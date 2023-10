escuchar

El candidato a jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra, acusó hoy al Gobierno de mentir acerca de la cotización del dólar blue y también responsabilizó de ello a su rival de Unión por la Patria (UP), Leandro Santoro, a quien luego cruzó en un programa televisivo. “Vendeme tus dólares a $900 si están en ese precio, Santoro”, chicaneó el trader libertario que responde a Javier Milei.

“El dólar no bajó. Están mintiendo con la cotización. Vendeme tus dólares a $900 si están en ese precio, Santoro. O mejor, a $950 si te la bancás”, apuntó por X Santoro. El mensaje de libertario se conoció cuando fue abordado en una entrevista en C5N de la que participaba justamente el candidato a jefe de Gobierno porteño oficialista.

A lo largo de la entrevista, Santoro criticó tanto a Milei como a Marra sobre sus recientes declaraciones en contra del valor del peso y los plazos fijos en moneda nacional. “Cuando sos comunicador y la gente te cree no es lo mismo que cuando sos ciudadano”, consideró Santoro. Y en alusión directa al presidenciable de LLA agregó: “No necesita hacer estas barbaridades para hacer una buena elección porque han construido un movimiento cultural. ¿Quién no se los va a reconocer?”.

Minutos después, Ramiro Marra fue contactado telefónicamente y aclaró que su mensaje de redes sociales fue en respuesta a un graph del programa que señalaba que el referente libertario se encontraba “indignado por la baja del dólar”.

“Les aclaro que el tuit fue en base a un graph que tenían”, señaló Marra. “No sé si Leandro ahorra en dólares o en pesos”, cuestionó el dirigente libertario.

MENTIRA



El dolar no bajo. Estan mintiendo con la cotizacion.



Vendeme tus dolares a 900 si esta en ese precio, Santoro. O mejor, a 950 si te la bancas. pic.twitter.com/vYDFXQJEeN — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) October 19, 2023

“No sé si es pública su declaración jurada y como yo veo que hoy el Gobierno pone el tipo de cambio en los portales a un precio que no está se lo dije a él, que es parte de este Gobierno”, precisó Marra, en diálogo telefónico, dirigiéndose a Santoro quien se encontraba en el piso del estudio.

“Santoro es parte de este gobierno kirchnerista que hoy está mintiendo con la cotización del dólar y está persiguiendo a gente que se dedica al sector financiero paralelo por culpa de estos cepos. y hoy lo hago cargo a él”, continuó Marra. “No sé en qué ahorra él, quizá me quiere decir en qué ahorra, ¿Tenés dólares?”, chicaneó el candidato de La Libertad Avanza, elevando la tensión en el estudio.

“No le pienso responder, por el mismo motivo que no le hice ninguna pregunta en el programa de Gustavo Sylvestre. No tengo nada que responderle. No lo considero una persona seria”, sentenció Santoro. “¿Por qué me tenés bloqueado?”, replicó Marra. “Lo tengo bloqueado hace mucho tiempo porque no paraba de decir pavadas”, contestó Santoro, cerrando la discusión. “A mirá, que democrático que sos”, ironizó Marra finalizando el cruce.

Cotización del dólar

El valor que publica cada día Reuters, que suele ser la referencia del mercado informal, ubicó hoy al blue en los $900. Valor que se quedó congelado a las 13.41, tras mostrar una caída de $5 frente al cierre anterior (-0,5%) y muy lejano a los $1010 que tocó la semana pasada. Sin embargo, en las calles, ese valor es prácticamente inexistente.

Tal como publicó LA NACION, en vísperas de las elecciones, el dólar blue dejó de tener un valor de referencia y entre amenazas de allanamiento y las expectativas puestas en lo que sucederá el próximo lunes, son pocas las cuevas que deciden vender y desprenderse de los billetes verdes. Y, entre aquellas que siguen asistiendo al público, el precio que se negocia se posiciona arriba de los cuatro dígitos.

LA NACION