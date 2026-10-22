El riesgo país supera los 700 puntos y vuelve al valor máximo del año

Tras cerrar ayer con una leve suba, el riesgo país profundiza este jueves la tendencia alcista y supera la barrera de los 700 puntos. De esa forma, alcanza un nuevo valor más alto del año y se ubica en niveles similares a los que registró el 27 de octubre del año pasado, cuando cerró a 708.

El indicador elaborado por JP Morgan salta 29 unidades, hasta los 703 puntos básicos (+4,3%), de acuerdo a las pantallas de Rava. Este movimiento se explica por las bajas que registran hoy los bonos soberanos: los Bonares retroceden hasta 0,9% (AL41D) y los Globales caen hasta 0,5% (GD46D).

No es la primera vez en el año que el riesgo supera este techo: este martes llegó a tocar los 710 puntos, pero luego borró esa escalada hasta los 672. Desde entonces, experimentó algunos días de volatilidad donde intentó retroceder con un contexto internacional más calmo, pero no pudo sostener la tendencia bajista. En lo que va del mes, aumentó 96 unidades (+15,8%) y desde enero acumula 132 unidades (+23,1%).

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