Crisis en la industria cárnica: un frigorífico acumula 232 cheques rechazados por $6000 millones y trabaja al 30% de su capacidad

La crisis financiera de Ecocarnes SA, frigorífico de consumo interno y también exportador de carne vacuna, comenzó a impactar con fuerza en toda su cadena de pagos. La empresa, ubicada sobre la ruta 202, km 55 en la localidad bonaerense de San Fernando, acumula 232 cheques rechazados por un total de $5866,2 millones, de los cuales 231 figuran como no recuperados. Solo uno aparece abonado.

En septiembre se informaron 200 de esos 232 cheques por un monto acumulado de $4727,6 millones. En paralelo, en el sector señalan que entre los acreedores afectados hay productores y consignatarios de Entre Ríos y Buenos Aires.

El problema también alcanza a sus trabajadores. La compañía registra aportes patronales parciales e impagos durante varios meses de 2026 y, según denunció el gremio, los empleados llevan tiempo sin cobertura de obra social.

En el sector hablan de un eventual concurso preventivo que podría superar los $35.000 millones, aunque al momento no estaba fijada la fecha para la presentación. El documento comercial, por su parte, registra un endeudamiento con el sistema financiero de $41.469 millones a julio de 2026.

La empresa tiene su planta ubicada en San Fernando, provincia de Buenos Aires

Pese a este escenario, la planta continúa funcionando. Ecocarnes tiene entre 530 y 550 empleados y su actividad principal es el procesamiento de carne de ganado bovino.

“Hoy nos vamos a juntar con uno de los dueños, Ernesto Bugallo, pero es todo muy extraño. También estamos esperando que le pongan fecha al concurso a ver si podemos conseguir algo”, dijo a LA NACION Gabriel Vallejos, secretario general de la Federación de Sindicatos de los Trabajadores de la Carne y Afines (Fesitcara).

Según Vallejos, la situación todavía no paralizó la actividad. “Hoy la planta está operativa, el viernes trabajó y esperemos que siga. Estamos haciendo todo lo posible. La gente viene haciendo un esfuerzo tremendo”, afirmó.

Ecocarnes no está exclusivamente orientado al mercado interno sino que forma parte del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), entidad que agrupa a frigoríficos exportadores de carne vacuna

La preocupación del sindicato se concentra también en las condiciones laborales. “Los últimos meses no tenían obra social”, dijo Vallejos, quien explicó que el problema comenzó tiempo atrás y que los trabajadores fueron acompañando la situación ante las dificultades que atraviesa toda la industria frigorífica.

“Venimos bancando porque esto ya empezó hace como un año con el tema de no pagar la obra social; nosotros tratando de entender la situación, porque todo el sector viene mal”, sostuvo.

La planta, además, está trabajando muy por debajo de su capacidad. Vallejos señaló que durante la semana pasada se faenó un promedio de 300 animales por día, frente a una capacidad de unas 900 cabezas. Es decir que la actividad se encuentra en torno del 30% de su potencial.

En las últimas reuniones entre la empresa y el gremio también aparecieron medidas para reducir costos. “En la audiencia pasada, el frigorífico planteó una serie de medidas totalmente antipáticas; básicamente, dentro de los costos que tendrán que achicar, como siempre lo primero con lo que se agarran es con el salario de los compañeros”, afirmó Vallejos.

Fuentes de la industria cárnica consultadas por LA NACION reconocieron la situación que atraviesa Ecocarnes y la enmarcaron en un escenario más amplio de dificultades para la actividad frigorífica

El sindicato cuestionó ese camino y pidió preservar los ingresos de los trabajadores. “Les dijimos que sean cuidadosos con la gente; que hasta ahora viene cobrando”, contó el dirigente.

La preocupación se extiende a la cadena ganadera. Ecocarnes está vinculada con 20 entidades financieras y un endeudamiento de $41.469 millones a julio de 2026, además de compromisos mensuales por unos $1414 millones.

La situación de los cheques muestra cómo se profundizó el deterioro. El registro contabiliza 232 cheques rechazados, 231 de ellos no recuperados, y otros 228 con multa impaga. En septiembre de 2026 aparecen 200 rechazos y, solo en ese mes, los documentos informados suman $4727,6 millones.

En agosto pasado, un aviso societario consignó como titulares de las acciones a Roxdan SA, con 1,5 millones; Southmeat SA, con 750.000; Alberto Julio Herz, con 690.000; y Miguel Ángel Colonna, con 60.000 acciones ordinarias. Roxdan aparece vinculada a la familia Solassi, mientras que Southmeat está vinculada a Ernesto Bugallo, quien además está casado con Roxana Solassi. Bugallo es actualmente uno de los interlocutores del sindicato frente a la crisis de la compañía.

Fuentes de la industria cárnica consultadas por LA NACION reconocieron la situación que atraviesa Ecocarnes y la enmarcaron en un escenario más amplio de dificultades para la actividad frigorífica. Explicaron que los costos fijos se volvieron cada vez más difíciles de afrontar, especialmente en plantas de gran tamaño. Uno de los ejemplos que mencionaron es el costo de la energía eléctrica, donde una planta de estas características puede afrontar facturas de alrededor de $300 millones mensuales, un gasto que, con menores niveles de faena, se torna difícil de sostener.

“Cuando se queda sin faena es difícil afrontar los costos, sobre todo plantas tan grandes y obsoletas”, señalaron. En ese contexto, describieron a algunos establecimientos como “elefantes blancos” que dejaron de ser viables frente a las nuevas condiciones de la industria.

También apuntaron a un cambio en el negocio de exportación. Detallaron que desapareció el mercado de la vaca de menor calidad con destino a China, mientras que el acceso a mercados como Estados Unidos y la Unión Europea, donde solo se manda el 20% y obliga a vender el resto al mercado interno: “Hay plantas que no tienen espaldas para bancar”, explicaron.

La historia del establecimiento se remonta a Cocarsa, una antigua empresa frigorífica que terminó en quiebra y cuya planta continuó operando bajo la denominación Ecocarnes.

En la actualidad no es un frigorífico exclusivamente orientado al mercado interno. La empresa forma parte del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), entidad que agrupa a frigoríficos exportadores de carne vacuna.

En ese rol exportador, la empresa recibió este año una asignación de 636.166 toneladas de Cuota Hilton para el ciclo comercial 2026/27, con vigencia entre el 1° de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027. El volumen fue otorgado dentro de la categoría industria.

Para el gremio, el principal objetivo ahora es sostener la actividad y preservar los puestos de trabajo: “Estuvimos con la gente e hicimos varias asambleas. Mientras haya trabajo, vamos a seguir trabajando pero tampoco la gente está dispuesta a seguir resignando salarios”.

El dirigente reconoció que no tiene una respuesta sobre cómo se resolverá la situación financiera de la empresa. “¿Cuál es la salida? No lo sé. La gente va a seguir trabajando pero es muy compleja la situación, sumado a que tampoco están garantizadas las obras sociales”, afirmó.

La próxima instancia será una nueva audiencia en el marco del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, prevista para el 5 de octubre, cuando la empresa y el sindicato volverán a discutir el futuro de la planta y las medidas planteadas para reducir costos. “Estamos haciendo todo lo posible para seguir”, insistió Vallejos.

LA NACION se comunicó con Bugallo para conocer su posición sobre la situación financiera de Ecocarnes y las negociaciones con el sindicato, pero aún no obtuvo respuesta.