Electrodomésticos: cuotas y descuentos para cazar consumidores en medio de la caída de ventas y la suba de la morosidad

Las principales cadenas de electrodomésticos del país realizarán la semana próxima la octava edición del evento de descuentos Electro Fans, en un contexto desafiante para el sector, marcado por una caída en las ventas y un aumento de la morosidad.

Según un informe de la consultora Vectorial, durante el cuarto trimestre de 2025, las ventas de electrodomésticos y artículos para el hogar se ubicaron un 18,6% por debajo, en términos reales, del nivel registrado en el mismo período del año anterior.

En el total del año, el mercado alcanzó una facturación cercana a los $8,5 billones, lo que representó un crecimiento del 6,9% respecto de 2024. Sin embargo, el dato aún quedó 6,4% por debajo del volumen registrado en 2023.

La contracción fue generalizada entre las distintas categorías de productos. Según el relevamiento, “línea blanca”, “línea marrón”, “línea gris” y “pequeños electrodomésticos” registraron caídas interanuales de 10,1%, 22,1%, 26,8% y 25,2%, respectivamente, en el último trimestre del año pasado.

La merma tampoco distinguió entre canales de venta. En el mismo período, las ventas retrocedieron 24,4% en pequeños comercios y cadenas en tienda física, 18,6% en grandes superficies comerciales y 13,2% en comercio electrónico.

Entre las explicaciones del retroceso, el informe mencionó el amesetamiento del salario registrado durante 2025, que tuvo impacto directo en el consumo. A esto se sumó el aumento en los niveles de irregularidad en el segmento, que cerró el año con una morosidad promedio del 41%.

Ese escenario llevó a varias empresas a restringir la oferta de financiamiento, elevar los requisitos de aprobación de créditos y concentrarse en perfiles de menor riesgo, una estrategia que también afectó el volumen de ventas.

En este contexto, Electro Fans —que se realizará entre el 9 y el 11 de marzo— contará con la participación de cadenas como Cetrogar, Coppel, Frávega, Hendel, Megatone.net, Naldo y On City. Durante las tres jornadas ofrecerán descuentos de hasta 50% y financiación de hasta 12 cuotas sin interés en televisores, celulares, notebooks, productos de gaming, pequeños y grandes electrodomésticos, artículos de cuidado personal, colchones, herramientas, productos para bebés y bazar, entre otras categorías.

Para algunas empresas, el evento representa una oportunidad para empezar a impulsar la venta de televisores de cara al próximo Mundial de fútbol. Sin embargo, en el sector señalan que ese recambio de equipos podría sentirse con mayor fuerza durante el Hot Sale, previsto entre el 11 y el 13 de mayo.

“El Hot Sale sí va a ser muy de TV, pero ahora va a ser un mix un poco más amplio. Tenemos vuelta al cole, lavado y estamos entrando en temporada de cocina y desayuno”, explicó Juan Almeida, gerente nacional de marketing de Cetrogar.

Desde la organización destacaron que Electro Fans surge del trabajo conjunto de las principales cadenas del sector con el objetivo de dinamizar el consumo. “En su octava edición, el evento se consolida como una iniciativa colaborativa que busca ofrecer durante tres días una experiencia de compra clara y accesible, con variedad de categorías, descuentos reales y opciones de financiación definidas, tanto en tiendas físicas como online, con alcance a todo el país”, señalaron.