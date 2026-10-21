El riesgo país continúa su baja de ayer, en un contexto de menor tensión financiera global

El riesgo país profundiza la tendencia bajista con la que cerró ayer y se ubica por debajo de los 660 puntos. Esto ocurre a partir de un contexto internacional más calmo que impulsa a los bonos soberanos al alza tras una jornada de volatilidad.

El indicador elaborado por JP Morgan cede 15 unidades y se ubica en los 657 puntos básicos (-2,2%), de acuerdo a las pantallas de Rava. Este descenso es en consecuencia de las leves subas que registran los bonos soberanos. Los títulos bajo ley local suben hasta 0,5% (AL35D), aunque el AL41D baja 0,4%. Por su parte, los Globales baja 0,1% (GD30D y GD35D), mientras que el GD46D retrocede 0,7%.

De esa forma, se ubica en niveles de principio de mes, cuando cerró en los 655 puntos, un valor máximo hasta entonces. Tras la primera vuelta en las elecciones de Brasil, el indicador había retrocedido hasta 573, pero luego retomó la tendencia alcista hasta que se aceleró el lunes por la suba en la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Sin embargo, ayer fue una rueda volátil donde en principio llegó a tocar los 710, pero más tarde borró la escalada. En lo que va del mes, el riesgo país escala 50 unidades (+8,2%) y desde enero acumula 86 unidades (+15,1%).

El economista Martín Polo señaló que hay “cierta estabilización global”, principalmente la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que se sostiene en 5,12%. Esto ayuda a los mercados emergentes, incluido al argentino: el fondo cotizado de mercados emergentes (EMB) sube 0,2%.

Fernando Marull, economista de FMyA, coincidió que hoy “se calmó el mundo”. A su vez, destacó algunos factores locales que ayudan a que el riesgo país descienda. Por un lado, el Banco Central (BCRA) aceleró las compra de reservas en los últimos días. Ayer adquirió US$103 millones y acumula en octubre ascienden a US$1104 millones.

En tanto, el apoyo que tuvo el oficialismo en el Congreso la semana pasada saca algunas dudas sobre la continuidad del Gobierno y el programa económico.

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