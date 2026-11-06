El riesgo país cae por debajo de los 900 puntos a partir del rebote de los bonos

El riesgo país revierte la tendencia alcista que tuvo en las últimas ruedas y cae hoy por debajo de los 900 puntos. Este movimiento ocurre en un contexto global más favorable, luego de que ayer saltara 79 unidades hasta los 925, un nuevo valor máximo del año.

El indicador elaborado por JP Morgan cae 30 unidades hasta los 895 puntos básicos (-3,2%). Esta baja ocurre a partir del rebote que registran hoy los bonos soberanos en dólares. Los Bonares trepan hasta 0,9% (AL29D), aunque el AE38D cede 0,6%. Los Globales avanzan hasta 0,9% (GD46D).

De todos modos, el riesgo país se encuentra en niveles de octubre del año pasado, cuando llegó a estar por encima de los 1000 puntos en la previa de las elecciones legislativas. En los primeros días de noviembre escaló 108 unidades (+13,7%) y en el año acumula 324 (+56,7%).

Por su parte, las acciones argentinas que operan en la Bolsa de Nueva York (ADR) registran leves subas, en sintonía con los principales índices de Wall Street. Lidera el panel Tenaris (4,3%), seguido de Irsa (+2,9%), Loma Negra (+2,3%) y Cresud (+2,3%). En tanto, Globant cae 4,3%.

El Merval también tiende al alza: sube 0,6% hasta las 85.103 unidades, equivalente a US$51 (+1,2%). Aumentan principalmente Irsa (+3%), Metrogas (+3%) y Loma Negra (+2,5%). Por su parte, Ternium retrocede 2%.

Fernando Baer, economista de Quantum, observó que hay un “mejor clima internacional”, que “se calmó un poco respecto de ayer y recupera”. Un buen dato sobre el empleo de Estados Unidos cambió el humor de los inversores. En ese sentido, el ETF de los mercados emergentes (EMB) sube 0,2%.

“Tras el duro castigo que vienen acumulando, los activos domésticos intentan aprovechar el repunte externo”, señaló Gustavo Ber, economista de Estudio Ber. Sin embargo, observó que “la incertidumbre electoral continúa pesando demasiado” en el contexto político y económico.

Ayer hubo una caída generalizada de los emrcados globales que golpeó a la Argentina (AP Photo/Richard Drew) Richard Drew - AP

Ayer los índices bursátiles norteamericanos sufrieron su peor jornada desde abril de 2025 que borraron los efectos del rally tras los comicios estadounidenses. Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que la “sangría” ocurrió a partir del temor de que el nuevo Congreso estadounidense impulse mayores restricciones a la construcción de centros de datos y desacelere las inversiones en infraestructura tecnológica.

Esto golpeó a los activos argentinos en gran magnitud: los Globales cayeron entre 2,3% y 3,3%, mientras que el MSCI Merval retrocedió 4%. Los analistas de PPI detallaron que este desacople se debe al “peso que vienen ganando los factores locales en las valuaciones”.

“De cara a las elecciones de 2027, el mercado empieza a incorporar cada vez más las dudas sobre cuánto respaldo político tendrá el Gobierno para sostener el programa económico. Esa incertidumbre ayuda a entender por qué, aun cuando el contexto internacional da algo de respiro a la deuda emergente, a los Globales les cuesta recuperar terreno y el riesgo país sigue bajo presión”, explicaron.

Dólar hoy

La cotización del dólar este viernes 6 de noviembre Shutterstock

El mercado cambiario mantiene la calma de la última rueda. El dólar oficial minorista figura en las pizarras del Banco Nación a $1570, el mismo valor que sostiene desde el martes. El precio promedio del mercado es de $1571,84, según el Banco Central (BCRA).

El tipo de cambio mayorista tampoco tiene cambios y opera a $1545,50. De esa forma, mantiene una distancia del 26% con el techo de la banda cambiaria, hoy establecida en $1958,16.

El dólar MEP opera estable y aparece en las pantallas bursátiles a $1577,39 . El contado con liquidación (CCL) cede $13,80 (-0,5%) y cotiza a $1669,50.