El riesgo país cierra la semana con otra suba y supera los 640 puntos

El riesgo país sube por cuarta rueda consecutiva y se ubica por encima de los 640 puntos. Esta tendencia alcista se explica por un contexto internacional desfavorable para los activos argentinos.

El indicador elaborado por JP Morgan suma 19 unidades, hasta los 641 puntos básicos (+3,1%), de acuerdo a las pantallas de Rava. Esta suba se explica principalmente por la baja de los bonos soberanos: los Bonares retroceden hasta 1,2% (AE38D), mientras que los Globales caen 1,3% (GD46D).

De esa forma, cierra la semana a 14 unidades de su valor más alto de la semana, cuando tocó los 655 el pasado 2 de octubre. A su vez, en cuatro días escala 52 puntos, mientras que en lo que va del mes se encuentra 34 por encima de los 607 con los que cerró el mes anterior (+5,6). A lo largo del año, acumula un avance de 70 unidades (12,3%).

Javier Giordano, economista de CFA, señaló a través de su cuenta de X que bonos argentinos cierran la semana con una baja de 0,1% promedio (-0,9% en la semana). En esa línea, observó que “el mercado global no acompaña”: EMB cae 0,3% y la tasa del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años se ubica en 5,09%.

“El humor del mercado argentino quedó nuevamente a merced del contexto internacional”, observó Alan Versalli, estratega de Cocos. “El riesgo país había cerrado el viernes 9 en 579 puntos básicos, en una jornada con fuerte recuperación de los bonos soberanos en dólares. Esa calma se interrumpió el miércoles 14, cuando el dato de inflación estadounidense y la consecuente suba de los rendimientos del Tesoro golpearon a la deuda emergente”, explicó.