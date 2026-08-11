Morixe: sus ingresos reales crecieron 21%, impulsados por la diversificación y las exportaciones

En un contexto complejo para la industria del consumo masivo en la Argentina, marcado por una caída cercana al 2,9% durante el primer semestre, Morixe Hermanos cerró el período con indicadores operativos al alza.

La compañía —que forma parte del grupo Sociedad Comercial del Plata— informó ante la Comisión Nacional de Valores que sus ingresos por actividades ordinarias alcanzaron los $75.469 millones, lo que representa un incremento del 21% en términos reales frente al mismo período del año anterior.

El crecimiento de la firma no fue casual. La empresa viene ejecutando un “plan estratégico centrado en la diversificación de su portafolio y en la migración hacia productos de mayor valor agregado”. Actualmente, las categorías “no farináceas” (como aceitunas, pulpas de tomate y frutas congeladas) ya representan más del 20% del volumen total comercializado.

La empresa viene ejecutando un plan estratégico centrado en la diversificación

Esta mejora en el mix de ventas permitió que el margen bruto alcanzara el 21%, superando en 3,3 puntos porcentuales al registrado en la primera mitad de 2025. El procesamiento total de materias primas durante el semestre superó las 66.000 toneladas.

De acuerdo con la compañía, uno de los pilares de este semestre fue el desempeño de los negocios internacionales. Las ventas al exterior y de sus subsidiarias extranjeras ascendieron a 12.134 toneladas, lo que marca un salto del 61% respecto del ejercicio previo.

La consolidación de operaciones en Uruguay, a través de sus controladas Braspal (comercialización) y Gibur (elaboración de aceitunas y aderezos), fue fundamental para profundizar la penetración de la marca Morixe en la región. Además, la adquisición de Biomac en 2025 le abrió las puertas a mercados de exportación de alto estándar, como Estados Unidos, Canadá y Europa, donde envía frutas orgánicas congeladas y semillas.

El peso de las finanzas

No obstante, a pesar del buen desempeño operativo —con un Ebitda de $2912 millones y una ganancia operativa de $1323 millones—, el balance final arrojó una pérdida neta de $2357 millones .

Desde la compañía explicaron que este resultado negativo responde principalmente a factores financieros y contables, incluyendo intereses, diferencias de cambio y el impacto de la inflación (16,85% en el semestre) sobre las partidas monetarias. Asimismo, indicaron, el resultado integral se vio afectado por las diferencias de cambio al convertir los activos de sus sociedades en el exterior a pesos argentinos.

El ejercicio 2026 será el primero en el que Morixe refleje el impacto de sus adquisiciones recientes durante un año completo, incluyendo a Biomac, Intertrópico y la Elaboradora Argentina de Cereales (EAC), esta última dedicada a productos derivados de la avena.

Hacia adelante, la firma planea continuar con el lanzamiento de nuevas categorías y seguir explorando alianzas estratégicas tanto en el Mercosur como en mercados extrarregionales, con el objetivo de equilibrar sus fuentes de ingresos entre moneda local y extranjera.

“La sociedad continúa analizando oportunidades de inversión que permitan profundizar su proceso de expansión”, señalaron desde el Directorio.