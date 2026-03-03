“Estado de insolvencia”: la Justicia decretó la quiebra de Bioceres SA, la empresa del agro envuelta en una intensa batalla judicial

El juez en lo Civil y Comercial de Rosario, Fernando Mécoli, decidió este martes abrir la quiebra de la empresa Bioceres SA, una jugada que inició la firma Moolec, principal controlante del conglomerado biotecnológico vinculado al agro, en diciembre pasado, luego de que quedaran fuera del directorio Federico Trucco y Manuel Sobrado. Trucco es integrante de una de las familias fundadoras de la compañía.

La Justicia deberá ahora designar a los síndicos luego de que el magistrado considerara que estaban dadas las condiciones para que se abriera la quiebra. En el medio de este escenario complejo desde lo financiero, Bioceres quedó atravesada por una grieta entre dos sectores de accionistas, como Trucco, por un lado, que está en desacuerdo con la quiebra, y el excandidato a presidente de Uruguay, Juan Sartori. Esa grieta ya tiene consecuencias judiciales, con denuncias cruzadas.

“El pedido de quiebra formulado por el peticionante reúne tales características, no agotándose en una mera invocación del estado de cesación de pagos, sino que la confesión se encuentra contextualizada con constancias suficientes para ratificar la existencia del estado de insolvencia”, señaló el juez Mécoli en el fallo al que tuvo acceso LA NACION.

En el fallo, el magistrado advirtió que “la sociedad presentante refiere la inexistencia de bienes registrales a su nombre, sin perjuicio de los que puedan incorporarse en razón de la labor investigativa que corresponderá -oportunamente- a la Sindicatura, en el particular contexto que exhibe la presente causa, que demandará un escrutinio exhaustivo de la compleja ingeniería societaria y financiera transnacional descripta por la propia fallida en su escrito liminar”.

Detrás de la pelea por el manejo de esta empresa, que nació en 2001 y a lo largo del tiempo consiguió varias patentes valiosas, entre ellas la primera semilla de trigo transgénico que tolera el estrés hídrico y la salinidad [tecnología HB4], aparece una tormenta judicial, con deudas millonarias, y acusaciones que hablan de que el inversionista uruguayo supuestamente intentaba llevar a Bioceres a una quiebra para “depredarla”.

Un lote con trigo tolerante a sequía Bioceres

Del otro lado, Moolec, capitaneada por Sartori, argumenta que Trucco fue quien llevó a la firma a esta situación. En un comunicado, la empresa explicó que “las razones por las cuales Bioceres SA decidió solicitar su propia quiebra constituyeron una medida razonable e ineludible frente al profundo deterioro económico y financiero evidenciado al cierre de sus estados financieros al 30 de junio de 2025, bajo la gestión de Federico Trucco”.

“Lo que nació como una empresa cuyos accionistas —en su mayoría productores agropecuarios— invertían en tecnología aplicada al agro, y que llegó a convertirse en un emblema para startups con aspiraciones de acceder al mercado de capitales, terminó transformándose en una compañía gestionada bajo un esquema de concentración absoluta de poder decisorio en la figura de Trucco”, apuntaron.

Colapso

El inicio del colapso de la firma comenzó formalmente en junio pasado, cuando empezó a incumplir el pago de pagarés bursátiles por US$5,31 millones. En total, su deuda asciende a unos US$30 millones con vencimiento en julio de 2026, de acuerdo al Mercado Argentino de Valores (MAV). Para tratar de posponer el derrumbe, Bioceres buscó respaldo en otras firmas, como lo hizo a lo largo de su historia, en distintos momentos y proyectos, y ahí fue cuando entró Moolec con Sartori a la cabeza, y luego logró separar a Trucco y Sobrado en el directorio y presentarla en quiebra, mientras los activos de la empresa y las acciones se iban a pique.

Moolec aseguró: “Los números del desmanejo de Trucco hablan por sí mismos y son concluyentes: al cierre del ejercicio 2025 finalizado el 30 de junio de 2025, la sociedad registró pérdidas por aproximadamente 157.000 millones de pesos (equivalentes a aproximadamente 170-180 millones de dólares al tipo de cambio de cierre), en comparación con una pérdida de 6000 millones de pesos en el ejercicio anterior (equivalentes a aproximadamente 130,3 millones de dólares al tipo de cambio de cierre de los estados contables 2025)”.

“Durante los años en que se adoptaron las decisiones financieras que derivaron en el deterioro patrimonial, la conducción quedó, en los hechos, centralizada bajo la órbita directa de Trucco. Las operaciones de mayor relevancia –incluyendo emisión de pagarés bursátiles, endeudamiento cancelables en menos de 30 días, otorgamiento de garantías, adquisición de acciones de BIOX (Bioceres Crop Solutions) y negociaciones con acreedores– fueron definidas y ejecutadas en el ámbito de su autoridad ejecutiva”, apunta el comunicado.

La firma también desarrolló la soja HB4 Bioceres Crop Solutions Corp.

El contraataque que planea Trucco, según confiaron fuentes cercanas a LA NACION, es demandar en el fuero penal a operadores de Sartori, que están actualmente en el manejo de la empresa, porque consideran que ellos fueron víctimas de un fraude, con un traspaso accionario que, en teoría, iba a servir para menguar la compleja situación financiera de la firma y que en realidad terminó en que los nuevos directivos de Bioceres se presentaran en quiebra.

Lo que viene

Apuntan como el ideólogo a Sartori, accionista de Moolec Science, una firma radicada en las Islas Caimán, que se quedó con el control de Bioceres Group, luego de que Bioceres SA se fusionara con la firma del empresario uruguayo para captar fondos y tratar de zafar del default, algo que no ocurrió.

Sartori ya tiene un recorrido en materia de negocios en la Argentina, donde es presidente ejecutivo del directorio de Adecoagro, una de las mayores empresas del agro de América Latina. Su designación llegó tras la adquisición del 70% de las acciones de la firma por parte de Tether, la empresa detrás de una de las principales criptomonedas del mundo.

Además de los negocios financieros, Sartori incursionó en política y sobre todo en el fútbol profesional. es copropietario del Sunderland AFC, equipo inglés que jugará en la Premier League 2025-26, y también es vicepresidente del AS Monaco, además de integrar la Asociación Europea de Clubes y la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de Francia.