El riesgo país vuelve a subir y supera los 620 puntos

El riesgo país sube por tercera rueda consecutiva y se consolida por encima de los 600 puntos. Esta tendencia alcista ocurre en un contexto donde hay mayor aversión hacia activos de alto riesgo en el mercado global, lo que golpea a los bonos argentinos.

El indicador elaborado por JP Morgan suma 12 unidades y se ubica en los 623 puntos (+2%), de acuerdo a las pantallas de Rava. En las primeras horas de la rueda llegó a tocar los 640, pero luego moderó su alza. Este movimiento se explica por el desempeño de los bonos soberanos, que hoy vuelven a caer. Los títulos bajo ley local retroceden hasta 1,4% (AL41D), aunque el AL29D sube 0,1%. Los Globales operan mixtos: el GD46D cae 0,2% y el GD35D suma 0,2%.

Desde que arrancó la semana corta, el riesgo acumula una suba de 34 unidades y superó la barrera de los 600 ayer después de que se haya dado a conocer el dato de inflación de Estados Unidos, que fue más alto que las previsiones y aumentó las expectativas del mercado de una nueva suba en las tasas de referencia por parte de la Reserva Federal (Fed).

Con el incremento de hoy, el riesgo país se encuentra a 32 unidades de su valor más alto del año, cuando el pasado 2 de octubre tocó los 655. Tras alcanzar este máximo, el indicador había registrado un descenso hasta los 573 en consecuencia de los resultados de las elecciones en Brasil, donde Flávio Bolsonaro se impuso sobre Lula da Silva. Sin embargo, esta compresión no se pudo sostener en un contexto internacional desfavorable.

Fernando Marull, economista de FMyA, señaló que en el mercado hay “miedo” por la posibilidad de que la Fed suba de tasas de referencia nuevamente. Por lo tanto, recurre a “fly to quality” (huida hacia la calidad en inglés), es decir, que los inversores venden activos de alto riesgo ―como el caso de las bonos argentinos― y compran bonos del Tesoro estadounidense, que son considerados más seguros. Es por ello que los títulos argentinos son golpeados, mientras la tasa de los bonos estadounidenses a 10 años ceden hasta el 5,09%.

La suba del riesgo país hoy se explica por un contexto internacional desfavorable (AP Photo/Richard Drew) Richard Drew - AP

“Esta dinámica dificulta el acceso incluso al financiamiento doméstico en dólares”, observó Gustavo Ber, analista de Estudio Ber. Tras la lectura negativa del dato de inflación en Estados Unidos, señaló que “Wall Street se inclina hacia la cautela inicialmente” y vuelve a condicionar a los activos domésticos.

Por su parte, las acciones argentinas que operan en la Bolsa de Nueva York (ADR) hoy cotizan mixtas, en sintonía con los principales índices de Wall Street. Registran alzas Globant (+5,2%), Irsa (+1,8%) y Mercado Libre (+1,6%). En tanto, retroceden Ternium (-2,3%), YPF (-2,1%) y Tenaris (-1,4%).

El Merval se encuentra en las 2.836.564 unidades, lo que equivale a US$1752 al ajustar al dólar contado con liquidación (-0,3%). Tiende a la baja YPF (-2,3%), mientras que suben Cresud (+1,8%), Loma Negra (+1,6%) y Telecom (+1,4%).

Ber evaluó que hay mayor presión en los papeles de empresas energéticas. “Esto ocurre aun cuando el Brent se mantiene firme, cerca de los US$105, mientras los titulares sobre Medio Oriente generan confusión y reducen las expectativas de una pronta resolución del conflicto”, afirmó.

Dólar hoy

A pesar de la caída de los bonos y las acciones argentinas, el mercado cambiario se mantiene estable. El dólar oficial mayorista no registra cambios y opera a $1513. De esa forma, se encuentra 27,9% por debajo del techo de la banda cambiaria, hoy establecida en $1935,12.

En las pizarras del Banco Nación, el tipo de cambio minorista figura a $1535, el mismo valor que sostiene desde el viernes pasado. El precio promedio en todos los bancos es de $1535,05, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

La cotización del dólar este jueves 15 de octubre Freepik

El dólar MEP aparece en las pantallas bursátiles a $1536,15, mientras que el contado con liquidación (CCL) opera estable a $1616,88.

“En lo que va de octubre, el tipo de cambio oficial acumula una baja nominal de 0,3%”, destacaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI). Esta dinámica cobra relevancia porque ocurre en “un contexto de fuertes compras del BCRA y sin señales de fuertes intervenciones en el mercado secundario de dollar-linked”.