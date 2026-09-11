El riesgo país baja y se acerca a los 480 puntos

En la última rueda de la semana, el riesgo país registra una baja y se ubica a tan solo unas unidades de los 480 puntos. Este retroceso ocurre a partir de un contexto internacional positivo para los mercados emergentes.

El indicador elaborado por JP Morgan cede nueve unidades y se ubica en los 482 puntos básicos (-1,8%), de acuerdo a las pantallas de Rava. De esa forma, se ubica en niveles de hace casi un mes, cuando el pasado 14 de agosto se ubicó en los 480 antes de superar los 500 dos días después. El riesgo país acumula una baja de 30 unidades en tan solo dos semanas (-5,9%), en contraste al incremento de 39 que tuvo en el mismo período el mes anterior.

Los bonos soberanos operan mixtos hoy. Entre los títulos bajo ley local, el AL29D y el AL30D suman 0,2%, mientras que el AE38D cae 0,5%. En cuanto a los Globales, el GD30D sube 0,3% y el GD46D baja 0,4%.

La baja en el riesgo país se explica por la influencia del contexto internacional. Javier Giordano, economista de CFA, destacó en su cuenta de X que fue “positivo para emergentes”, dado que el EMB sumó 0,2% y la tasa del Tesoro de Estados Unidos a 10 años comprimió a 4,95%.

Buen cierre de semana para los bonos argentinos con subas de 0,4% promedio (-0,3% en la semana). Contexto internacional positivo para emergentes: EMB +0,2% y tasa del tesoro de EEUU a 10 años comprime 1 bp a 4,95% pic.twitter.com/HWQGP98sUu — Javier Giordano, CFA (@javier_giordano) September 11, 2026

Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, señaló que “el contexto será más adverso”, si bien el riesgo país está a la baja. Con el crecimiento en las posibilidades de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) incremente las tasas de interés, se anticipa que el costo de fondeo sea más alto a nivel global: “Se va a poner más difícil, no sólo para los mercados emergentes, sino para la Argentina, salir a buscar algún financiamiento [en el mercado internacional] el año que viene”.

En cuanto a la renta variable, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) operan en territorio negativo, a contramano de los principales índices de Wall Street. Lideran las caídas BBVA y Loma Negra (-3,6%), seguidos de Transportadora de Gas del Sur (-3,4%), Cresud (-2,9%) y Grupo Financiero Galicia (-2,9%). En tanto, Globant sube 1,8%.

Las acciones argentinas bajan tanto en Wall Street como en el mercado local (AP Photo/Seth Wenig) Seth Wenig - AP

La Bolsa porteña también se tiñe de rojo: el Merval retrocede 2,1% hasta las 3.091.599 unidades, lo que equivale a US$1934 al ajustarlo al dólar contado con liquidación. Retroceden mayormente Loma Negra (-3,7%), BBVA (-3,6%) y Transportadora Gas del Sur (-3,5%). Por su parte, Transener aumenta 2,2%.

Dólar hoy

El dólar mayorista bajó $4,50 (-0,3%) y cerró a $1508,50. De esa forma, se ubicó un 20% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy a $1894,30. Gustavo Quintana, operador de cambio en PR, puntualizó que esta semana solo sumó $0,50, a diferencia de la baja de $4 que registró la semana anterior.

En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió $ 0,50, contra una baja de $ 4,00 registrada en la semana anterior — Gustavo P Quintana (@guspaqui) September 11, 2026

El tipo de cambio minorista apareció en las pizarras del Banco Nación a $1535 para la venta, $5 menos que las últimas dos ruedas (-0,3%). Al ver el precio promedio del mercado, el tipo de cambio oficial se posicionó en los $1531,732, de acuerdo con el relevamiento de entidades financieras que realiza diariamente el Banco Central (BCRA).

Los dólares financieros se mantienen estables: el MEP aparece en las pantallas a $1536,39, mientras que el contado con liquidación (CCL) opera a $1602,01.