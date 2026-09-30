El Tesoro volvió a vender dólares para frenar el tipo de cambio lejos del techo de la banda

Volvió a suceder y es probable que en los meses siguientes se repita, dada la adaptación de facto que el Gobierno hizo en su política cambiaria, al pasar de un esquema de flotación “libre” entre bandas a otro “sucio” o “administrado” para tratar de asegurar el proceso de desinflación de la economía.

El Tesoro vendió hace unos días dólares que tenía ahorrados para afrontar próximos pagos de deuda en esa moneda, para evitar que la cotización mayorista traspasara los $1525, en momentos en que había tocado los $1526.

Esta vez fue el viernes 25, día en que el Banco Central (BCRA) cerró con saldo de intervenciones neutro por cuarta vez en lo que va del año, como lo delató el movimiento de los depósitos que la administración de Javier Milei mantiene en cuentas radicadas en esa entidad: crecieron en $27.700 millones y, a la vez, cayeron en US$821 millones sus ahorros en dólares.

“Es un poco más de los US$794 millones pagados aquel día al FMI, lo que indicaría que el Tesoro habría vendido alrededor de US$20 millones para contener al spot”, hicieron notar desde la Consultora 1816.

🏦 Los depósitos en dólares del Gobierno en el BCRA cayeron USD 821 MM el viernes, frente a un pago al FMI de USD 794 MM. La diferencia sugiere la posibilidad de que el Tesoro haya vendido alrededor de USD 20 MM en el MLC para contener al spot, aunque todavía no está confirmado. — Visión inversora (@VInversora) September 30, 2026

A la misma conclusión llegaron otros analistas y operadores, en especial aquellos que en esa jornada habían notado movimientos “sugestivos”.

No es extraño: estaban atentos porque fue la rueda en que se fijaba el precio (fixing) de la LeLink que vencía a fin de mes y se sabe que una parte de quienes tomaron cobertura cambiaria por esa vía, en esas fechas, desarman dicha posición y, con ella, financian la compra de dólares.

Ya había sucedido lo mismo a fin de julio, en una situación similar. Fue cuando el Tesoro vendió US$146 millones, el día del fixing de la LeLink que vencía a fin de ese mes, para que el billete no traspasara los $1500 en aquel momento.

Aquella venta terminó de quitarle al esquema cambiario el halo de “pureza” que los funcionarios habían intentado darle al lanzarlo, en abril de 2025, y que ratificaron meses después, incluso a los gritos, cada vez que participaban de las emisiones del envío “Las Tres Anclas”, conducido por miembros del equipo económico, por el streaming oficialista Carajo.

Santiago Bausili y Toto Caputo en Carajo con el Gordo Dan Captura

Al respecto, solo hay que recordar que en abril de 2025 el BCRA había anunciado su decisión de avanzar “con la implementación de un régimen prudente de bandas cambiarias con rango $/U$D 1.000-1.400”, aclarando incluso que “dentro de las bandas, el tipo de cambio fluctuará libremente en función de las fuerzas de la oferta y la demanda”.

Según ese esquema, el BCRA solo puede participar del mercado poniendo un tope al dólar si su cotización hubiera superado el último viernes los $1912,36.

Nunca oficialmente se informó que aquel sistema hubiera mutado a uno de “flotación administrada” o “sucio” entre bandas. Solo se avanzó de hecho, dejando a la vista que la intervención del Tesoro de Estados Unidos, en medio de la dolarización preelectoral del 2025, había dejado un germen.

De allí que el viernes volvió a recurrir a la munición del Tesoro, que, vale destacar, no es mucha tomando en cuenta la magnitud de los compromisos de pago de deuda que vienen.

La cuestión a considerar es que, a menos que la situación cambie, estas situaciones se repetirán y podrían ser más gravosas en los meses que vienen, tomando en cuenta que el sector privado ya ha tomado posiciones de cobertura en papeles de deuda ajustables por el dólar por unos US$14.000 millones y que, solo a fin de octubre, por caso, la D30O6 representa vencimientos por un equivalente a US$5348 millones.

La "montaña" que viene

“Ese monto disminuirá por nuevos canjes que patearán el compromiso por unos meses, pero lo cierto es que nos tocará convivir con esto de aquí en más en cada cierre de mes, el día del fixing, con el agravante de que, si el Tesoro sigue usando ahorros en dólares para esto, el nerviosismo irá en aumento, aun cuando queda poco más de un año para las elecciones”, sostuvo ante la consulta de LA NACION el jefe de la mesa cambiaria de una entidad que pidió anonimato y puso en palabras lo que mira el mercado.