El riesgo país superó los 470 puntos y las acciones argentinas bajaron hasta casi 6% en Wall Street

El riesgo país presentó una suba este miércoles que lo posicionó por encima de los 470 puntos, su valor más alto en los últimos dos meses. Por su parte, las acciones argentinas operaron en territorio negativo tanto en Wall Street como en el mercado local por segunda jornada consecutiva.

El indicador elaborado por JP Morgan trepó cinco unidades y se ubicó en los 471 puntos (+1,1%), de acuerdo a las pantallas de Rava. De esa forma, se trató de su valor más alto desde el 10 de junio pasado. En agosto, el indicador elaborado por el JP Morgan subió 30 unidades (+9,5%).

La suba del riesgo país del miércoles se relaciona directamente con el rendimiento que tuvieron los bonos soberanos. Los títulos bajo ley soberana cayeron hasta 0,9% (AL41D), aunque el AL30D sumó 0,3%. Entre los Globales, el GD46D avanzó 0,7%, pero el GD35D descendió 0,6%.

Por su parte, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) operaron en territorio negativo, a contramano de los principales índices de Wall Street, que respondieron positivamente al dato de inflación de Estados Unidos. Retrocedieron mayormente Mercado Libre (-5,8%), BBVA (-3,3%) y Loma Negra (-2,4%). En tanto, Cresud subió 1,1%.

El Merval descendió 2,8% y cotizó a 2.999.523,98 unidades, equivalentes a US$1892,27 al ajustar por el dólar contado con liquidación (+0,8%). Lideraron las caídas BBVA (-2,7%), Loma Negra (-2,2%) y Aluar (-2%). En cambio, aumentaron Metrogas (+5,5%) y Cresud (+1,6%).

El mercado está atento a la licitación del Tesoro de esta tarde Archivo

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, puntualizó que el mercado estuvo expectante a la licitación de deuda en pesos del Tesoro, por la cual esta tarde la Secretaría de Finanzas cubrió los vencimientos programados para la fecha y alcanzó un rollover en torno al 100%. Puntualizó que la mirada estuvo en “el grado de expansión o absorción de pesos que implique la licitación, sobre todo tras la fuerte absorción y presión sobre tasas que produjo la última licitación de julio”, detalló.

Gustavo Ber, economista de Estudio Ber, señaló que los activos locales no se pudieron contagiar de las subas en Wall Street porque los inversores mantuvieron una “postura más cautelosa”, a la espera de más claridad desde el escenario político. En cuanto a la licitación, precisó que su resultado iba a ayudar a “evaluar la marcha de la política monetaria”.

Dólar hoy

La cotización del dólar este miércoles 12 de agosto Freepik - Freepik

En el mercado cambiario, el dólar mayorista tuvo una suba de $1,53 (+0,1%) y cerró a $1492,49. De esa forma, mantuvo distancia del techo de los $1500 que le impuso el Gobierno artificialmente y se ubicó un 20% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy en $1858,36.

El tipo de cambio minorista no presentó cambios y apareció en las pizarras del Banco Nación a $1515. Al observar los precios de venta de otras entidades financieras, el valor promedio del mercado fue de $1515,66, de acuerdo con el relevamiento diario que realiza el Banco Central (BCRA).

El dólar MEP se mantuvo estable y figuró en las pantallas bursátiles a $1525,19. El contado con liquidación (CCL) operó a $1585,15, $25,24 menos que su valor de apertura (-1,6%).