Un grupo con inversiones en campos, real estate y turismo compró una importante empresa del agro

Con el objetivo de consolidar su posición como actor integral del sector agropecuario, el Grupo Faro Verde adquirió CeresTolvas, una empresa con casi medio siglo de trayectoria en originación y comercialización de granos, agroinsumos, nutrición animal, agrotecnología y maquinaria agrícola. La operación fue comunicada por ambas compañías, aunque no trascendió el monto de la transacción. La compra marca un nuevo paso en la estrategia de crecimiento del grupo con base en Tandil, que en los últimos meses ya había ampliado fuertemente su presencia en la producción primaria con la adquisición de unas 24.000 hectáreas a la familia Pereda.

Según informaron, la integración reúne “la experiencia y el conocimiento desarrollados por ambas organizaciones y consolida la posición de Grupo Faro Verde como un actor con participación integral en distintos eslabones de la cadena de valor del agro”.

Lo que incorpora Faro Verde va mucho más allá de una red de agronomías. CeresTolvas aporta 25 plantas de acopio, 29 agronomías, dos plantas de alimento balanceado y tres concesionarios oficiales John Deere, desde donde comercializa más de 200 máquinas por año y brinda servicio de posventa. Además posee una cartera de más de 5000 clientes distribuidos principalmente en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Córdoba.

CeresTolvas posee más de 290.000 toneladas de capacidad de almacenamiento, presta servicios logísticos para más de un millón de toneladas anuales y comercializa más de 805.000 toneladas de granos por año

La empresa también suma una infraestructura de gran escala: posee más de 290.000 toneladas de capacidad de almacenamiento, presta servicios logísticos para más de un millón de toneladas anuales y comercializa más de 805.000 toneladas de granos por año con exportadores, corredores, molinos y fábricas, además de operar en comercio exterior con trigo hacia Brasil, Chile y Bolivia, cebada cervecera hacia Chile y maíz con destino a Uruguay.

Con esa incorporación, Faro Verde pasa a integrar una plataforma que combina originación, acopio, comercialización, logística, agroinsumos, maquinaria agrícola, tecnología y nutrición animal, fortaleciendo su presencia en distintas etapas del negocio agropecuario. “Esta unión reúne dos empresas tandilenses con trayectorias y capacidades complementarias. Estamos convencidos de que el trabajo conjunto abrirá nuevas oportunidades profesionales, potenciará el aprendizaje continuo y nos permitirá desarrollar soluciones innovadoras para el sector agropecuario. Es un orgullo que este proyecto nazca en Tandil y se proyecte hacia todo el país”, señaló Leandro Venacio, gerente general de Grupo Faro Verde.

En CeresTolvas también destacaron el potencial de la integración. Su gerente general, Leonardo Duringer, afirmó que la nueva etapa les permitirá escalar capacidades, profundizar su plan de inversión y ampliar sus horizontes estratégicos en los próximos años, siempre apoyados en la fortaleza del equipo humano.

Las compañías aclararon que la integración será progresiva. “El proceso será gradual y CeresTolvas mantendrá su especialización, sus equipos y su proximidad con los productores, al tiempo que irá incorporando el modelo de gestión de Grupo Faro Verde, fortaleciendo su plan de inversión y explorando nuevas oportunidades comerciales”, explicaron.

Fundada en 1977 en Tandil, CeresTolvas nació como una empresa dedicada al acopio y comercialización de granos, pero con el tiempo fue ampliando su actividad hacia nuevas unidades de negocio. Su estructura también incluye una unidad de nutrición animal, una división de agrotecnología vinculada con agricultura de precisión, trazabilidad y sustentabilidad, además de herramientas financieras para acompañar campañas agrícolas y operaciones con maquinaria.

Fundada en 1977 en Tandil, CeresTolvas nació como una empresa dedicada al acopio y comercialización de granos, pero con el tiempo fue ampliando su actividad hacia nuevas unidades de negocio

Esa pata financiera permitió a la firma participar históricamente en fideicomisos, obligaciones negociables, factoring y otras alternativas de financiamiento, además de mantener una vinculación con el Fomaq, un fondo de inversión agropecuaria.

Durante 2025, CeresTolvas avanzó con un plan de inversiones que incluyó la ampliación de su oficina central en Tandil, la modernización de concesionarios John Deere y la renovación de agronomías. Entre los proyectos se destacaron la ampliación del concesionario de Tres Arroyos, la renovación de la sede de Olavarría y la incorporación allí de un espacio para maquinaria usada, taller y repuestos.

La expansión también alcanzó al acopio y la logística, con una planta de 26.500 toneladas en Azul y la incorporación de dos plantas en Puerto Quequén, con más de 50.000 toneladas de capacidad, además de un predio en Orense para fertilizantes e insumos. La empresa también sumó nuevas agronomías en distintas localidades y una oficina comercial en CABA.

Del otro lado, Faro Verde llega a esta operación después de más de 20 años de expansión. El grupo desarrolla actividades de producción agrícola, ganadera y forestal en Buenos Aires, Patagonia y Uruguay, además de contar con negocios de real estate, turismo, golf y ecuestre, con presencia también en Brasil y Chile.

Su fundador y principal referente es José María Larocca, empresario y jinete argentino que representó al país en varias ediciones de los Juegos Olímpicos y que impulsó el crecimiento del grupo desde Tandil hacia distintos sectores vinculados con el agro y el negocio ecuestre.

El dueño de Grupo Faro Verde, José María Larocca, empresario y jinete argentino que representó al país en varias ediciones de los Juegos Olímpicos

En febrero pasado, Faro Verde había protagonizado otra de las operaciones más importantes del año al adquirir unas 24.000 hectáreas a la familia de Marcos Pereda. El negocio incluyó campos en Olavarría y Herrera Vegas, donde se desarrollan actividades agrícolas, ganaderas y de terminación de hacienda con unas 30.000 cabezas anuales. Fuentes del mercado consultadas entonces por LA NACION estimaron que aquella operación rondó los US$100 millones.

Ahora, con la incorporación de CeresTolvas, el grupo suma una estructura comercial y logística que le permite ampliar su participación en la cadena agropecuaria, desde la producción hasta la provisión de servicios para los productores. “Ambas organizaciones comparten una mirada de largo plazo y el compromiso de potenciar sus negocios, generar oportunidades para sus equipos, clientes y socios comerciales, e impulsar el desarrollo del sector agropecuario y de las comunidades donde operan”, destacaron las empresas al anunciar la integración.