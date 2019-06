El exsecretario de Energía dice que el sector de transporte de electricidad tiene resto para responder ante cualquier cambio en la demanda Fuente: Archivo

Miembro del grupo de exsecretarios de Energía que viene analizando el sector desde hace años, Emilio Apud descarta que el apagón de anteayer se haya debido a la falta de energía que caracterizó las crisis recurrentes de la era kirchnerista. Por el contrario, sostiene que, gracias a las inversiones que hubo en el sector en los últimos años, "en el momento de pico anual de la demanda se cuenta con un 10% adicional de reserva. Cuando ocurrió el colapso de anteayer esa reserva era del 20%". Y aconseja esperar la investigación sobre la falla para sacar conclusiones.

-El secretario de Energía dijo que no hubo alertas sobre la falla. ¿Esto es posible?

-Sí, cuando ocurre una falla actúa un sistema automático de protección diseñado para proteger la red ante múltiples posibilidades de error. Hay que tener en cuenta la complejidad del SADI, sistema argentino de interconexión, o SIN, sistema interconectado nacional. Lo integran miles de kilómetros de líneas de alta tensión en 500 KV (LAT); todo el parque térmico, con cerca de 30.000 MW de potencia; las estaciones transformadoras y los centros de control y despacho, que abastecen a todo el territorio argentino, salvo la provincia de Tierra del Fuego, por ahora.

-Cuando se habla de las inversiones que se hicieron en el sistema, ¿qué porcentaje se llevó el sistema de transporte de energía?

-El sistema de transporte requirió las inversiones ordinarias para su normal desarrollo, y se están completando obras periféricas para garantizar abastecimiento seguro a distintos centros de consumo del país. En los elementos del SIN, el esfuerzo inversor se concentró en la generación, dado que la gestión kirchnerista dejó sin reservas al sistema, lo que constituyó una de las causas de los cortes frecuentes que la sociedad padeció hasta hace poco. Hoy, con las inversiones realizadas, en el momento de pico anual de la demanda se cuenta con un 10% adicional de reserva. Cuando ocurrió el colapso de anteayer esa reserva era del 20%.

-¿Por qué no pudo aislarse la falla?

-Hasta que no se conozcan fehacientemente las causas y la lógica de respuesta del sistema de protección, no es posible conjeturar si es posible o no aislar una eventual falla.

-¿Qué pudo haber pasado?

-Con la información disponible al momento, ante la salida de servicio por mantenimiento de una de las LAT que vienen de Yacyretá, lo más probable es que, por una falla en la que absorbía transitoriamente su carga y que atendía a parte de la demanda que abastecían esas centrales, saltaron las protecciones de frecuencia por caída abrupta de la carga de esas centrales. Entonces salieron de servicio, quitándole al SIN el 30% de la oferta de generación, accionando en consecuencia las protecciones de otras centrales por sobrecarga. Se generó así una salida de servicio en cascada en todo el parque de generación.

-¿Cree que alcance con una simple rectificación o va a haber que hacer inversiones y cambios importantes en el sistema?

-No es necesario hacer inversiones ni cambios importantes en el SIN, más allá de las que están en el plan de obras en curso. Sí, tal vez con los resultados de los análisis de causas y respuestas al incidente, pueda surgir la necesidad de algún ajuste en los programas y algoritmos del sistema de protección.

-El Gobierno habló de un sistema robusto en generación y transporte de energía. ¿Es así?

-Por lo que dije antes, comparto la opinión de Lopetegui, pero tal vez usando los términos de sólido y confiable para el SIN.