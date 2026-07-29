El riesgo país sube y alcanza los 450 puntos

E riesgo país abandonó hoy la tendencia bajista de la jornada anterior y suma casi 10 unidades hasta los 450 puntos. A su vez, las acciones argentinas operan mixtos en Wall Street, mientras que la Bolsa porteña se tiñe de rojo. Los activos argentinos se ven afectados por el contexto internacional, en una jornada en la que finalmente la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió mantener sin cambios las tasas de interés de referencia, aunque en una votación dividida que anticipa posibles subas en los próximos meses.

El indicador elaborado por JP Morgan para el país sumó hoy nueve unidades y llegó hasta los 450 puntos básicos (+2%), de acuerdo a las pantallas de Rava. Este movimiento es en consecuencia del desempeño de los bonos soberanos: los Globales ceden hasta 0,5% (GD35D), mientras que los títulos bajo ley local retroceden hasta 0,6% (AE38D).

La Fed no aplicó cambios en las tasas de interés de referencia. RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDO - RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDO

De esa forma, se ubica en los niveles de mediados de junio, cuando el riesgo país tuvo una fuerte baja desde los 503 hasta los 443 puntos tras la mejora en la calificación de deuda de S&P para la Argentina. Fue descendiendo hasta tocar los 402 puntos el pasado 10 de julio, el valor más bajo de la gestión de Javier Milei. Desde entonces, mostró un progresivo ascenso: en lo que va del mes acumula un alza de 24 unidades (+5,6%).

Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, precisó que, más allá de la decisión de no aplicar cambios hoy, el mercado descuenta un 82% de probabilidad de suba en septiembre. Esto cambia el panorama internacional para el país, dado que ese cambio podría implicar un contexto más adverso para el acceso al financiamiento internacional.

“El impacto en mercados emergentes y en la Argentina es un poco de viento de frente”, indicó el analista. Principalmente se debe a que el dólar se fortalece globalmente cuando la Fed endurece su postura, por lo que los flujos de capitales se mueven de activos de riesgo a aquellos defensivos. Ante ese escenario, Camusso señaló que “los bonos sufren y sube el riesgo país”.

El Merval tiende a la baja, mientras que las acciones argentinas en Wall Street cotizan mixtas (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP) TIMOTHY A. CLARY - AFP

Por su parte, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) operan en terreno mixto, mientras que los principales índices de Wall Street se encuentran en territorio negativo. Registran caídas Ternium (-2,6%), Banco Supervielle (-1,9%) y Central Puerto (-1,2%). En tanto, Globant trepa 9,2% y prolonga su fuerte repunte de ayer, impulsada por los balances de mercado positivos del sector de servicios informáticos.

El Merval desciende 1,1% y cotiza a 3.219.768,32 unidades, equivalente a US$2018,16 al ajustar por el dólar contado con liquidación (-0,8%). Retroceden mayormente Central Puerto (-2,1%), Pampa Energía (-1,8%) y Banco Supervielle (-1,8%).

Gustavo Ber, economista de Estudio Ber, señaló que los activos domésticos experimentan “la mayor correlación con el clima externo”. De todos modos, los inversores continúan atentos a los cotidianos acontecimientos políticos y económicos, en especial luego del deterioro en los índices de confianza que preocupan frente al calendario electoral.

Dólar hoy

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista retrocedió desde su valor máximo nominal del año. En las pizarras del Banco Nación, cerró a $1515 para la venta, $5 menos que su cierre anterior (-0,3%). El precio promedio del mercado fue de $1518,724, según el relevamiento de entidades financieras del Banco Central (BCRA).

El tipo de cambio mayorista también cedió $4,52 y cotizó a $1495,22 (-0,3%). De ese modo, estuvo un 19% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecida hoy en $1842,40. Gustavo Quintana, operador de cambios en PR, destacó que en los tres primeros días de esta semana la cotización bajó $1, contra una suba de $5 qué registró en el mismo lapso de la semana anterior.

Los dólares financieros también registran una tendencia bajista: el MEP desciende $7,01 (-0,5%) y figura en las pantallas bursátiles a $1526,49; mientras que el contado con liquidación (CCL) opera a $1595,40, $4,78 menos que su valor de apertura.