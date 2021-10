Antes de la reunión del Presidente con Kristalina Georgieva: el Gobierno ratificó que la negociación de la deuda con el FMI “no tiene plazo”

En la previa de la reunión del presidente Alberto Fernández con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti habló sobre la negociación que el Ejecutivo lleva adelante con el organismo de crédito internacional. En su segunda conferencia de prensa desde Casa Rosada, afirmó que la firma de un entendimiento “no tiene plazo” dado que el objetivo del Gobierno es “llegar a un acuerdo que no comprometa el bienestar de los ciudadanos”.

En el marco del G20, Cerruti informó que el Presidente mantendrá entre sábado y domingo “reuniones generales y bilaterales” con importantes líderes mundiales, entre ellos la canciller alemana Angela Merkel y la propia Goergieva, a través de las cuales “seguirá buscando el respaldo internacional par llegar al mejor acuerdo con el Fondo”.

“La deuda no es cualquiera, es el mayor préstamo que dio el FMI y que contrajo el expresidente Mauricio Macri. Por eso esta negociación no tiene plazos, sino el objetivo de llegar al mejor acuerdo para que el Fondo entienda que si prestó el 180% más de lo que correspondía en base a una decisión política que tenía que ver con acuerdo con el Gobierno de Macri, eso no es responsabilidad de nuestro Gobierno ni de los argentinos”, sostuvo la portavoz y agregó: “Vamos a buscar los mejores pasos y las mejores tasas para que la Argentina no comprometa el bienestar de los ciudadanos. No se va a hacer nada a costa de la economía interna y vamos a alcanzar el acuerdo que nos permita crecer”.

En tanto, confirmó que integrarán la comitiva que acompañará al Presidente los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero; y de Medio Ambiente, Juan Cabandié; el embajador argentino ante EE.UU., Jorge Argüello; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la asesora presidencial, Cecilia Nicolini; y la primera dama, Fabiola Yañez, entre otras figuras y funcionarios.

En otro orden de ideas, Cerruti habló sobre la cumbre de Cambio Climático que se desarrollará en Glasgow, entre el lunes y martes próximo, y dijo que Fernández llevará una “posición importante sobre aumentar el compromiso que se había fijado en París sobre reducción de emisiones [de efecto invernadero]”. Precisó que la “propuesta que se presentará lo aumenta hasta un 27 por ciento más”.

Indagatoria a Macri

Al ser consultada sobre la indagatoria a Macri en la causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, afirmó que el expresidente “tiene la obligación de presentarse ante la Justicia” porque “todos los ciudadanos son iguales” frente a ella.

Sobre la movilización organizada en respaldo al exmandatario en la plaza Castelli de Dolores, consideró que “las actividades políticas de la oposición son de las fuerzas de la oposición y cada uno lo lleva adelante como mejor le parezca”.

Congelamiento de precios

Otro de los temas en el que se detuvo la portavoz fue el congelamiento de precios que el Gobierno impuso hasta comienzos de enero. Dijo que “los gobernadores van a participar también del control” y agregó: “Esperemos que lo hagan todos”.

Asimismo, expresó una “coincidencia” con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que afirmó que “el problema [de la inflación] son los monopolios formadores de precios”. También le pidió a la oposición que “trate de no minar” a medida establecida por el Ejecutivo.

Suba del dólar

En relación con la suba del dólar que se registró en las últimas semanas, Cerruti afirmó: “La suba que se dio es del dólar blue, que es un mercado ínfimo con respecto al resto de los mercados financieros en la Argentina y que se mueve mucho por rumores, expectativas políticas y del propio mercado”.

Y agregó: ”No creemos [que el alza] tenga que ver con una visión real de lo que está sucediendo en la economía, que está creciendo y avanzando, recuperando números prepandemia e incluso previos al macrismo. No hay ninguna posibilidad de devaluación, no agiten ese fantasma porque no va a suceder”.

Noticia en desarrollo