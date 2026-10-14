El riesgo país supera la barrera de los 600 puntos a partir del dato negativo de inflación en Estados Unidos

El riesgo país registra una leve suba por segundo día consecutivo y se ubica por encima de los 600 puntos. Los bonos soberanos bajan en un contexto desfavorable para los mercados emergentes tras darse a conocer datos de inflación de Estados Unidos peores a los esperados por el mercado.

El indicador elaborado por JP Morgan suma cinco unidades, hasta los 602 puntos básicos (+0,8%), de acuerdo a las pantallas de Rava. Esto se explica por las bajas que exhiben los bonos soberanos: los títulos bajo ley local caen hasta 0,9% (AL41D), mientras que los Globales retroceden hasta 1% (GD46D).

De esa forma, el riesgo país vuelve a niveles de fines de septiembre, cuando tocó los 607. La semana pasada había logrado ubicarse por debajo de 600 ―llegó a cerrar en los 573― dado el impulso que recibieron los bonos por el resultado de las elecciones de Brasil, donde Flávio Bolsonaro se impuso sobre Lula da Silva en la primera vuelta. Sin embargo, fueron perdiendo impulso y esta semana registran bajas.

En ese sentido, se ubica cinco unidades por debajo de los 607 con los que cerró en septiembre (-0,8%), pero acumula 31 (+5,4%) en lo que va del año.

Gustavo Ber, economista de Estudio Ber, sostuvo que la lectura negativa del dato de inflación de Estados Unidos disparó de inmediato las tasas de los bonos estadounidenses y “Wall Street responde con cautela”. Durante la jornada, la tasa del bono a diez años llegó a tocar los 5,27%, pero luego cedió hasta 5,21%, similar al nivel de ayer. A su vez, el fondo cotizado de mercados emergentes (EMB) baja 0,2%.

“Esta reacción se traslada a los activos domésticos”, observó el analista. Ante un contexto internacional poco favorable, los bonos y las acciones son más sensibles al humor externo, sumado a que los inversores se enfocan en la política local en busca de cualquier señal que pudiera aportar algo sobre el largo ciclo electoral por delante.

Por su parte, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) también tienden al alza tras las subas que registraron ayer, en sintonía con los principales índices de Wall Street. Lideran las caídas Irsa y Cresud (-3,2%), seguidos de Mercado Libre (-2,9%), Grupo Financiero Galicia (-2,2%) y Banco Macro (-2,2%). En tanto, suben YPF (+1,7%), Telecom (+1,7%) y Loma Negra (+1%).

El S&P Merval cede 0,5%, hasta las 2.856.059 unidades. Esto equivale a US$1769 al ajustar al dólar contado con liquidación (-0,6%). Retroceden mayormente Irsa (-2,8%), Banco Macro (-2,2%) y Cresud (-2,1%).

Dólar hoy

El dólar oficial minorista apenas sumó $0,50 y cerró a $1513. “En los dos primeros días de esta semana, acotada por el feriado del lunes, el tipo de cambio mayorista acumula una baja de $4, lejos de la estabilidad registrada en idéntico lapso de la semana anterior”, señaló Gustavo Quintana, operador de cambio en PR, a través de su cuenta de X.

De esa forma, se encontró 27,8% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy a $1934,07. Se trata de la segunda diferencia más alta desde que se empezó a implementar el esquema cambiario, detrás del 28,3% que hubo el pasado 21 de abril de 2025, unos días después del levantamiento de los controles cambiarios para minoristas.

El tipo de cambio minorista hoy apareció en las pizarras del Banco Nación a $1535 para la venta, el mismo valor que sostiene desde el viernes pasado. El precio promedio en todos los bancos fue de $1535,43, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

El dólar MEP se mantiene estable y aparece en las pantallas bursátiles a $1537,42. El contado con liquidación (CCL) opera a $1610,46, $5,95 más que su valor de apertura (+0,4%).