con la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

A partir de las 14, Fernández concurrirá a un evento ofrecido por el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Mario Draghi, en honor a los Jefes de Estado y de Gobierno, en las Termas de Diocleciano. Y a su término asistirá a una cena ofrecida por el presidente italiano, Sergio Mattarella, en el Palazzo del Quirinale.

El domingo a las 7 comenzará la segunda sesión de la Cumbre “Cambio climático y medioambiente”, tras la cual se realizará la tercera plenaria: “Desarrollo sostenible”, en la cual intervendrá el presidente Fernández, en un horario estimado en torno a las 10:20, hora argentina.

Previamente, el mandatario argentino sostendrá reuniones bilaterales con la Reina Máxima de los Países Bajos; el director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus y el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau.